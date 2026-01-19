sports betsson
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day του Ολυμπιακού, ενόψει της αναμέτρησης με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1, 19:30) – Τι είπε για το ματς και την κατάσταση του Μόντε Μόρις.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το απόγευμα της Τρίτης (20/1, 19:30), στο ΣΕΦ, την Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 23η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day ενόψει της αναμέτρησης, για την κατάσταση και την αποθεραπεία του Μόντε Μόρις, την εικόνα του Ολυμπιακού στα τελευταία ματς, αλλά και για το αν η νίκη με τον Παναθηναϊκό έδωσε τεράστια αυτοπεποίθηση στους παίκτες του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

«Είναι σε καλό μομέντουμ. Επιθετικά είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Αμυντικά κάνει πάρα πολλά τρικ, που συχνά μπερδεύουν τον αντίπαλο, πολλές φορές και τους ίδιους. Οπότε χρειάζεται οι παίκτες μας να μείνουν πιστοί στο πλάνο. Επιθετικά παίζουν περίεργα, με πολλά short roll, τα 5άρια μένουν έξω, τα 4άρια μπαίνουν μέσα. Η δημιουργία του Μπλατ είναι πάντα σημαντική. Είναι γενικά μία ομάδα ιδιαίτερη και πολύ επικίνδυνη, γιατί είναι και σε καλό μομέντουμ με τον τρόπο που παίζει», ανέφερε αρχικά ο κόουτς Μπαρτζώκας και συμπλήρωσε:

Για το αν όλοι είναι ετοιμοπόλεμοι εκτός του Μόρις: «Έτσι ξέρω μέχρι τώρα. Έχουμε μία προπόνηση ακόμα, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι έτσι».

Για την αποθεραπεία του Μόντε Μόρις: Ναι είναι ικανοποιημένοι (σ.σ. το ιατρικό επιτελείο) από τη δουλειά που κάνει, αλλά δεν έρχεται κανείς κάθε μέρα να μου κάνει ενημέρωση για το πώς πάει. Έχει μία ρουτίνα, την οποία ακολουθεί πιστά και βελτιώνεται. Δεν είναι σέντερ να έχει πολύ μεγάλο βάρος. Σε αυτά συνήθως η αποκατάσταση είναι νωρίτερη, αλλά καλύτερα να μείνουμε σε αυτά που έχουμε τώρα και ότι ο Μόρις δεν παίζει αύριο.

Για το ότι θα έχει στη διάθεσή του και τους τρεις ψηλούς: Γενικά το νορμάλ είναι να πηγαίνει ένα ροτέισον δύο από τους τρεις εκτός ιδιαιτέρων αναγκών. Με βάση το πώς είναι ο αντίπαλος, με βάση τη δική του φόρμα, με βάση το φορτωμένο πρόγραμμα, αυτή τη στιγμή δεν έχω σκεφτεί να σας πω την αλήθεια, ποιους δύο από τους τρεις θα χρησιμοποιήσουμε. Εννοώ και οι τρεις θα είναι και οι τρεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά εξαρτάται πώς θα πάει και το παιχνίδι πολλές φορές. Αλλά το ότι έχουμε και τους τρεις είναι πολύ σημαντικό και με κάνει πολύ χαρούμενο.

Για την εικόνα του Ολυμπιακού: Νομίζω ότι για κάθε προπονητή, το ζητούμενο είναι να δουλεύει μέσα στη χρονιά, όσο του επιτρέπουν τα τωρινά δεδομένα. Πολλά ατομικά βίντεο, πολλά ομαδικά βίντεο και έμφαση στο τι θέλει η ομάδα να κάνει. Και ειδικά είμαστε σε μία περίοδο, νομίζω σας το είχα πει ότι θα γίνει αυτό όταν γύριζαν όλοι, ότι θα είμαστε σε μία περίοδο που θα παίζουμε όλο και καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι σε κάθε ματς θα παίζουμε καλά. Προφανώς ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλού επιπέδου στη φετινή Ευρωλίγκα, σου βάζει και ο αντίπαλος. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα και πολλές φορές οι παίκτες δεν ξέρεις πόσο συγκεντρωμένοι είναι για να παίξουν τρία ματς σε 4-5 μέρες. Έχοντας βάθος στο ρόστερ και έχοντας επίγνωση ότι ο δεύτερος γύρος αρχίζει και μετράει διπλά. Οι νίκες και οι ήττες είναι πολύ σημαντικές, γιατί μπαίνουν τα μαθηματικά στη μέση. Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με βάση τις δυνατότητές μας.

Για το αν η νίκη με τον Παναθηναϊκό έδωσε τεράστια αυτοπεποίθηση για να βελτιωθεί η εικόνα του Ολυμπιακού: Όχι, για να είμαι ειλικρινής δεν συμφωνώ. Συχνά, η ομάδα που κερδίζει αδειάζει και μετά χαλαρώνει, έχει συμβεί και αυτό. Εγώ νομίζω ότι κάθε παιχνίδι έχει την ιδιαιτερότητα και τη σημασία του. Η σημασία σε αυτό το ματς είναι πιο πολύ ο απόηχος δύο ημέρες μετά και το πρόβλημα που φέρνουν τα media και ο κόσμος και τα social media στις ομάδες. Δεν είναι τόσο αγωνιστικό αυτό το θέμα. Το πώς εμείς μπορούμε να παίξουμε καλά, σας είχα πει ότι είχαμε παίξει και στην Μπολόνια πριν τον Παναθηναϊκό και είχαμε παίξει καλά με τη Βαλένθια για τρία δεκάλεπτα. Είμαστε σε μία περίοδο βελτίωσης και νομίζω ότι θα πάμε μέχρι τέλους έτσι.

