Ολυμπιακός: Βαρύ διάστρεμμα ο Μόρις – Πόσο καιρό θα μείνει εκτός
Ο Μόντε Μόρις γύρισε τον αριστερό αστράγαλό του – Η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Αμερικανού.
- Ο ξεσηκωμός των αγροτών στη Γαλλία και η άνοδος της ψηφιακής παραπληροφόρησης – Τα ΑΙ βίντεο που γίνονται viral
- Έδωσα αγώνα για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα λέει ο Ρούτσι – «Να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου για τα Τέμπη η Καρυστιανού»
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 57χρονος που πετούσε ανεξέλεγκτα οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
- Από το OnlyFans στην επανασύνδεση με την πίστη της – Η βάφτιση της Λιλι Κόλινς
Άτυχος στάθηκε ο Μόντε Μόρις στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της Euroleague, καθώς λίγο πριν το φινάλε τραυματίστηκε και έφυγε υποβασταζόμενος από το παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
Ο Αμερικανός γκαρντ της ομάδας του μεγάλου λιμανιού γύρισε τον αριστερό του αστράγαλό του και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχει υποστεί βαρύ διάστρεμμα, που αναμένεται να τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για έναν μήνα.
Φυσικά, το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του και ο χρόνος που θα χρειαστεί να μείνει στα… πιτς θα αποσαφηνιστούν, μετά τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί ο έμπειρος άσος, όπως ανέφερε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.
Τι είπε ο Μπαρτζώκας
«Ο Μόρις θα κάνει μαγνητική, αλλά φαίνεται ότι είναι βαρύ διάστρεμμα. Είναι πρησμένος ο αστράγαλός του…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Ολυμπιακού. Στο αποψινό παιχνίδι ο Μόντε Μόρις πρόλαβε να αγωνιστεί 10:30, έχοντας 1 πόντο και 1 ριμπάουντ.
- Ολυμπιακός: Βαρύ διάστρεμμα ο Μόρις – Πόσο καιρό θα μείνει εκτός
- FA Cup: Προκρίσεις για Ρέξαμ, Γουίγκαν, Πορτ Βέιλ και Όξφορντ
- Μπαρτζώκας: «Δείχνει βαρύ το διάστρεμμα του Μόρις, ο αστράγαλός του είναι πολύ πρησμένος»
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπάγερν
- Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 95-80: Νίκησε εύκολα τους Βαυαρούς, αγωνιά για τον Μόρις…
- Καμερούν – Μαρόκο 0-2: Ο Ελ Κααμπί «σέρβιρε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vids)
- Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)
- Αλλαγές σε ΕΠΟ και διαιτησία: Οι 20 Ενώσεις του «νέου κύματος» και… έρχονται και άλλες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις