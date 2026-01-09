Λόγω Φενεμπαχτσέ άλλαξε η ημερομηνία και του αγώνα Μονακό-Ολυμπιακός

Αλλαγή ημερομηνίας στο Μονακό – Ολυμπιακός, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Πριγκιπάτου.

Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 12/3, αλλά τελικά θα πραγματοποιηθεί στις 13/3.

Η απόφαση της αλλαγής πάρθηκε από τη Euroleague, καθώς ορίστηκε νέα ημερομηνία στο εξ αναβολής ματς του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, το οποίο θα γίνει στις 17/3.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μονακό:

Νέα ημερομηνία: Πέμπτη 12 Μαρτίου – 7 μ.μ. (ώρα Μονακό)

Η EuroLeague αποφάσισε μονομερώς να αλλάξει την ημερομηνία του αγώνα που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, μεταφέροντάς τον στην Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, λόγω της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε που είναι προγραμματισμένη για τις 17 Μαρτίου.

Η AS Monaco Basketball κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρηθεί η αρχική ημερομηνία, ωστόσο με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι οι προσπάθειες αυτές δεν είχαν αποτέλεσμα.