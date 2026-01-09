Ψάχνει επιστροφή στις νίκες στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπάγερν (vids)

Έπειτα από τρία σερί εκτός έδρας ματς (Βίρτους, Παναθηναϊκός, Φενέρμπαχτσε) και δύο σημαντικές νίκες σε αυτά ο Ολυμπιακός (11-8) επιστρέφει στο ΣΕΦ, καθώς οι Πειραιώτες θα υποδεχτούν (9/1, 21:15) την Μπάγερν Μονάχου (7-13) με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Με σημαντικές απουσίες των Μιλουτίνοφ, Νιλικίνα, Γουόρντ και ΜακΚίσικ, οι «ερυθρόλευκοι» το πάλεψαν και διεκδίκησαν στα ίσα τη νίκη μέχρι τα τελευταία λεπτά κόντρα στη φορμαρισμένη ομάδα του Γιασικεβίτσιους, όμως τελικά λύγισαν στο φινάλε, χάνοντας το παιχνίδι με σκορ 88-80.

Στα αγωνιστικά, ο Σέρβος σέντερ έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε, προπονήθηκε κανονικά και θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Νιλικίνα και Γουόρντ, ενώ στην τελική ευθεία για την επιστροφή του βρίσκεται και ο ΜακΚίσικ.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αν και είναι έτοιμος να παίξει, δεν θα κάνει απόψε το ντεμπούτο του, καθώς σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα δεν υπάρχει λόγος πίεσης και βιασύνης. Ο Αμερικανός σέντερ αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στο επόμενο ματς πρωταθλήματος με την Καρδίτσα.

Η Μπάγερν βρίσκεται στη 16η θέση με ρεκόρ 7-13, την περασμένη Τετάρτη επιβλήθηκε με 96-89 της Μπασκόνια στην έδρα της, με τον Αντρέας Ομπστ να κάνει απίθανο ματς, με 37 πόντους και 7/11 τρίποντα και 6/7 δίποντα. Οι Βαυαροί μετρούν έξι συνεχόμενες νίκες σε Euroleague και πρωτάθλημα.

Στα αγωνιστικά, ο Πέσιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Λούτσιτς, ενώ εκτός δράσης εδώ και πολύ καιρό βρίσκονται Γιοκουμπάιτις και Χάρις. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Μπόλντγουιν και Χόλατζ.

Το 112-69 της περσινής περιόδου θέλει να επαναλάβει ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπάγερν, στη μυθική βραδιά καριέρας του Σάσα Βεζένκοφ με τους 45 πόντους! Στον πρώτο γύρο της φετινής διοργάνωσης οι Πειραιώτες νίκησαν επίσης άνετα με 96-71 στο Μόναχο.