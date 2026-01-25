Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Κολοσσό στη Ρόδο, στο ΟΑΚΑ με το Μαρούσι ο Παναθηναϊκός

Μετά τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους στην Stoiximan GBL, για την 16η αγωνιστικής, απέναντι σε Κολοσσό Ρόδου (13:00, εκτός) και Μαρούσι (15:45, εντός), αντίστοιχα.

Οι Πειραιώτες προέρχονται από το 2/2 κόντρα σε Μακάμπι και Εφές, την ώρα που θέλουν να συνεχίσουν με το απόλυτο 15/15 εντός των συνόρων. Παράλληλα, οι Πράσινοι νίκησαν την Μπασκόνια, ωστόσο ηττήθηκαν από την Μακάμπι και θέλουν νίκη για να ανέβουν στο 14-1 στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Χωρίς πλεϊμέικερ στη Ρόδο ο Ολυμπιακός

Με τέσσερες βασικές απουσίες θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, καθώς δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή οι: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Μόρις και Μιλουτίνοφ.

Ο Γουόκαπ έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης, ο Νιλικίνα εξακολουθεί να έχει ενοχλήσεις, ενώ ο Μιλουτίνοφ δεν θα αγωνιστεί εξαιτίας του χτυπήματος που είχε στο κεφάλι στον αγώνα των Ερυθρόλευκων με τη Μακάμπι. Ο Μόρις παραμένει νοκ άουτ μετά τον τραυματισμό του.

Έτσι, οι Ερυθρόλευκοι θα ταξιδέψουν στη Ρόδο με 11 παίκτες, ενώ στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο Μπουρνελές. Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοβ, Παπανικολάου,Ντόρσεϊ, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Μπουρνελέ.

Με τα γνωστά προβλήματα ο Παναθηναϊκός

Στα αγωνιστικά, ο Εργκίν Αταμάν δεν ξέρει αν θα έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι, τους Κέντρικ Ναν και Τζέντι Όσμαν, ενώ εκτός παραμένουν ο Ντίνος Μήτογλου και ο Ματίας Λεσόρ.