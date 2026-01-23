Ολυμπιακός: Ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή του ο Μόντε Μόρις (vid)

Ο Μόντε Μόρις τραυματίστηκε (σ.σ. υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου), όταν γύρισε τον αστράγαλό του στο ματς του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου (9/1).

Ακολούθως, ο Αμερικανός είχε φορέσει μία ειδική ορθοπεδική μπότα στο πόδι του, ωστόσο όπως έδειξε με story στο Instagram, πλέον την έχει αφαιρέσει, ολοκληρώνοντας έτσι το αρχικό στάδιο της αποκατάστασής του.

https://www.to10.gr/wp-content/uploads/2026/01/StorySaver.net-biggametae-Video-1769166004559.mp4

Αυτο σημίνει ότι η αποκατάστασή του προχωρά κανονικά χωρίς προβλήματα και πως η επιστροφή του θα γίνει κανονικά όπως είχε ανακοινωθεί. Δηλαδή σε περίπου τέσσερις εβδομάδες από τη μέρα που τραυματίστηκε.

Τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα χάσει ο Μόντε Μόρις

25/1 Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)

29/1 Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (Euroleague)

31/1 Ολυμπιακός – Περιστέρι (Stoiximan GBL)

3/2 Dubai BC – Ολυμπιακός (Euroleague)

6/2 Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (Euroleague)

8/2 Ολυμπιακός – Προμηθέας (Stoiximan GBL)