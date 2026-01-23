Sold out το Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (pic)

Κατάμεστο θα είναι το ΣΕΦ για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα (29/1, 21:15) στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague, με τους ερυθρόλευκους να πηγαίνουν στο ματς με κεκτημένη ταχύτητα μετά τις τέσσερις σερί νίκες τους στη διοργάνωση.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα εισιτήρια του αγώνα με την Μπαρτσελόνα εξαντλήθηκαν με τον κόσμο να στέκεται ακόμα μία φορά στο πλάι του Γιώργου Μπαρτζώκα και των παικτών του.

Φυσικά το ενδιαφέρον του κόσμου είναι αυξημένο αφού η αναμέτρηση κόντρα στους Καταλανούς είναι ένα μεγάλο τεστ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία βρίσκεται πλέον σε τροχιά τετράδας στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα ευχαρίστησαν τον κόσμο που στέκεται για μία ακόμη φορά δίπλα στην ομάδα.

Η σχετική ανάρτητη