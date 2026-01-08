«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς εδώ και μερικά24ωρα ανήκει κι επίσημα στον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την απόκτηση του για τα επόμενα 2,5 χρόνια σε μια σπουδαία κίνηση στη θέση του σέντερ. Οι ερυθρόλευκοι ασχολήθηκαν πολύ με την περίπτωση του Αμερικανού σέντερ της Παρτιζάν, ενώ για να ολοκληρωθεί το deal κατέβαλαν και buy out στη σέρβικη ομάδα, που σύμφωνα με δημοσιεύματα ξεπέρασε τις 450.000 ευρώ.

Ο Τζόουνς βρίσκεται στην Ελλάδα, έχει ήδη ξεκινήσει τις πρώτες του προπονήσεις στο ΣΕΦ και σιγά σιγά προσαρμόζεται για να μπει στο… κόλπο και το ροτέισον των πρωταθλητών Ελλάδας. Την ώρα που ο Τζόοουνς έκλεισε μια σπουδαία συμφωνία με τον Ολυμπιακό και θα αγωνίζεται στο ΣΕΦ για 2,5 χρόνια, στη Σερβία συνεχίζουν να ασχολούνται με τον Αμερικανό, που καλώς ή κακώς εξελίχθηκε στην Παρτιζάν και αποτέλεσε έναν πολύ σημαντικό παίκτη.

Η μεγάλη συζήτηση που άνοιξε με τη μεταγραφή του Τζόουνς

Η αποχώρηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτιζάν με προορισμό τον Ολυμπιακό άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση στο Βελιγράδι, όχι μόνο για τη μεταγραφή αυτή καθαυτή, αλλά κυρίως για το τι άφησε πίσω της.

Για πολλούς φίλους της Παρτιζάν, η φυγή του Αμερικανού σέντερ αποτέλεσε αφορμή για να του αποδοθούν ευθύνες, ακόμη και να στοχοποιηθεί ως ένας από τους παίκτες που έπαιξαν ρόλο στην αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μέσα στο κλίμα που δημιουργήθηκε μετά τους πρωτοφανείς κραδασμούς στο σύλλογο και το «αντίο» του εμβληματικού κόουτς της σέρβικης ομάδας.

Το αφήγημα αυτό, σύμφωνα με την ιστοσελίδα SportKlub, ενισχύθηκε και από δημόσιες τοποθετήσεις της διοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες υπήρχαν παίκτες που ο ίδιος ο Ομπράντοβιτς δεν ήθελε πλέον στο ρόστερ. Στο επίκεντρο μπήκε ο Τζόουνς, με αναφορές σε απουσίες από αγώνες λόγω ενοχλήσεων που δεν επιβεβαιώθηκαν μέσω εξετάσεων, αλλά και σε συμπεριφορές που δεν ταίριαζαν στο αυστηρό πλαίσιο πειθαρχίας του Σέρβου τεχνικού, όπως το περιστατικό με τον διαιτητή στο ματς με τη Βιλερμπάν.

Όλη η αλήθεια για Τζόουνς, Ζοτς, Παρτιζάν και… Ολυμπιακό

Παρά όλα τα παραπάνω, η μεγάλη εικόνα δείχνει κάτι διαφορετικό. Ο Τζόουνς γνώριζε πολύ καλά ποιος είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν καν φορέσει τη φανέλα της Παρτιζάν. Είχε ακούσει γι’ αυτόν από προηγούμενους προπονητές του, γνώριζε τον ρόλο που έπαιξε στην εκτόξευση της καριέρας του Ματίας Λεσόρ και ήξερε ότι ερχόταν σε ένα περιβάλλον που μπορούσε να τον εξελίξει.

Και πράγματι, αυτό συνέβη. Στην Παρτιζάν απέκτησε ρόλο, λεπτά, αυτοπεποίθηση και καθιερώθηκε ως σέντερ επιπέδου Euroleague, κάτι που δεν είχε καταφέρει ούτε στην Τουρκία ούτε νωρίτερα στην καριέρα του.

Η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό συνοδεύτηκε από σημαντική οικονομική αναβάθμιση και, αγωνιστικά, τον βρίσκει πλέον ανάμεσα στους πιο παραγωγικούς ψηλούς της διοργάνωσης, ενώ και στο λιμάνι αναμένεται να έχει πολύ σημαντικό ρόλο, τόσο φέτος, αλλά και την επόμενη διετία. Η πρόοδός του είναι τεράστια όσο αγωνίστηκε στην Παρτιζάν και σε μεγάλο βαθμό αποτελεί αποτέλεσμα της δουλειάς που έγινε εκεί, με μπροστάρη τον Ομπράντοβιτς.

Κι όμως, για ένα μέρος του κόσμου της Παρτιζάν, όπως σημειώνει ο Μάρκο Βλάχοβιτς, ο Τζόουνς έφυγε χωρίς «ευχαριστώ» κι ενώ δέχτηκε αναίτιες επιθέσεις χωρίς ο κόσμος της Παρτιζάν να γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί στην περίπτωση του Τζόουνς και στην αποχώρηση του Ομπράντοβιτς.

Η έλλειψη συναισθηματικού δεσίματος, η αίσθηση ότι δεν ταυτίστηκε όσο άλλοι ξένοι παίκτες με το κλαμπ, αλλά και κάποιες στιγμές έντασης μέσα στη σεζόν, έφεραν τις αλυσιδωτές αντιδράσεις στις τάξεις του κόσμου, για τον MVP στους τελικούς της ABA League, που σύμφωνα και με την πλευρά του παίκτη ήταν λανθασμένες, αφού και ο ίδιος, σύμφωνα με όσα αναφέρει και το «SportKlub», «θεωρεί ότι με τον Ομπράντοβιτς προπονητή εξελίχθηκε και θεωρήθηκε ένας από τους καλύτερους ψηλούς στη Euroleague.