Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ

Ο Μόντε Μόρις μίλησε στη media day του Ολυμπιακού και αναφέρθηκε στην προσαρμογή του στον Ολυμπιακό, τις διαφορές που έχει η Euroleague από το NBA, όπως επίσης και στην ανάγκη που έχει να βελτιωθεί περισσότερο.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών υπογράμμισε ότι απολαμβάνει την Ελλάδα και είναι χαρούμενος για την παρουσία του στον Ολυμπιακό, καθώς οι παίκτες και ο κόουτς Μπαρτζώκας τον έχουν αγκαλιάσει.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Μόντε Μόρις:

Για τις πρώτες του σκέψεις από την Ελλάδα: «Μου αρέσει πολύ εδώ. Είναι ωραίο το φαγητό, η ομάδα, ο κόσμος. Ο κόουτς και οι συμπαίκτες μου με έχουν αγκαλιάσει. Προσπαθώ να βελτιωθώ κάθε μέρα και να βοηθήσω ακόμα περισσότερο».

Για τη βελτίωση του: «Πρέπει να βρω τρόπο να είμαι πιο επιθετικός και να κάνω το παιχνίδι μου. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει σταδιακά. Όσο παίζω γίνομαι και πιο επιθετικός και δημιουργικός για τους συμπαίκτες μου και θεωρώ ότι θα βελτιωθώ».

Για τη διαφορά με το ΝΒΑ: «Σίγουρα είναι πολλά διαφορετικά: το παρκέ, το ζωγραφιστό… Το μπάσκετ είναι παντού μπάσκετ».

Για αυτά που θέλει η ομάδα από εκείνον: «Δεν μου είπαν κάτι συγκεκριμένο. Αλλά πρέπει να φέρω περισσότερη ένταση στο παιχνίδι όταν ο Τόμας είναι έξω. Να προσφέρω στην επίθεση».