Άρης Betsson: Τα σενάρια πρόκρισης στο EuroCup – Του αρκεί ακόμη και μία νίκη

Να που στον αθλητισμό δεν μπορείς να πάρει τίποτα ως δεδομένο και να που δεν πρέπει να χάνεις τις ελπίδες σου, ακόμη κι αν αυτές φαίνεται να έχουν εξανεμιστεί. Για παράδειγμα ο Άρης Betsson, ακόμη και μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της Σλασκ παρέμενε σχεδόν σίγουρα εκτός συνέχειας EuroCup. Μέχρι που ήρθε η αναπάντεχη ήττα της Βενέτσια στον έως τώρα… σάκο του μποξ του Α’ ομίλου Αμβούργου να δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Νέα δεδομένα υπέρ του «Αυτοκράτορα», αυξάνοντας κατακόρυφα της ελπίδες του για πρόκριση, ακόμη κι αν στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς πετύχει μόλις μία νίκη!

Έχουμε και λέμε. Αυτή τη στιγμή ο Άρης με ρεκόρ 7-8 είναι 7ος στην κατάταξη, με τις έξι πρώτες ομάδες να είναι αυτές που παίρνουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Οι κιτρινόμαυροι έχουν να παίξουν ακόμη με τη Μπασεκσεχίρ (ρεκόρ 10-5) εκτός την προσεχή εβδομάδα (28/1), την προτελευταία (4/2) υποδέχονται τη Νεπτούνας Κλαϊπέδα (6-9) και την τελευταία (11/2) δοκιμάζεται στην Ρουμανία απέναντι στη Κλουζ Ναπόκα (8-7).

Το ιδανικό θα ήταν ο «Θεός του πολέμου» να κάνει το 3Χ3 καθώς θα προκριθεί… πανηγυρικά, καθώς δεν θα νοιάζεται για άλλα αποτελέσματα. Το σενάριο αυτό όμως είναι και το πιο δύσκολο και οι πιθανότητες να πραγματοποιηθεί είναι αντικειμενικά οι λιγότερες.

Άρης: Η βαθμολογία στον όμιλό του στο EuroCup σε 15 αγωνιστικές

Το «κλειδί» στην πρόκριση του Άρη είναι ότι υπερτερεί με τη Βενέτσια (5η με ρεκόρ 8-7) σε περίπτωση ισοβαθμίας, συνεπώς μπορεί αν προκριθεί ακόμη και με μία νίκη (κόντρα στη Νεπτούνας με την οποία παίζει εντός) σε περίπτωση που η Βενέτσια κάνει 0-3 στα δικά της παιχνίδια με Τσεντεβίτα εντός, Μανρέσα εκτός και Χάποελ Ιερουσαλήμ εντός. Εφικτό σενάριο, ωστόσο και η Νεπτούνας έχει ελπίδες πρόκρισης, έστω και περιορισμένες (αν κάνει το 3Χ3) συνεπώς θέλει προσοχή από τον Άρη και η Βενέτσια δύσκολα θα κάνει 0/3 αν και παίζει κόντρα στις κορυδαίες ομάδες του ομίλου που είτε κυνηγούν την πρωτιά, είτε το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Για τον Άρη υπάρχει φυσικά και το σενάριο πρόκρισης με δύο νίκες, ενώ η ψηλότερη θέση που μπορεί να καπαρώσει είναι η 5η. Αυτό θα συμβεί αν κάνει δύο νίκες, τη μία επί της Κλουζ στη Ρουμανία (στο πρώτο ματς η ελληνική ομάδα είχε ηττηθεί με 88-98 στη Θεσσαλονίκη) και οι Ρουμάνοι γράψουν 0/3, χάνοντας εκτός από το Nick Galis Hall, στην Ισπανία από τη Μανρέσα και από τη Χάποελ επίσης εκτός. Δεν είναι και τόσο απίθανο να συμβεί, καθώς το πρόγραμμα της Κλουζ είναι πολύ δύσκολο.

Σύμφωνα με το φορμάτ της διοργάνωσης, οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε γκρουπ του EuroCup, aποφεύγουν την πρώτη φάση των πλέι οφ και ταυτόχρονα αποκτούν πλεονέκτημα έδρας στη επόμενη. Κάτι που σημαίνει ότι τουλάχιστον για τις δύο επόμενες αγωνιστικές, το κίνητρο παραμένει μεγάλο ακόμη και για την πρωτοπόρο του ομίλου του Άρη Χάποελ Ιερουσαλήμ (ρεκόρ 12-3).

Το καλό είναι πως ο Άρης, σε μεγάλο βαθμό κρατά την τύχη στα χέρια του και αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να τη χάσει.

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής