Ο Ντόντα Χολ, η εμφάνιση με τη Φενέρ και η μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς (vids)

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν… θηρίο αλλά ηττήθηκε από την Φενέρμπαχτσε με 88-80, ωστόσο για 37 λεπτά ήταν γερά στο… κόλπο της νίκης με τον Ντόντα Χολ να κάνει την καλύτερή του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα στη Euroleague.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος είχε 16 πόντους και 11 ριμπάουντ σε 27.10′ που αγωνίστηκε, ενώ πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ που έβαλε 24 πόντους. Από 15 είχαν οι Εβάν Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ωστόσο ο Χολ στον οποίο θα επικεντρωθούμε έκανε τεράστια εμφάνιση πάνω στη στιγμή που ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Ταϊρίκ Τζόουνς και έδειξε πως ουδόλως τον επηρέασε η απόκτηση ενός παίκτη με τον οποίο θα συναγωνιστεί στις προπονήσεις για την θέση του.

Αντίθετα έδειξε απόλυτα απελευθερωμένος και χωρίς άγχος σημείωσε το πρώτο double-double του στη Euroleague με τον Ολυμπιακό και έδειξε γιατί επέμενε τόσο πολύ ο Γιώργος Μπαρτζώκας το καλοκαίρι για την απόκτησή του.

Επίσης ο Χολ έδειξε πόσο μεγάλη πολυτέλεια είναι για τον Ολυμπιακό να έχει στο ρόστερ του τρεις παίκτες του επιπέδου του Νίκολα Μιλουτίνοφ, του Ταϊρίκ Τζόουνς αλλά και του ίδιου.

Η φάση «κλειδί» που έβγαλε τον Χολ από το παιχνίδι

Μάλιστα αν δεν είχε συμβεί και αυτή η φάση στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, με το σκορ στο 64-64, όταν οι διαιτητές έβγαλαν ουσιαστικά εκτός παιχνιδιού τον Χολ με τέσσερα φάουλ, τα νούμερά του ενδέχεται να ήταν πολύ καλύτερα.

Συγκεκριμένα με το σκορ στο 64-64 ο Αμερικανός «φορτώθηκε» με το 3ο του φάουλ, 8.09′ πριν από την λήξη του παιχνιδιού και με το 4ο φάουλ στο 7:58′. Αυτό τον έστειλε στον πάγκο και όταν ξαναγύρισε στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού ήταν κρύος και χωρίς ρυθμό και δεν μπόρεσε να παίξει τον κομβικό ρόλο που είχε στο υπόλοιπο ματς.

Ο Ολυμπιακός στο κομμάτι του ματς χωρίς τον Χολ πήγε με τον Πίτερς στο «5», σχήμα «small ball» το οποίο αρέσει αρκετά στον κόουτς Μπαρτζώκα, ωστόσο αυτό δεν δούλεψε και έτσι ο Ολυμπιακός έχασε ένα ματς στο οποίο δεν είχε και τους Μιλουτίνοφ, Νιλικίνα, ΜακΚίσικ και Γουόρντ. Ωστόσο η εμφάνιση του Χολ άφησε υποσχέσεις για το… μέλλον και έδειξε πως οι Πειραιώτες έχουν μία από τις πιο πλήρεις frontline της ιστορίας τους.