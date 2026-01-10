Γουόκαπ: «Θα έχει άμεση επιρροή ο Τζόουνς, φάνηκε η απογοήτευση στο πρόσωπο του Μόρις»

Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε στην κάμερα της NOVA για την πολύ σημαντική νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν Μονάχου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Τεξανός γκαρντ στάθηκε στον τραυματισμό του Μόντε Μόρις αναφέροντας ότι φάνηκε η απογοήτευση στο πρόσωπό του, ενώ δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην προσθήκη του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Οι δηλώσεις του Τόμας Γουόκαπ:

Για τον τραυματισμό του Μόρις: «Τα διαστρέμματα πάντα φαίνονται άσχημα. Όταν το βλέπεις ζωντανά είναι άσχημο. Ελπίζω να είναι μόνο αυτό. Με τους ιατρούς μας θα επιστρέψει πίσω γρήγορα. Θα δουλεύει όλη μέρα για να επιστρέψει. Φάνηκε η απογοήτευση στο πρόσωπό του. Προσπαθούσε να βρει ρυθμό και αυτό είναι το τελευταίο που θες να γίνεις. Δεν έχω αμφιβολία πως θα γίνει καλά και θα επιστρέψει».

Για τις επιστροφές των Ουόρντ και Μιλουτίνοφ: «Ο Ουόρντ μπήκε με λίγη προπόνηση και έπαιξε τρομερά, με ενέργεια. Σαν να μην έλειψε ποτέ. Ο Μιλουτίνοφ είναι ο Μιλουτίνοφ. Κάποιος που δεν ξέρει τίποτα από μπάσκετ μπορεί να δει το παιχνίδι μας και να καταλάβει την επιρροή του, πόσα σημαίνει στην ομάδα μας. Σπουδαίου που επέστρεψαν».

Για την άμυνα: «Είναι ακόμα Ιανουάριος. Έχουμε χρόνο να το διορθώσουμε, να βρούμε χημεία. Παίκτες επιστρέφουν, τραυματίζονται. Μπορούμε να την βελτιώσουμε. Μπορείς να μας δεις την περσινή σεζόν σε αυτό το σημείο και να πεις πως ήμασταν καλύτεροι, στην κορυφή της βαθμολογίας αλλά δεν ήμασταν έτοιμοι τον Μάιο. Ξέρουμε ότι αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι. Μπορεί να μην είναι τέλεια η άμυνα τώρα, αλλά προπονούμαστε καλύτερα. Είμαστε συγκεντρωμένοι».

Για το πόσο σημαντική είναι η νίκη για την ψυχολογία: «Πολύ. Πάμε στο πρωτάθλημα μετά από νίκη και πρέπει να χτίσουμε σε αυτό το πρωτάθλημα. Είναι εύκολο να απαντήσεις μετά από ήττα, αλλά προσπαθούμε να χτίσουμε σε νίκες. Θέλουμε να είμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Πάμε ματς με ματς. Με κάποιο τρόπο θα πάμε στην Καρδίτσα και μετά θα δούμε την επόμενη εβδομάδα».

Για το ότι τραυματίζονται οι παίκτες γύρω του και πόσο δύσκολο είναι να βρει χημεία: «Το πιο σημαντικό είναι η σταθερότητα στο προπονητικό επιτελείο. Αυτό είναι πιο δύσκολο να αλλάζει αν είσαι παίκτης. Αλλά είναι σταθερό τα τελευταία πέντε χρόνια. Με τους παίκτες βρίσκεις γρήγορα χημεία. Ξέρω το παιχνίδι του Τζόουνς, θα βρούμε γρήγορα χημεία. Με το σύστημα που έχουμε είναι εύκολη, η κίνηση βοηθάει τους παίκτες να βρουν ρυθμό και είναι εύκολο να το μάθουν οι παίκτες».

Για τον Τζόουνς: «Συγχαρητήρια στην διοίκηση που κάνει ό,τι χρειάζεται. Τώρα είναι σειρά μας. Ο Τζόουνς θα φέρει physicality στην ρακέτα. Έχουμε τους δύο πιο physical ψηλούς στην ρακέτα. Θα έχει άμεση επιρροή».