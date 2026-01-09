sports betsson
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
09.01.2026 | 06:45
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη
Ψάχνει επιστροφή στις νίκες στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπάγερν (vids)
Euroleague 09 Ιανουαρίου 2026 | 08:57

Ψάχνει επιστροφή στις νίκες στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπάγερν (vids)

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στις 21:15 την Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε

Έπειτα από τρία σερί εκτός έδρας ματς (Βίρτους, Παναθηναϊκός, Φενέρμπαχτσε) και δύο σημαντικές νίκες σε αυτά ο Ολυμπιακός (11-8) επιστρέφει στο ΣΕΦ, καθώς οι Πειραιώτες θα υποδεχτούν (9/1, 21:15) την Μπάγερν Μονάχου (7-13) με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Με σημαντικές απουσίες των Μιλουτίνοφ, Νιλικίνα, Γουόρντ και ΜακΚίσικ, οι «ερυθρόλευκοι» το πάλεψαν και διεκδίκησαν στα ίσα τη νίκη μέχρι τα τελευταία λεπτά κόντρα στη φορμαρισμένη ομάδα του Γιασικεβίτσιους, όμως τελικά λύγισαν στο φινάλε, χάνοντας το παιχνίδι με σκορ 88-80.

Στα αγωνιστικά, ο Σέρβος σέντερ έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε, προπονήθηκε κανονικά και θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Νιλικίνα και Γουόρντ, ενώ στην τελική ευθεία για την επιστροφή του βρίσκεται και ο ΜακΚίσικ.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αν και είναι έτοιμος να παίξει, δεν θα κάνει απόψε το ντεμπούτο του, καθώς σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα δεν υπάρχει λόγος πίεσης και βιασύνης. Ο Αμερικανός σέντερ αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στο επόμενο ματς πρωταθλήματος με την Καρδίτσα.

Η Μπάγερν βρίσκεται στη 16η θέση με ρεκόρ 7-13, την περασμένη Τετάρτη επιβλήθηκε με 96-89 της Μπασκόνια στην έδρα της, με τον Αντρέας Ομπστ να κάνει απίθανο ματς, με 37 πόντους και 7/11 τρίποντα και 6/7 δίποντα. Οι Βαυαροί μετρούν έξι συνεχόμενες νίκες σε Euroleague και πρωτάθλημα.

Στα αγωνιστικά, ο Πέσιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Λούτσιτς, ενώ εκτός δράσης εδώ και πολύ καιρό βρίσκονται Γιοκουμπάιτις και Χάρις. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Μπόλντγουιν και Χόλατζ.

Το 112-69 της περσινής περιόδου θέλει να επαναλάβει ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπάγερν, στη μυθική βραδιά καριέρας του Σάσα Βεζένκοφ με τους 45 πόντους! Στον πρώτο γύρο της φετινής διοργάνωσης οι Πειραιώτες νίκησαν επίσης άνετα με 96-71 στο Μόναχο.

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

World
Συμφωνία EE-Mercosur: Το γαλλικό «όχι» στη συμφωνία με τις χώρες της Νότιας Αμερικής

Συμφωνία EE-Mercosur: Το γαλλικό «όχι» στη συμφωνία με τις χώρες της Νότιας Αμερικής

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Ποδόσφαιρο 09.01.26

Νέα σενάρια από την Αργεντινή για Αντίνο και Παναθηναϊκό

Νέα ανατροπή δεδομένων από την Αργεντινή για την υπόθεση Σαντίνο Αντίνο και Παναθηναϊκού – Η πρόταση της Ρίβερ Πλέιτ που ξεπερνά του «τριφυλλιού» και το… like του παίκτη που δείχνει τις προθέσεις του

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 08.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»
Euroleague 08.01.26

Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε για το ματς της Παρασκευής στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον πολύπειρο Σέρβο τεχνικό να παραδέχεται ότι η πρόκληση αυτή δεν έρχεται σε καλή εποχή για τη Μπάγερν Μονάχου.

Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ
Euroleague 08.01.26

Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ

Απόλυτα ικανοποιημένος με όσα έχει συναντήσει στον Ολυμπιακό και την άλλη άκρη του Ατλαντικού δήλωσε ο Μόντε Μόρις, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι στόχος του είναι να βελτιώνεται όλο και περισσότερο όσο κυλάει η σεζόν.

Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»
Euroleague 08.01.26

Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πώς έχει διαμορφωθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού, ωστόσο επεσήμανε ότι για να μεταφραστεί αυτό σε τίτλους και νίκες, χρειάζεται πολλή δουλειά. Τι είπε ενόψει Μπάγερν, για τους τραυματίες και το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ολυμπιακός: Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ
Euroleague 08.01.26

Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ

Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς της Παρασκευής (9/1, 21:15) κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου για την Ευρωλίγκα θα είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο
Euroleague 08.01.26

«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο

Οι Σέρβοι συνεχίζουν να ασχολούνται με την περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, όμως ξεκαθαρίζουν ποιος είναι ο ρόλος που είχε ο Ομπράντοβιτς στην εξέλιξη του Αμερικανού, αλλά και τη σχέση του με τον κόσμο της Παρτιζάν.

Αταμάν: «Φεύγω από τον Παναθηναϊκό αν δεν πάρουμε Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα»
Euroleague 07.01.26

Αταμάν: «Φεύγω από τον Παναθηναϊκό αν δεν πάρουμε Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα»

Απασφάλισε ο Εργκίν Αταμάν κατά τη διάρκεια της media day πριν το ματς με τη Βίρτους Μπολόνια, με τον Τούρκο τεχνικό να δηλώνει πως μετά το τέλος της σεζόν θα φύγει από τον Παναθηναϊκό αν η ομάδα του δεν κατακτήσει είτε το πρωτάθλημα είτε την Ευρωλίγκα.

Ποια είναι η δημοσιογράφος, Ντενίζ Ακσόι που έκανε την ερώτηση-«πάσα» στον Γιασικεβίτσιους (pics)
Euroleague 07.01.26

Ποια είναι η δημοσιογράφος, Ντενίζ Ακσόι που έκανε την ερώτηση-«πάσα» στον Γιασικεβίτσιους (pics)

Η Ντενίζ Ακσόι έκανε μία... ιδιαίτερη ερώτηση στον Γιασικεβίτσιους και έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας – Ποια είναι η Τoυρκάλα δημοσιογράφος που προκάλεσε… χαμό στη Euroleague...

Νέα σενάρια από την Αργεντινή για Αντίνο και Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Νέα σενάρια από την Αργεντινή για Αντίνο και Παναθηναϊκό

Νέα ανατροπή δεδομένων από την Αργεντινή για την υπόθεση Σαντίνο Αντίνο και Παναθηναϊκού – Η πρόταση της Ρίβερ Πλέιτ που ξεπερνά του «τριφυλλιού» και το… like του παίκτη που δείχνει τις προθέσεις του

Κρήτη: Απολογείται σήμερα η μητέρα για την υπόθεση κακοποίησης των δύο παιδιών της – Τη Δευτέρα ο πατέρας
Ελλάδα 09.01.26

Κρήτη: Απολογείται σήμερα η μητέρα για την υπόθεση κακοποίησης των δύο παιδιών της – Τη Δευτέρα ο πατέρας

Απολογείται σήμερα η 42χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, στο πλαίσιο της σοκαριστικής υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το Ηράκλειο

Θυελλώδεις άνεμοι και έντονη χιονόπτωση σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία – Έπεσαν κολώνες και δέντρα
Κακοκαιρία 09.01.26

Θυελλώδεις άνεμοι και έντονη χιονόπτωση σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία - Έπεσαν κολώνες και δέντρα

Από τις θραύσεις κλαδιών πάνω σε εναέρια καλώδια λόγω των ισχυρών ανέμων, διεκόπη η ηλεκτροδότηση σε αρκετούς οικισμούς του δήμου Μακρακώμης στη δυτική Φθιώτιδα

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Δεκεμβρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό
Ελλάδα 09.01.26

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό

Οπως αναφέρει το λιμενικό σώμα -ελληνική ακτοφυλακή, προς το παρόν δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τον Αργοσαρωνικό, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και τα δύο πρωινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων

Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ
Οικονομία 09.01.26

Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ

Με νέα απόφασή τους, οι ανώτατοι δικαστές υπενθυμίζουν ότι η στατική επικινδυνότητα δεν αρκεί από μόνη της για κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων χωρίς αρχιτεκτονική αξιολόγηση

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού
Fizz 09.01.26

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού

Δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε το αίτημα του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν για νέα δίκη, κρίνοντας ότι οι ενστάσεις ενόρκων δεν επηρέασαν την ετυμηγορία. Ανοιχτή παραμένει η κατηγορία βιασμού του 2013, με τον 73χρονο να παραμένει κρατούμενος

Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης
Με κακόβουλη παρέμβαση 09.01.26

Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν προστατεύονται από κακόβουλους χειρισμούς, με κίνδυνο για υπόδειξη εξαιρετικά επιβλαβών συστάσεων για φάρμακα και θεραπείες

Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»
Κινούμενη άμμος 09.01.26

Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»

Εκτοξεύοντας ένθεν κακείθεν απειλές μετά την ωμή παρέμβαση στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ ποντάρει τα «ρέστα» της σε καθεστωτική ανατροπή στην κομμουνιστική Κούβα

FIR Αθηνών: Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια
FIR Αθηνών 09.01.26

Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια

Στο μικροσκόπιο των ερευνών η «κατάρρευση» των ραδιοτηλεφωνικών επικοινωνιών του ΚΕΠΑΘΜ και η εκδήλωση βλάβης στον ψηφιακό τηλεχειρισμό του πομπού του Υμηττού, με αποτέλεσμα το χάος στα αεροδρόμια

3+1 μεγάλες δίκες με πολιτικό αποτύπωμα
Επιταχυντές εξελίξεων 09.01.26

3+1 μεγάλες δίκες με πολιτικό αποτύπωμα

Η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εξελίξεις στη δίκη των υποκλοπών και η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή αποτελούν ένα δικαστικό - πολιτικό μείγμα με απρόβλεπτες διαστάσεις

Ασφαλιστικό: 7+1 αλλαγές – ανατροπές φέρνει ο νέος χρόνος
Στόχος ο εξορθολογισμός 09.01.26

7+1 αλλαγές - ανατροπές φέρνει στο ασφαλιστικό ο νέος χρόνος

Στο νέο ασφαλιστικό προβλέπεται εξομοίωση όλων των παροχών, όπως επίδομα ασθενείας, μητρότητας, αναπηρίας, εργατικού ατυχήματος και έξοδα κηδείας στο επίπεδο που ισχύει στο πρώην ΙΚΑ

Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας
Κόσμος 09.01.26

Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου, τα ένατα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου και τεράστια ανεκμετάλλευτα ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού.

