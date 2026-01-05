Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς!

Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν και επίσημα την απόκτηση του εκρηκτικού σέντερ από την Παρτίζαν, η οποία πριν λίγη ώρα είχε αποχαιρετήσει τον 28χρονο παίκτη.

Ύστερα από… σκληρές διαπραγματεύσεις οι τρεις πλευρές κατάφεραν να βρουν την «χρυσή τομή» ώστε ο Αμερικανός να μείνει ελεύθερος και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα για επόμενα 2,5 χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Ταϊρίκ Τζόουνς: