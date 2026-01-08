Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπάγερν. την Παρασκευή (9/1, 21:15) για την 21η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Ο τεχνικός των Πειραιωτών, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πότε θα κάνει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα» ο Ταϊρίκ Τζόουνς, το πώς διαμορφώθηκε το ρόστερ της ομάδας του, την κατάσταση των τραυματιών και φυικά το επικείμενο παιχνίδι με τη γερμανική ομάδα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για τους τραυματίες: «Επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ. Οι υπόλοιποι, Γουόρντ και ΜακΚίσικ έχουν μπει στις κανονικές προπονήσεις. Έχουμε ακόμα μία προπόνηση αύριο και θα δούμε. Ο Τζόουνς θα κάνει την πρώτη του ομαδική προπόνηση σήμερα. Ο Νιλικίνα είναι αμφίβολος. Όσο αμφίβολος ήταν και προχθές είναι και σήμερα».

Για το ντεμπούτο του Τζόουνς: «Δεν είναι η ίδια κατάσταση με τον Μόρις, έπαιζε κανονικά παιχνίδια και έκανε προπονήσεις, που σημαίνει ότι σε καλή κατάσταση για να παίξει άμεσα. Το πλάνο μας είναι να μπει όσο νωρίτερα γίνεται, χωρίς όμως αυτό να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά τη χημεία μας. Δεν ξέρω αυτό πότε θα είναι. Για να είμαι ειλικρινής η πρώτη προπόνηση που κάνουμε είναι σήμερα. Θα έλεγα ότι μία ιδανική κατάσταση θα ήταν να παίξει στην Καρδίτσα την Κυριακή και μετά να μπει στο ματς με την Παρτιζάν, αλλά για αυτά θα σας ενημερώνει η ομάδα μέρα με την ημέρα. Υπάρχουν παίκτες που μπαίνουν και βγαίνουν, οπότε είναι λίγο δύσκολο να μην πέσω έξω».

Για το πλάνο του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερν: «Παίζει καλά. Έχει αλλάξει κυρίως αμυντική φιλοσοφία με τον κόουτς Πέσιτς. Πιέζει περισσότερο την μπάλα, ακόμα και με παίκτες που δεν έχουν συνηθίσει να το κάνουν. Είναι μία σκληρή ομάδα. Έχει δύο ψηλούς, τον Γκάμπριελ και τον ΜακΚόρμακ, οι οποίοι είναι καλοί αμυντικοί. Είναι mobile παίκτες. Γενικά είναι μία ομάδα που έχει άλλη εικόνα από αυτή που έχουμε συνηθίσει την Μπάγερν. Φυσικά υπάρχει και επιθετικά ταλέντο. Έχει καλούς σουτέρ, έχει έμπειρους παίκτες και έναν πολύ έμπειρο προπονητή σε αυτό το επίπεδο. Προέρχονται από νίκη και έχουν μία ημέρα λιγότερη για να προετοιμάσουν το ματς.

Αλλά το να σέβεσαι τον αντίπαλο και να μην υποτιμάς κανέναν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα. Πριν από λίγο καιρό, όταν φεύγαμε για να παίξουμε τέσσερις αγώνες εκτός έδρας, μαζί με το πρωτάθλημα, όλοι έλεγαν ότι δεν ήταν το πρόγραμμα βουνό όπως φάνηκε, όμως δεν είναι το ίδιο εύκολο τώρα τα πράγματα που παίζουμε στο γήπεδό μας. Είναι δύσκολο παιχνίδι και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε».

Για την ενσωμάτωση των τραυματιών και τα νέα δεδομένα στο ρόστερ με την προσθήκη των δύο μεταγραφών: «Κανένας προπονητής δεν θέλει να μπαίνουν και να βγαίνουν συνέχεια παίκτες. Θα ήθελε να δουλεύει με έναν κορμό, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Κάποιος με ρώτησε “τι είναι καλύτερο, να πάρεις έναν τίτλο ή να είσαι πρωταθλητής στις μεταγραφές;”. Εδώ στην Ελλάδα ενθουσιαζόμαστε, κυρίως οι οπαδοί μας. Μόλις παίρνουμε κάποιον θεωρούμε πως η ομάδα μας είναι αχτύπητη. Προφανώς απαιτείται πολλή δουλειά στο γήπεδο για να γίνει κάτι τέτοιο.

Το ρόστερ μας είναι πολύ αξιόλογο. Πιστεύουμε ότι έχουμε ανθρώπινο δυναμικό να δουλέψουμε σε υψηλό επίπεδο, αλλά αυτό απέχει πολύ από το να μεταφραστεί σε αποτελέσματα, τίτλους και νίκες. Θέλει πολλή δουλειά για να συμβεί αυτό».