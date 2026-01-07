Ποια είναι η δημοσιογράφος, Ντενίζ Ακσόι που έκανε την ερώτηση-«πάσα» στον Γιασικεβίτσιους (pics)

Η Ντενίζ Ακσόι ρώτησε το Σάρας για την επίδοση του Γουέιντ Μπόλντγουιν αναφέροντας πως: «τα τρίποντα του έπεφταν από την οροφή του γηπέδου, σαν να έσταζαν σταγόνες βροχής» και ο Γιασικεβίτσιους απάντησε, κάνοντας… ιδιαίτερα αιχμηρά σχόλια για το ΣΕΦ με αποτέλεσμα να προκληθεί χαμός στη Euroleague.

Μετά τον σάλο, η Τουρκάλα δημοσιογράφος απολογήθηκε και ζήτησε συγγνώμη τονίζοντας πως τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον Ολυμπιακό και δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να προσβάλει τον σύλλογο.

Η Ντενίζ Ακσόι είναι μία πολύ γνωστή δημοσιογράφος στην Τουρκία, συνεργάζεται με τη Euroleague, ενώ είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media, καθώς μετράει πάνω από 475 χιλιάδες ακόλουθους στο instagram με τις δημοσιεύσεις της να συγκεντρώνουν χιλιάδες likes.

Αυτή είναι η Ντενίζ Ακσόι που είναι στο… επίκεντρο μετά το Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός

Η Ντενίζ είναι παρούσα σε κάθε αγώνα της Φενέρμπαχτσε και της Αναντολού Εφές, με την ίδια να καλύπτει το ρεπορτάζ των τουρκικών ομάδων στους αγώνες τους για την κορυφαία διοργάνωση.

Μάλιστα, πρόσφατα η Ντενίζ ανέπτυξε τη συνεργασία της με τη Euroleague, αφού συμμετέχει και σε podcast, ενώ ρίχνοντας μία ματιά στο προφίλ της, η ίδια έχει αναρτήσει αρκετές δημοσιεύσεις στις οποίες απεικονίζεται μαζί με τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσέ βγάζοντας φωτογραφίες.

Η Τουρκάλα όταν βρίσκεται μακριά από το παρκέ, περνάει τον ελεύθερο της χρόνο κάνοντας γυμναστική, κάτι το οποίο μαρτυρούν και οι φωτογραφίες της με το καλλίγραμμο σώμα της.

