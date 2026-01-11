Μπαρτζώκας: «Χρέος μας να παίζουμε καλό μπάσκετ»
Ικανοποιημένος με την ευρεία νίκη του Ολυμπιακού επί της Καρδίτσας δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι είναι χρέος της ομάδας προς στον κόσμο της το να παίζει καλό μπάσκετ.
Εύκολο μεσημέρι για τον Ολυμπιακό στην Καρδίτσα, με τους «ερυθρόλευκους» να νικούν με 120-80 την τοπική ομάδα για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Μετά το τέλους του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για όσα είδε από την ομάδα του, αναφερόμενος επίσης στον κόσμο της ομάδας αλλά και το «χρέος» των Πειραιωτών.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας
«Γενικά είναι πολύ σημαντικό όταν παίζουμε στην επαρχία και έρχεται τόσος κόσμος να τον ευχαριστήσουμε με θέαμα και καλό μπάσκετ. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν πραγματικά πάρα πολύ καλοί. Το χρέος μας είναι να βελτιωνόμαστε και να παίζουμε καλό μπάσκετ. Για τη δυναμική του κόσμου του Ολυμπιακού δεν χρειάζεται να το πω εγώ, όλοι το ξέρουν».
Για το ματς που ακολουθεί με την Παρτιζάν: «Να μην ασχοληθούμε ακόμα με αυτό το παιχνίδι, καλύτερα, έχουμε κάποιες ημέρες να το προετοιμάσουμε».
