Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 95-80: Νίκησε εύκολα τους Βαυαρούς, αγωνιά για τον Μόρις…

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 95-80 της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική της Euroleague και επέστρεψε στις νίκες κάνοντας το ρεκόρ του 12-8. Ωστόσο οι Πειραιώτες ανησυχούν για τον Μόντε Μόρις, ο οποίος τραυματίστηκε και αποχώρησε στο 35′, φεύγοντας άμεσα για τα αποδυτήρια.

Συγκεκριμένα το ΣΕΦ «πάγωσε», όταν ο Αμερικανός τραυματίστηκε, έχοντας «γυρίσει» τον αριστερό του αστράγαλό του πέντε λεπτά πριν το τέλος της τέταρτης περιόδου, σε προσπάθεια για λέι απ. Ο Μόρις προσγειώθηκε άσχημα στο έδαφος και πήγε στα αποδυτήρια υποβασταζόμενος προκαλώντας σοκ στο ΣΕΦ και στους παίκτες που έσπευσαν κοντά του.

Το ανησυχητικό είναι ότι δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του και πλέον θα υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος και το ακριβές σημείο του τραυματισμού.

Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό ο Σάσα Βεζένκοφ με 25 πόντους, ενώ τρομερός για ακόμα μία φορά ήταν και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που είχε 14 πόντους και 8 ριμπάουντ. Πολύ καλή επανεμφάνιση έκανε και ο Γουόρντ που πέτυχε και τους 10 πόντους του στην δεύτερη περίοδο.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν κάπως νευρικά το ματς με το σκορ να είναι 2-3 στο πρώτο δίλεπτο του ματς με ένα καλάθι του Γουόκαπ και ένα τρίποντο του Ομπστ. Η Μπάγερν με συνεχόμενα καλάθια των ΜακΚόρμακ και Μάικ ξέφυγε με +4 και σκορ 8-12 στο 5’.

Ο Βεζένκοφ με συνεχόμενους πόντους έκανε το 14-14, για να συνεχίσει ο ΜακΚόρμακ να είναι ζεστός, έχοντας 9 πόντους στο συγκεκριμένο σημείο της αναμέτρησης, κάνοντας το 19-21 στο 9’. Ο Φουρνιέ με δύο βολές μείωσε σε 21-23 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο με αυτό το σκορ και τους Βαυαρούς μπροστά με +2.

Η Μπάγερν Μονάχου ξεκίνησε καλά στο δεύτερο δεκάλεπτο και με τρίποντο του Ράταν-Μέις προηγήθηκε με +4 και σκορ 24-28 στο 12’. Ο Τζέσαπ με τρίποντο έδωσε κεφάλι επτά πόντων στους Βαυαρούς και σκορ 24-31 στο 13’. Ο Βεζένκοφ με τέσσερις συνεχόμενους πόντους έκανε το 28-34 στο 14’.

Ο Γουόρντ με ένα φανταστικό κάρφωμα μείωσε στο -4 και σκορ 32-36 για τον Ολυμπιακό στο 15’, βγάζοντας και την άμυνα μετά και έβαλε τον κόσμο στην εξίσωση του ματς. Ο Γουόρντ συνέχισε να δίνει ενέργεια στον Ολυμπιακό και με κλέψιμο του Ντόρσεϊ και κάρφωμα του Αμερικανού ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά με 42-40 στο 17’. Ο Ολυμπιακός με δύο τρομερά καρφώματα του Χολ πέρασε μπροστά με +4 και σκορ 49-45 για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 49-47 και τον Γουόρντ απόλυτο πρωταγωνιστή καθώς είχε 10 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου με πέντε συνεχόμενους πόντους του Παπανικολάου ξέφυγε με +7 και σκορ 54-47 στο 22’. Ο Βεζένκοφ με τρίποντο έκανε το 57-47 για να μειώσει ο Τζέσαπ σε 59-54 με τον ίδιο τρόπο στο 25’. Και πάλι ο Βεζένκοφ, φτάνοντας τους 21 πήρε την πολύ όμορφη πάσα του Γουόκαπ και έδωσε κεφάλι 11 πόντων στον Ολυμπιακό και σκορ 65-54 στο 26’.

Οι Πειραιώτες ακούμπησαν την μπάλα στο low post και στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος έκανε το 69-56 στο 28’. Η Μπάγερν μείωσε σε 70-61 όμως ο Φουρνιέ με ένα τρομερό buzzer beater τρίποντο πάνω σε δύο παίκτες και έδωσε προβάδισμα με +12 και σκορ 73-61 στον Ολυμπιακό στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Η Μπαγερν στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου μείωσε στο -8 και σκορ 74-66 με καλάθι του Ντιμιτρίγιεβιτς στο 32’. Ο Ομπστ με τρίποντο μείωσε κι άλλο κάνοντας το 76-69 στο 33’. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έδωσε και πάλι διψήφιο προβάδισμα στον Ολυμπιακό με +10 και σκορ 79-69 στο 34’. Στο πεντάλεπτο πριν το τέλος έγινε η φάση που επισκίασε το ματς με τον Μόντε Μόρις να τραυματίζεται και το κλίμα να παγώνει στο ΣΕΦ, καθώς οι αναμνήσεις από τον Έβανς είναι νωπές.

Ο Αμερικανός αποχώρησε από το παρκέ και πήγε στα αποδυτήρια χωρίς να πατά το πόδι του. Ο Ομπστ με τρίποντο και φάουλ έκανε το 85-78 στο 38’. Ο Ντόρσεϊ με καλάθι από κοντά έκανε το 91-80 για τον Ολυμπιακό στο 39’.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 49-47, 73-61, 95-80

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (6 ασίστ), Γουόρντ 10 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα σε 10 λεπτά), Μόρις 1, Βεζένκοβ 25 (8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Παπανικολάου 10 (2/2 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντόρσεϊ 10 (2/4 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Πίτερς 4 (4/4 βολές), Μιλουτίνοβ 14 (4/4 δίποντα, 6/7 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολ 9 (3/4 δίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Φουρνιέ 10 (1/2 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/2 βολές)

Μπάγερν Μονάχου (Πέσιτς): Ντιμιτρίεβιτς 6 (3/4 δίποντα, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ντα Σίλβα, Ρατάν-Μέις 7 (1 τρίποντο, 7 ασίστ), Γκιφάι 5 (1), Φόγκτμαν 3 (1), Τζέσαπ 10 (2/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 κλεψίματα), Ομπστ 21 (3/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 6/7 βολές), Μάικ 13 (2/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκέιμπριελ 2, ΜακΚόρμακ 13 (6/8 δίποντα, 1/1 βολή, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη)