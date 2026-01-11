Καρδίτσα – Ολυμπιακός 80-120: Ισοπεδωτικοί οι «ερυθρόλευκοι» με κορυφαίο τον Πίτερς

Εύκολο μεσημέρι για τον Ολυμπιακό στην Καρδίτσα, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να διαλύει την τοπική ομάδα με το εμφατικό 120-80, για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ρεκόρ 13/13 πια για τους Πειραιώτες, έπεσαν στο 4-9 οι Θεσσαλοί.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε θετικό ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετρώντας 14 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Άλεκ Πίτερς επέστρεψε στις μεγάλες εμφανίσεις και ήταν… τυφώνας με 35 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5/7 τρίποντα, πραγματοποιώντας ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα!

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεκίνησε πολύ… καυτός, πετυχαίνοντας μερικά συνεχόμενα καλάθια και όντας αλάνθαστος και 100% εύστοχος στα πρώτα λεπτά. Σχεδόν μόνος του έκανε το 0-9, με τον Ολυμπιακό να παίρνει για λίγο διψήφιο προβάδισμα με τον Πίτερς (6-16).

Ανταγωνιστική στο ξεκίνημα η Καρδίτσα

Η Καρδίτσα με τον φοβερό Τζέφερσον μάζεψε τη διαφορά και την έφτασε γρήγορα στην απόσταση ενός τριπόντου για το 21-24. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 26-29. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί σε όλα τα μήκη και πλάτη του παρκέ και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκε στο ματς και πέτυχε γρήγορα το πρώτο του καλάθι με τον Ολυμπιακό για το 26-34. Και μάλιστα το πρώτο του καλάθι ήταν… κάρφωμα!

Το παιχνίδι συνέχισε να έχει πολύ καλό ρυθμό στην επίθεση, με τις δύο ομάδες να είναι αρκετά εύστοχες. Το 34-42 του Βεζένκοφ έγινε γρήγορα 39-42 από τα μακρινά σουτ των Δίπλαρου και Καμπερίδη. Στο α’ μέρος επετεύχθησαν συνολικά 96 (!) πόντοι, με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 50-46.

Ξέφυγε μετά το ημίχρονο ο Ολυμπιακός

Μέχρι εκεί όμως για την Καρδίτσα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα… γκάζωσε στην τρίτη περίοδο, πέτυχε 35 πόντους σε δέκα λεπτά και ουσιαστικά εκεί… καθάρισε το ματς με φοβερό και ολοκληρωτικό μπάσκετ. Η διαφορά ξέφυγε σε δυσθεώρητα ύψη και το παιχνίδι τελείωσε εκεί.

Το 46-50 έγινε 52-64 και με νέο σερί 0-12 το σκορ έφτασε στο 52-76 και σε εκείνο το σημείο ουσιαστικά η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ σκληρή άμυνα δεχόμενος μολις δώδεκα πόντους και με τον Πίτερς να βάζει το ένα τρίποντο πίσω από το άλλο εκτόξευσε τη διαφορά στο +24. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 58-85 (+27).

Το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα, με τους Πειραιώτες να… στραγγαλίζουν την Καρδίτσα και να φτάνουν σε μία εντυπωσιακή επικράτηση.