Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός βρίσκονται σε αντίθετες πορείες εδώ και περίπου ένα μήνα στη Euroleague, καθώς οι ερυθρόλευκοι «πετούν» φωτιές με συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα και καλό μπάσκετ, που τους έχει φέρει μια ανάσα από την τετράδα, ενώ την ίδια ώρα το τριφύλλι ψάχνεται και έρχεται από αρκετά αρνητικά αποτελέσματα.

H ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει ρεκόρ 15-8 και είναι 5η αλλά με ματς λιγότερο, ενώ ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από τη Μακάμπι εκτός έδρας έχει ρεκόρ 14-10 και είναι στην 9η θέση. Η Euroleague μπαίνει στην τελική ευθεία με 14 αγωνιστικές να απομένουν (15 για τον Ολυμπιακό) και το «strength of schedule» στη Euroleague δείχνει πόσο δύσκολο θα είναι το φινάλε της κανονικής περιόδου για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Οι δύο «αιώνιοι» στοχεύουν στην πρόκριση στα play off και ιδανικά με πλεονέκτημα έδρας, με… φόντο το Final Four που θα γίνει στο ΟΑΚΑ τον Μάιο και όλα θα εξαρτηθούν από το πρόγραμμα των τελευταίων αγωνιστικών.

Τι είναι το «strength of schedule» στη Euroleague

Το «strength of schedule» είναι πόσο εύκολο ή δύσκολο πρόγραμμα έχει η κάθε ομάδα στη διοργάνωση με βάση τη δυναμική των αντιπάλων που έχει μπροστά του στο υπόλοιπο της σεζόν. Στον συγκεκριμένο πίνακα, βλέπουμε σε φθίνουσα σειρά τη «δυσκολότητα» του προγράμματος και στη δεξιά στήλη το μέχρι στιγμής ποσοστό νικών κάθε ομάδας.

Αυτό που καταλαβαίνει κανείς λοιπόν μόνο και μόνο από τη σειρά κατάταξης δείχνει πως ο Παναθηναϊκός που εδώ και ένα μήνα και κάτι δεν αποδίδει καλά έχει το πιο βαρύ πρόγραμμα με βάση και τη δυναμικότητα των… απέναντι.

Ο Ολυμπιακός έχει ένα πρόγραμμα κάπου στη μέση σε δυσκολία, ενώ για παράδειγμα η Παρτιζάν που είναι στον… πάτο της λίστας σημαίνει ότι έχει το πιο βατό πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως όλα αυτά είναι σχετικά, αφού οι Σέρβοι τη φετινή χρονιά, μέχρι τώρα τουλάχιστον παραπαίουν. Παρόλα αυτά, η παρακάτω λίστα δείχνει πόσο λάθος πήγαν όλα στον Παναθηναϊκό, που πλέον έχει πιο δύσκολα ματς να αγωνιστεί, αλλά και πως κατάφερε να το γυρίσει υπέρ του ο Ολυμπιακός και ουσιαστικά να φέρει τη μάχη για την τετράδα στα μέτρα του.

Το «strength of schedule» της Euroleague – Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός: