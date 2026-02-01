Άρης Betsson – Παναθηναϊκός: Δύσκολη δοκιμασία στη Θεσσαλονίκη για την ομάδα του Αταμάν

Κλείσιμο αυλαίας στη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL σήμερα Κυριακή (1/2), με τη διεξαγωγή δύο αναμετρήσεων. Αρχικά στις 13:00 το Μαρούσι θα υποδεχθεί τον Πανιώνιο στο κλειστό του Αγίου Θωμά, σε ένα ματς δίχως αύριο. Οι δυο ομάδες ισοβαθμούν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και ο νικητής θα αποκτήσει μεγάλο πλεονέκτημα για την παραμονή στην κατηγορία.

Στις 16:00 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Άρη Betsson στη Θεσσαλονίκη. Ο Κέντρικ Ναν παραμένει εκτός λόγω ενοχλήσεων στην ποδοκνημική.

Από την άλλη πλευρά, οι «κιτρινόμαυροι» έχασαν μέσα από τα χέρια τους ένα σπουδαίο διπλό στην Τουρκία στην έδρα της Μπαχτσεσεχίρ και πλέον θέλουν 2/2 και συνδυασμό αποτελεσμάτων για προκριθούν στην επόμενη φάση του Eurocup. Στο πρωτάθλημα έχουν ρεκόρ 7-7 και θέλουν να ανεβούν όσο το δυνατόν ψηλότερα γίνεται.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Σάββατο 31/1

Ηρακλής – Καρδίτσα 93-73

Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson 94-71

ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 96-83

Κυριακή 1/2

13:00 Μαρούσι – Πανιώνιος

16:00 Άρης Betsson – Παναθηναϊκός

*Το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson αναβλήθηκε για τις 25/3

Η βαθμολογία (Ν-Η)

Ολυμπιακός 32 (16-0) Παναθηναϊκός 29 (14-1) ΑΕΚ 26 (11-4) ΠΑΟΚ 24 (10-4) Μύκονος Betsson 22 (7-8) Ηρακλής 22 (7-8) Άρης Betsson 21 (7-7) Προμηθέας Πάτρας 21 (6-9) Περιστέρι Betsson 21 (6-9) Καρδίτσα 20 (4-12) Κολοσσός Ρόδου 20 (4-12) Μαρούσι 18 (3-12) Πανιώνιος 18 (3-12)

Η επόμενη αγωνιστική (18η)

Σάββατο 7/2

15:45 Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ

16:00 Πανιώνιος – Μύκονος Bettson

18:00 ΑΕΚ – Μαρούσι

18:15 Περιστέρι Bettson – Ηρακλής

Κυριακή

13:00 Ολυμπιακός – Προμηθέας

16:00 Καρδίτσα – Παναθηναϊκός