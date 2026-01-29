Ο Φλιν στα… χέρια του Αταμάν: Πήρε τουρκικό διαβατήριο ο Αμερικανός (vid)
Κάτοχος τουρκικού διαβατηρίου είναι πλέον ο Αμερικανός γκαρντ της Μπαχτσεσεχίρ, Μαλακάι Φλιν και ετοιμάζεται να αγωνιστεί για λογαριασμό της Εθνικής Τουρκίας.
Η Εθνική Τουρκίας βασίζεται σε πολύ καλούς νατουραλιζέ τα τελευταία χρόνια, με τους Σκότι Γουίλμπεκιν και Σέιν Λάρκιν να είναι τα δύο πιο ενδεικτικά παραδείγματα. Πλέο, φαίνεται πως βρήκε παίκτη και για τα επόμενα αρκετά χρόνια στο πρόσωπο του Μαλακάι Φλιν.
Όπως ανακοίνωσε η ομάδα του, η Μπαχτσεσεχίρ, ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες με την ομοσπονδία της χώρας και απέκτησε τουρκικό διαβατήριο, κάτι που σημαίνει πως από εδώ και στο εξής θα μπορεί να αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν.
O 27χρονος κόμπο γκαρντ που μετρά συνολικά 217 συμμετοχές στο ΝΒΑ, αγωνίζεται από το περασμένο καλοκαίρι στην Μπαχτσεσεχίρ, πραγματοποιώντας εκπληκτικές εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, αριθμεί 17,8 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ κατά μέσο όρο σε 16 ματς του EuroCup, ενώ, στο πρωτάθλημα μετρά 16,8 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ ανά ματς.
🇹🇷 Yıldız oyuncumuz Malachi Flynn artık Türk vatandaşı! 🤩 pic.twitter.com/pcYw5d9d5u
— Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) January 29, 2026
