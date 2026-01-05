Η ανάρτηση της Euroleague για για τη μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό: «Είστε έτοιμοι;» (vid)

Με μία πυξίδα να γέρνει…. η Euroleague δημοσίευσε μία ανάρτηση στο X σχετικά με το «μπαμ» της μεταγραφής του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, η κορυφαία διοργάνωση πλαισίωσε την ανάρτηση με την εξής λεζάντα και το ερώτημα… «είστε έτοιμοι;».

Το βίντεο περιλαμβάνει στιγμές από τις παρελθοντικές «μάχες» του Αμερικανού με τη φανέλα της Παρτιζάν και φυσικά, με την εν λόγω δημοσίευση η Euroleague έδωσε το σύνθημα για τα επόμενα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν μετά την έλευση του σέντερ στην ομάδα του μεγάλου λιμανιού.

Ο Τζόουνς έφτασε Ελλάδα για τους «ερυθρόλευκους» το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1).

Η ανάρτηση της Euroleague για τον Ταϊρίκ Τζόουνς