Ολυμπιακός: Ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή του ο Μόντε Μόρις (vid)
Ο Μόντε Μόρις αφαίρεσε την ορθοπεδική μπότα μετά τον τραυματισμό του και μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.
- Πήγε να παραλάβει δέμα με ναρκωτικά, τον πρόλαβε ο… «Roxy»
- Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από την κακοκαιρία – Η διαδικασία και τα ποσά
- Το τελευταίο αντίο στον 53χρονο λιμενικό - Ο Κικίλιας ζήτησε να «υιοθετήσει» η Βουλή το παιδί του
- Αποχώρησαν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες - «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα και με άλλες μορφές»
Ο Μόντε Μόρις τραυματίστηκε (σ.σ. υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου), όταν γύρισε τον αστράγαλό του στο ματς του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου (9/1).
Ακολούθως, ο Αμερικανός είχε φορέσει μία ειδική ορθοπεδική μπότα στο πόδι του, ωστόσο όπως έδειξε με story στο Instagram, πλέον την έχει αφαιρέσει, ολοκληρώνοντας έτσι το αρχικό στάδιο της αποκατάστασής του.
Αυτο σημίνει ότι η αποκατάστασή του προχωρά κανονικά χωρίς προβλήματα και πως η επιστροφή του θα γίνει κανονικά όπως είχε ανακοινωθεί. Δηλαδή σε περίπου τέσσερις εβδομάδες από τη μέρα που τραυματίστηκε.
Τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα χάσει ο Μόντε Μόρις
25/1 Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
29/1 Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (Euroleague)
31/1 Ολυμπιακός – Περιστέρι (Stoiximan GBL)
3/2 Dubai BC – Ολυμπιακός (Euroleague)
6/2 Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (Euroleague)
8/2 Ολυμπιακός – Προμηθέας (Stoiximan GBL)
- Γιάν Ομπλακ: Από τον Πειραιά στα… 100!
- Αποθέωσε τον Κωστούλα ο προπονητής του: «Όλοι γνωρίζουμε ότι έχει μεγάλες δυνατότητες»
- Η Σαουδική Αραβία επιστρέφει δυναμικά: στο στόχαστρο Σαλάχ, Βινίσιους και Κασεμίρο
- «Αυτό δεν είναι μπάσκετ…»: «Έβραζε» ο Αταμάν μετά το Μακάμπι – Παναθηναϊκός
- Αποκάλυψη της «ΑS»: «Η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με το NBA Europe» (pic)
- Ολυμπιακός: Ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή του ο Μόντε Μόρις (vid)
- «Να μείνουμε ενωμένοι ως το τέλος»: Όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του (vid)
- Unfair του Μάχατς στον Τσιτσιπά: Τον κορόιδεψε για τον τραυματισμό του (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις