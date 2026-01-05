Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού έφτασε το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1), ο Ταϊρίκ Τζόουνς κι έρχεται να ενισχύσει τη γραμμή ψηλών των «ερυθρόλευκων».

Ο Αμερικανός σέντερ, που αποκτήθηκε από την Παρτιζάν, είναι το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών και έρχεται να ενισχύσει την frontline των Πρωταθλητών Ελλάδος και να φτιάξει ένα πολύ καλό τρίδυμο ψηλών μαζί με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα.

Ο Αμερικανός έφτασε στην Αθήνα λίγο μετά τις 16.20, ωστόσο και λίγη ώρα αργότερα έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους των ΜΜΕ που ον ανέμεναν στο αεροδρόμιο.

Υπενθυμίζουμε ότι οι «ερυθρόλευκοι» πλήρωσαν 500.000 ευρώ για να κάνουν δικό τους τον 28χρονο από την Παρτιζάν, ενώ ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο 2,5 ετών, μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και έβαλε και ένα μεγάλο ποσό ο ίδιος για να γίνει η μεταγραφή.

Ο Τζόουνς με την ομάδα του Βελιγραδίου σε 17 συμμετοχές στη φετινή EuroLeague έχει 10.5 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 23’36” συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Ταϊρίκ Τζόουνς: «Ενθουσιασμένος που θα δουλέψω με τον Μπαρτζώκα – Τρομερή φροντλάιν ο Ολυμπιακός»

Στις πρώτες του δηλώσεις λίγο μετά την άφιξή του στο Ελ. Βενιζέλος ο Αμερικανός σέντερ είπε:«Είναι εκπληκτικό το καλωσόρισμα. Είμαι εδώ τώρα, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Πάντα παίζω με πίεση, αυτό κάνω απ’ όταν ήμουν παιδί. Είναι αλήθεια ότι ήθελα να είμαι εδώ, υπάρχει κουλτούρα νικητών. Θέλω να βοηθήσω ώστε να κερδίσουμε όσους περισσότερους αγώνες μπορούμε.

Δεν υπάρχουν διαφωνίες (αναφέρθηκε σε ένα επεισόδιο που είχε πέρσι με τον Μπαρτζώκα), είμαι ενθουσιασμένος που θα δουλέψω με τον κόουτς Μπαρτζώκα. Μίλησα και με τον προπονητή και μιλάω συνεχώς και με τον Νιλικίνα. Όπως είπα, ήρθα για να κάνω αυτό που ξέρω, να βοηθήσω όσο μπορώ.

Έχουμε τρομερή φροντ λάιν, ήρθα για να βοηθήσω. Ανυπομονώ για να δω τους οπαδούς του Ολυμπιακού, είμαι έτοιμος. Αυτό είναι το μήνυμά μου προς εκείνους. Έχω τον σκύλο μου μαζί, τον ονόμασα Τανκ. Eίναι κι αυτός σαν εμένα, έχει μεγάλη καρδιά“.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την άφιξη του Ταϊρίκ Τζόουνς και φωτογραφίες