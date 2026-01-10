Ολυμπιακός: Βαρύ διάστρεμμα ο Μόρις – Πόσο καιρό θα μείνει εκτός

Άτυχος στάθηκε ο Μόντε Μόρις στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της Euroleague, καθώς λίγο πριν το φινάλε τραυματίστηκε και έφυγε υποβασταζόμενος από το παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Αμερικανός γκαρντ της ομάδας του μεγάλου λιμανιού γύρισε τον αριστερό του αστράγαλό του και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχει υποστεί βαρύ διάστρεμμα, που αναμένεται να τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για έναν μήνα.

Φυσικά, το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του και ο χρόνος που θα χρειαστεί να μείνει στα… πιτς θα αποσαφηνιστούν, μετά τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί ο έμπειρος άσος, όπως ανέφερε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Τι είπε ο Μπαρτζώκας

«Ο Μόρις θα κάνει μαγνητική, αλλά φαίνεται ότι είναι βαρύ διάστρεμμα. Είναι πρησμένος ο αστράγαλός του…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Ολυμπιακού. Στο αποψινό παιχνίδι ο Μόντε Μόρις πρόλαβε να αγωνιστεί 10:30, έχοντας 1 πόντο και 1 ριμπάουντ.