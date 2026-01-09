sports betsson
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 95-80: Νίκησε εύκολα τους Βαυαρούς, αγωνιά για τον Μόρις…
Μπάσκετ 09 Ιανουαρίου 2026 | 23:27

Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 95-80: Νίκησε εύκολα τους Βαυαρούς, αγωνιά για τον Μόρις…

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τη Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ με 95-80 ωστόσο ανησυχεί για τον Μόντε Μόρις που αποχώρησε τραυματίας, έχοντας «γυρίσει» τον αστράγαλό του.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Spotlight

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 95-80 της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική της Euroleague και επέστρεψε στις νίκες κάνοντας το ρεκόρ του 12-8. Ωστόσο οι Πειραιώτες ανησυχούν για τον Μόντε Μόρις, ο οποίος τραυματίστηκε και αποχώρησε στο 35′, φεύγοντας άμεσα για τα αποδυτήρια.

Συγκεκριμένα το ΣΕΦ «πάγωσε», όταν ο Αμερικανός τραυματίστηκε, έχοντας «γυρίσει» τον αριστερό του αστράγαλό του πέντε λεπτά πριν το τέλος της τέταρτης περιόδου, σε προσπάθεια για λέι απ. Ο Μόρις προσγειώθηκε άσχημα στο έδαφος και πήγε στα αποδυτήρια υποβασταζόμενος προκαλώντας σοκ στο ΣΕΦ και στους παίκτες που έσπευσαν κοντά του.

Το ανησυχητικό είναι ότι δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του και πλέον θα υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος και το ακριβές σημείο του τραυματισμού.

Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό ο Σάσα Βεζένκοφ με 25 πόντους, ενώ τρομερός για ακόμα μία φορά ήταν και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που είχε 14 πόντους και 8 ριμπάουντ. Πολύ καλή επανεμφάνιση έκανε και ο Γουόρντ που πέτυχε και τους 10 πόντους του στην δεύτερη περίοδο.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν κάπως νευρικά το ματς με το σκορ να είναι 2-3 στο πρώτο δίλεπτο του ματς με ένα καλάθι του Γουόκαπ και ένα τρίποντο του Ομπστ. Η Μπάγερν με συνεχόμενα καλάθια των ΜακΚόρμακ και Μάικ ξέφυγε με +4 και σκορ 8-12 στο 5’.

Ο Βεζένκοφ με συνεχόμενους πόντους έκανε το 14-14, για να συνεχίσει ο ΜακΚόρμακ να είναι ζεστός, έχοντας 9 πόντους στο συγκεκριμένο σημείο της αναμέτρησης, κάνοντας το 19-21 στο 9’. Ο Φουρνιέ με δύο βολές μείωσε σε 21-23 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο με αυτό το σκορ και τους Βαυαρούς μπροστά με +2.

Η Μπάγερν Μονάχου ξεκίνησε καλά στο δεύτερο δεκάλεπτο και με τρίποντο του Ράταν-Μέις προηγήθηκε με +4 και σκορ 24-28 στο 12’. Ο Τζέσαπ με τρίποντο έδωσε κεφάλι επτά πόντων στους Βαυαρούς και σκορ 24-31 στο 13’. Ο Βεζένκοφ με τέσσερις συνεχόμενους πόντους έκανε το 28-34 στο 14’.

Ο Γουόρντ με ένα φανταστικό κάρφωμα μείωσε στο -4 και σκορ 32-36 για τον Ολυμπιακό στο 15’, βγάζοντας και την άμυνα μετά και έβαλε τον κόσμο στην εξίσωση του ματς. Ο Γουόρντ συνέχισε να δίνει ενέργεια στον Ολυμπιακό και με κλέψιμο του Ντόρσεϊ και κάρφωμα του Αμερικανού ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά με 42-40 στο 17’. Ο Ολυμπιακός με δύο τρομερά καρφώματα του Χολ πέρασε μπροστά με +4 και σκορ 49-45 για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 49-47 και τον Γουόρντ απόλυτο πρωταγωνιστή καθώς είχε 10 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου με πέντε συνεχόμενους πόντους του Παπανικολάου ξέφυγε με +7 και σκορ 54-47 στο 22’. Ο Βεζένκοφ με τρίποντο έκανε το 57-47 για να μειώσει ο Τζέσαπ σε 59-54 με τον ίδιο τρόπο στο 25’. Και πάλι ο Βεζένκοφ, φτάνοντας τους 21 πήρε την πολύ όμορφη πάσα του Γουόκαπ και έδωσε κεφάλι 11 πόντων στον Ολυμπιακό και σκορ 65-54 στο 26’.

Οι Πειραιώτες ακούμπησαν την μπάλα στο low post και στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος έκανε το 69-56 στο 28’. Η Μπάγερν μείωσε σε 70-61 όμως ο Φουρνιέ με ένα τρομερό buzzer beater τρίποντο πάνω σε δύο παίκτες και έδωσε προβάδισμα με +12 και σκορ 73-61 στον Ολυμπιακό στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Η Μπαγερν στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου μείωσε στο -8 και σκορ 74-66 με καλάθι του Ντιμιτρίγιεβιτς στο 32’. Ο Ομπστ με τρίποντο μείωσε κι άλλο κάνοντας το 76-69 στο 33’. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έδωσε και πάλι διψήφιο προβάδισμα στον Ολυμπιακό με +10 και σκορ 79-69 στο 34’. Στο πεντάλεπτο πριν το τέλος έγινε η φάση που επισκίασε το ματς με τον Μόντε Μόρις να τραυματίζεται και το κλίμα να παγώνει στο ΣΕΦ, καθώς οι αναμνήσεις από τον Έβανς είναι νωπές.

Ο Αμερικανός αποχώρησε από το παρκέ και πήγε στα αποδυτήρια χωρίς να πατά το πόδι του. Ο Ομπστ με τρίποντο και φάουλ έκανε το 85-78 στο 38’. Ο Ντόρσεϊ με καλάθι από κοντά έκανε το 91-80 για τον Ολυμπιακό στο 39’.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 49-47, 73-61, 95-80

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (6 ασίστ), Γουόρντ 10 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα σε 10 λεπτά), Μόρις 1, Βεζένκοβ 25 (8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Παπανικολάου 10 (2/2 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντόρσεϊ 10 (2/4 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Πίτερς 4 (4/4 βολές), Μιλουτίνοβ 14 (4/4 δίποντα, 6/7 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολ 9 (3/4 δίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Φουρνιέ 10 (1/2 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/2 βολές)

Μπάγερν Μονάχου (Πέσιτς): Ντιμιτρίεβιτς 6 (3/4 δίποντα, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ντα Σίλβα, Ρατάν-Μέις 7 (1 τρίποντο, 7 ασίστ), Γκιφάι 5 (1), Φόγκτμαν 3 (1), Τζέσαπ 10 (2/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 κλεψίματα), Ομπστ 21 (3/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 6/7 βολές), Μάικ 13 (2/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκέιμπριελ 2, ΜακΚόρμακ 13 (6/8 δίποντα, 1/1 βολή, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη)

Headlines:
World
Τραμπ: Συνάντηση με στελέχη πετρελαϊκών στον Λευκό Οίκο για τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Τραμπ: Συνάντηση με στελέχη πετρελαϊκών στον Λευκό Οίκο για τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Wall Street
Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500, με κέρδη η πρώτη βδομάδα του 2026

Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500, με κέρδη η πρώτη βδομάδα του 2026

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 09.01.26

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Μόρις - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Ο Μόντε Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε λόγο για βαρύ διάστρεμμα το οποίο έχει υποστεί ο Αμερικανός.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Μπαρτζώκας: «Δείχνει βαρύ το διάστρεμμα του Μόρις, ο αστράγαλός του είναι πολύ πρησμένος»
Μπάσκετ 09.01.26

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Μόρις - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Ο Μόντε Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε λόγο για βαρύ διάστρεμμα το οποίο έχει υποστεί ο Αμερικανός.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου
Μπάσκετ 09.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Πάντερ: «Στον Ολυμπιακό μου έλεγαν ότι δεν κάνω για αυτό το επίπεδο»
Euroleague 09.01.26

Πάντερ: «Στον Ολυμπιακό μου έλεγαν ότι δεν κάνω για αυτό το επίπεδο»

Ο Κέβιν Πάντερ έδωσε συνέντευξη στο «Mozzartsport» και μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην Ελλάδα, την αμφισβήτηση που δέχθηκε, αλλά και την πορεία που τον οδήγησε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Διαθέσιμος για το ματς με τη Μπάγερν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, δηλώθηκε και στο πρωτάθλημα
Euroleague 09.01.26

Ολυμπιακός: Διαθέσιμος για το ματς με τη Μπάγερν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, δηλώθηκε και στο πρωτάθλημα

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι με τη Μπάγερν το βράδυ της Παρασκευής και όλα δείχνουν ότι θα κάνει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα». Δηλώθηκε και στη λίστα ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα ο Αμερικανός σέντερ.

Σύνταξη
Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline
Euroleague 09.01.26

Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι ένας παίκτης που ακούγεται όλο και πιο έντονα για τη Euroleague, διότι δεν παίζει καθόλου στους Νικς και ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για το μεγάλο «μπαμ» – Ποια είναι τα δεδομένα στην περίπτωση του Γάλλου.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 08.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»
Euroleague 08.01.26

Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε για το ματς της Παρασκευής στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον πολύπειρο Σέρβο τεχνικό να παραδέχεται ότι η πρόκληση αυτή δεν έρχεται σε καλή εποχή για τη Μπάγερν Μονάχου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο – Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους
Κόσμος 10.01.26

Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο - Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους

Χωρίς θέρμανση περίπου 6.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο, στην Ουκρανία, μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις. Σε «προσωρινή» εκκένωση της ουκρανικής πρωτεύουσας καλεί τους κατοίκους ο δήμαρχος.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δείχνει βαρύ το διάστρεμμα του Μόρις, ο αστράγαλός του είναι πολύ πρησμένος»
Μπάσκετ 09.01.26

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Μόρις - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Ο Μόντε Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε λόγο για βαρύ διάστρεμμα το οποίο έχει υποστεί ο Αμερικανός.

Σύνταξη
Η νέα αισθησιακή καμπάνια της Μαντόνα για την Dolce & Gabbana – «Η μόνη γυναίκα που με φοβίζει»
Φιλία χρόνων 09.01.26

Η νέα αισθησιακή καμπάνια της Μαντόνα για την Dolce & Gabbana – «Η μόνη γυναίκα που με φοβίζει»

«Η διαφήμιση είναι αναμφισβήτητα αισθησιακή», εξήγησε ο σχεδιαστής Domenico Dolce σε συνέντευξη του EL PAIS, αναφορικά με τη νέα καμπάνια του οίκου που έχει ως πρωταγωνίστρια την Μαντόνα, στο πλευρό του Αλμπέρτο Γκέρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καμερούν – Μαρόκο 0-2: Ο Ελ Κααμπί «σέρβιρε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vids)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Καμερούν – Μαρόκο 0-2: Ο Ελ Κααμπί «σέρβιρε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vids)

Με τον Ελ Κααμπί να δίνει μαγική ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του, το Μαρόκο νίκησε εύκολα με 2-0 τον Καμερούν και πέρασε στους «4» του Κόπα Άφρικα, όπου θα περιμένει τον νικητή του Αλγερία – Νιγηρία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)

Ο Καμερουνέζος χαφ «πάτησε» στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής (9/1) και πλέον θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας έως και το καλοκαίρι, με τη μορφή δανεισμού.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη
Σκληρές εικόνες 09.01.26

Μινεάπολη: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

Μεγάλη οργή και συνάμα απέραντη θλίψη εξακολουθεί να επικρατεί στη Μινεάπολη - Νέο βίντεο δείχνει την 37χρονη να συνομιλεί με τους αστυνόμους της ICE λίγο δεχτεί τα θανάσιμα πυρά

Σύνταξη
Ιράν: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών και καλούν σε αυτοσυγκράτηση
Κόσμος 09.01.26

Ιράν: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών και καλούν σε αυτοσυγκράτηση

Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά, έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί σε όλο το Ιράν από την έναρξη των διαδηλώσεων

Σύνταξη
Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»
«Δεν το γνώριζες;» 09.01.26

Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»

Το 1973, η Τζέιν Σέιμουρ κέρδισε τον πολυπόθητο ρόλο της Solitaire στην πρώτη ταινία του Ρότζερ Μουρ «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν» - και οι συνέπειες ήταν καταστροφικές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ασίστ… μισό γκολ από τον Ελ Κααμπί και 1-0 το Μαρόκο κόντρα στο Καμερούν! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ασίστ… μισό γκολ από τον Ελ Κααμπί και 1-0 το Μαρόκο κόντρα στο Καμερούν! (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν και πάλι «μέσα» σε ένα από τα γκολ του Μαρόκου καθώς με εξαιρετική ασίστ με κεφαλιά έδωσε την ευκαιρία στον Μπραχίμ Ντιάζ να κάνει το 1-0 επί του Καμερούν.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο