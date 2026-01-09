Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπάγερν

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 95-80 της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική της Euroleague και πέτυχε την 12η νίκη του στη φετινή διοργάνωση.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Ερυθρόλευκοι έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς είχε αναβληθεί το εντός έδρας ματς με την Φενερμπαχτσέ, λόγω κακοκαιρίας, το οποίο τελικά ορίστηκε για τις 17 Μαρτίου.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Ζαλγκίρις επικράτησε με 99-67 του Ερυθρού Αστέρα, η Αρμάνι Μιλάνο την Αναντολού Εφές με 87-74, η Μπαρτσελόνα την Παρτιζάν με 88-70 και η Μπασκόνια την Βιλερμπάν με 78-73.

Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός παίζει στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν (14/1, 20:30) και ο Παναθηναϊκός στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν (15/1, 20:30).

Τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής

Dubai BC – Φενέρμπαχτσε 92-81

Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 84-71

Βαλένθια – Μονακό 92-101

Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ 98-86

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας 99-67

Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 95-80

Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν 88-70

Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές 87-74

Μπασκόνια – Βιλερμπάν 78-73

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί (3/3)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής

Παρτίζαν – Ολυμπιακός 14/1 στις 20:30

Dubai BC – Βίρτους Μπολόνια 15/1 στις 18:00

Αναντολού Εφές – Μπασκόνια 15/1 στις 19:30

Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκού 15/1 στις 20:30

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 15/1 στις 21:05

Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας 15/1 στις 21:30

Παρί – Μονακό 15/1 στις 21:45

Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια 16/1 στις 19:45

Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ 16/1 στις 21:00

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 16/1 στις 21:45