Η ανάρτηση της Euroleague για για τη μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό: «Είστε έτοιμοι;» (vid)
Δείτε την ανάρτηση που έκανε η Euroleague για την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από τον Ολυμπιακό και έδωσε το σύνθημα… για τις «μάχες» που θα ακολουθήσουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Με μία πυξίδα να γέρνει…. η Euroleague δημοσίευσε μία ανάρτηση στο X σχετικά με το «μπαμ» της μεταγραφής του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό.
Συγκεκριμένα, η κορυφαία διοργάνωση πλαισίωσε την ανάρτηση με την εξής λεζάντα και το ερώτημα… «είστε έτοιμοι;».
Το βίντεο περιλαμβάνει στιγμές από τις παρελθοντικές «μάχες» του Αμερικανού με τη φανέλα της Παρτιζάν και φυσικά, με την εν λόγω δημοσίευση η Euroleague έδωσε το σύνθημα για τα επόμενα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν μετά την έλευση του σέντερ στην ομάδα του μεγάλου λιμανιού.
Ο Τζόουνς έφτασε Ελλάδα για τους «ερυθρόλευκους» το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1).
Η ανάρτηση της Euroleague για τον Ταϊρίκ Τζόουνς
Are you ready @Olympiacos_BC fans? 👀@TyriqueJones_ ⏳⚪️🔴 pic.twitter.com/yj40OrkWRY
— EuroLeague (@EuroLeague) January 5, 2026
