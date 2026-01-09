Λόγω Φενεμπαχτσέ άλλαξε η ημερομηνία και του αγώνα Μονακό-Ολυμπιακός
Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 12/3, αλλά τελικά η Ευρωλίγκα αποφάσισε ότι θα πραγματοποιηθεί στις 13/3.
- «Παγκόσμια απειλή» ο Ορέσνικ του Πούτιν, λέει το Κίεβο - «Απαιτεί παγκόσμιες απαντήσεις»
- Οι κερδισμένοι από τον νέο ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο
- Τραγωδία: Αυτοκτόνησε κτηνοτρόφος που το κοπάδι του σφαγιάστηκε λόγω ευλογιάς - Τι λέει ο αδερφός του
- Οι Κούρδοι μαχητές αρνούνται να απομακρυνθούν από το Χαλέπι - Τι πρότεινε η Δαμασκός
Αλλαγή ημερομηνίας στο Μονακό – Ολυμπιακός, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Πριγκιπάτου.
Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 12/3, αλλά τελικά θα πραγματοποιηθεί στις 13/3.
Η απόφαση της αλλαγής πάρθηκε από τη Euroleague, καθώς ορίστηκε νέα ημερομηνία στο εξ αναβολής ματς του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, το οποίο θα γίνει στις 17/3.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μονακό:
Νέα ημερομηνία: Πέμπτη 12 Μαρτίου – 7 μ.μ. (ώρα Μονακό)
Η EuroLeague αποφάσισε μονομερώς να αλλάξει την ημερομηνία του αγώνα που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, μεταφέροντάς τον στην Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, λόγω της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε που είναι προγραμματισμένη για τις 17 Μαρτίου.
Η AS Monaco Basketball κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρηθεί η αρχική ημερομηνία, ωστόσο με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι οι προσπάθειες αυτές δεν είχαν αποτέλεσμα.
- Λόγω Φενεμπαχτσέ άλλαξε η ημερομηνία και του αγώνα Μονακό-Ολυμπιακός
- Η Λουγκάνο θα τιμωρήσει και τον Κούτσια μετά την επίθεση που δέχτηκε από συμπαίκτη του
- Άγνωστη λέξη για τον Γκαγκάτση και τον Λανουά η ευθύνη για τα λάθη των διαιτητών
- Το «ντοκιμαντέρ» του Στέφανου Τσιτσιπά για τη Ναμίμπια: «Ένα συναίσθημα που θα μείνει για πολύ καιρό»
- Απίστευτο: Ο Κούτσιας δέχθηκε επίθεση από συμπαίκτη του την ώρα του αγώνα (vid)
- Ανανεώνει με την Άρσεναλ ο Σάκα – Μέχρι πότε θα υπογράψει
- Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις