Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπάγερν
Μπάσκετ 09 Ιανουαρίου 2026 | 23:39

Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπάγερν

Πώς διαμορφώνεται μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 95-80 της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική της Euroleague και πέτυχε την 12η νίκη του στη φετινή διοργάνωση.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Ερυθρόλευκοι έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς είχε αναβληθεί το εντός έδρας ματς με την Φενερμπαχτσέ, λόγω κακοκαιρίας, το οποίο τελικά ορίστηκε για τις 17 Μαρτίου.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Ζαλγκίρις επικράτησε με 99-67 του Ερυθρού Αστέρα, η Αρμάνι Μιλάνο την Αναντολού Εφές με 87-74, η Μπαρτσελόνα την Παρτιζάν με 88-70 και η Μπασκόνια την Βιλερμπάν με 78-73.

Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός παίζει στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν (14/1, 20:30) και ο Παναθηναϊκός στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν (15/1, 20:30).

Τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής

Dubai BC – Φενέρμπαχτσε 92-81
Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 84-71
Βαλένθια – Μονακό 92-101
Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ 98-86
Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας 99-67
Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 95-80
Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν 88-70
Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές 87-74
Μπασκόνια – Βιλερμπάν 78-73
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί (3/3)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής

Παρτίζαν – Ολυμπιακός 14/1 στις 20:30
Dubai BC – Βίρτους Μπολόνια 15/1 στις 18:00
Αναντολού Εφές – Μπασκόνια 15/1 στις 19:30
Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκού 15/1 στις 20:30
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 15/1 στις 21:05
Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας 15/1 στις 21:30
Παρί – Μονακό 15/1 στις 21:45
Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια 16/1 στις 19:45
Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ 16/1 στις 21:00
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 16/1 στις 21:45

Τραμπ: Συνάντηση με στελέχη πετρελαϊκών στον Λευκό Οίκο για τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Τραμπ: Συνάντηση με στελέχη πετρελαϊκών στον Λευκό Οίκο για τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Wall Street
Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500, με κέρδη η πρώτη βδομάδα του 2026

Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500, με κέρδη η πρώτη βδομάδα του 2026

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Μπάσκετ 09.01.26

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Μόρις - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Ο Μόντε Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε λόγο για βαρύ διάστρεμμα το οποίο έχει υποστεί ο Αμερικανός.

Καμερούν – Μαρόκο 0-2: Ο Ελ Κααμπί «σέρβιρε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vids)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Καμερούν – Μαρόκο 0-2: Ο Ελ Κααμπί «σέρβιρε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vids)

Με τον Ελ Κααμπί να δίνει μαγική ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του, το Μαρόκο νίκησε εύκολα με 2-0 τον Καμερούν και πέρασε στους «4» του Κόπα Άφρικα, όπου θα περιμένει τον νικητή του Αλγερία – Νιγηρία.

Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)

Ο Καμερουνέζος χαφ «πάτησε» στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής (9/1) και πλέον θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας έως και το καλοκαίρι, με τη μορφή δανεισμού.

Ασίστ… μισό γκολ από τον Ελ Κααμπί και 1-0 το Μαρόκο κόντρα στο Καμερούν! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ασίστ… μισό γκολ από τον Ελ Κααμπί και 1-0 το Μαρόκο κόντρα στο Καμερούν! (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν και πάλι «μέσα» σε ένα από τα γκολ του Μαρόκου καθώς με εξαιρετική ασίστ με κεφαλιά έδωσε την ευκαιρία στον Μπραχίμ Ντιάζ να κάνει το 1-0 επί του Καμερούν.

LIVE: Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 09.01.26

LIVE: Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου
Μπάσκετ 09.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Όλοι εναντίον όλων για τη διαιτησία στη Serie A: «Καμπάνες», καταγγελίες διαιτητών και δηλώσεις για πολυβόλα
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Όλοι εναντίον όλων για τη διαιτησία στη Serie A: «Καμπάνες», καταγγελίες διαιτητών και δηλώσεις για πολυβόλα

Ανεβαίνει η ένταση για τη διαιτησία στην Ιταλία καθώς τιμωρήθηκαν τρεις διαιτητές για πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ της Λάτσιο κόντρα στην Φιορεντίνα. Φωνάζουν για προβληματική εκπαίδευση οι ρέφερι

Δραματικές ώρες για τον Μάρτιν Ντεμικέλις, κινδύνεψε να πνιγεί στην Ουρουγουάη (vid)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Δραματικές ώρες για τον Μάρτιν Ντεμικέλις, κινδύνεψε να πνιγεί στην Ουρουγουάη (vid)

Ο πρώην ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής Μαρτίν Ντεμικέλις και μέλη της οικογένειάς του βρέθηκαν να παλεύουν με μεγάλα κύματα και ισχυρά ρεύματα στην Ουρουγουάη και τελικά σώθηκαν από ναυαγοσώστες.

Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο – Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους
Κόσμος 10.01.26

Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο - Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους

Χωρίς θέρμανση περίπου 6.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο, στην Ουκρανία, μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις. Σε «προσωρινή» εκκένωση της ουκρανικής πρωτεύουσας καλεί τους κατοίκους ο δήμαρχος.

Η νέα αισθησιακή καμπάνια της Μαντόνα για την Dolce & Gabbana – «Η μόνη γυναίκα που με φοβίζει»
Φιλία χρόνων 09.01.26

Η νέα αισθησιακή καμπάνια της Μαντόνα για την Dolce & Gabbana – «Η μόνη γυναίκα που με φοβίζει»

«Η διαφήμιση είναι αναμφισβήτητα αισθησιακή», εξήγησε ο σχεδιαστής Domenico Dolce σε συνέντευξη του EL PAIS, αναφορικά με τη νέα καμπάνια του οίκου που έχει ως πρωταγωνίστρια την Μαντόνα, στο πλευρό του Αλμπέρτο Γκέρα.

Καμερούν – Μαρόκο 0-2: Ο Ελ Κααμπί «σέρβιρε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vids)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Καμερούν – Μαρόκο 0-2: Ο Ελ Κααμπί «σέρβιρε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vids)

Με τον Ελ Κααμπί να δίνει μαγική ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του, το Μαρόκο νίκησε εύκολα με 2-0 τον Καμερούν και πέρασε στους «4» του Κόπα Άφρικα, όπου θα περιμένει τον νικητή του Αλγερία – Νιγηρία.

Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)

Ο Καμερουνέζος χαφ «πάτησε» στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής (9/1) και πλέον θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας έως και το καλοκαίρι, με τη μορφή δανεισμού.

Μινεάπολη: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη
Σκληρές εικόνες 09.01.26

Μινεάπολη: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

Μεγάλη οργή και συνάμα απέραντη θλίψη εξακολουθεί να επικρατεί στη Μινεάπολη - Νέο βίντεο δείχνει την 37χρονη να συνομιλεί με τους αστυνόμους της ICE λίγο δεχτεί τα θανάσιμα πυρά

Ιράν: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών και καλούν σε αυτοσυγκράτηση
Κόσμος 09.01.26

Ιράν: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών και καλούν σε αυτοσυγκράτηση

Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά, έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί σε όλο το Ιράν από την έναρξη των διαδηλώσεων

Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»
«Δεν το γνώριζες;» 09.01.26

Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»

Το 1973, η Τζέιν Σέιμουρ κέρδισε τον πολυπόθητο ρόλο της Solitaire στην πρώτη ταινία του Ρότζερ Μουρ «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν» - και οι συνέπειες ήταν καταστροφικές.

Ασίστ… μισό γκολ από τον Ελ Κααμπί και 1-0 το Μαρόκο κόντρα στο Καμερούν! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ασίστ… μισό γκολ από τον Ελ Κααμπί και 1-0 το Μαρόκο κόντρα στο Καμερούν! (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν και πάλι «μέσα» σε ένα από τα γκολ του Μαρόκου καθώς με εξαιρετική ασίστ με κεφαλιά έδωσε την ευκαιρία στον Μπραχίμ Ντιάζ να κάνει το 1-0 επί του Καμερούν.

