Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς!
Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αφού οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ.
Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν και επίσημα την απόκτηση του εκρηκτικού σέντερ από την Παρτίζαν, η οποία πριν λίγη ώρα είχε αποχαιρετήσει τον 28χρονο παίκτη.
Ύστερα από… σκληρές διαπραγματεύσεις οι τρεις πλευρές κατάφεραν να βρουν την «χρυσή τομή» ώστε ο Αμερικανός να μείνει ελεύθερος και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα για επόμενα 2,5 χρόνια.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Ταϊρίκ Τζόουνς:
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Tyrique Jones. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.
Το who is whο
Γεννήθηκε: 03/05/1997
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 2.06μ.
Θέση: Σέντερ
Προηγούμενες ομάδες
Xavier (2016–2020)
Wonju DB Promy (2020)
Hapoel Tel Aviv (2020–2021)
Victoria Libertas (2021–2022)
Türk Telekom (2022–2023)
Anadolu Efes (2023–2024)
Partizan (2024-2026)
Οι φετινοί αριθμοί του…
Στην φετινή Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 23:36 λεπτά, 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Στην Αδριατική λίγκα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 5.4 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Διασυλλογικές
Πρωταθλητής Αδριατικής λίγκας (2025)
Ατομικές
MVP των τελικών της Αδριατικής λίγκας (2025)
MVP του τουρκικού πρωταθλήματος (2023)
Πρώτος ριμπάουντερ στο Ιταλικό Πρωτάθλημα (2022)
