Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)

Η σχέση του με τον Ολυμπιακό και τον κόσμο είναι κάτι παραπάνω από χειμαρρώδης. Κάθε φορά που μπαίνει στο ΣΕΦ λίγο πριν από την έναρξη των ματς της ομάδας το ΣΕΦ… πέφτει. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέστρεψε μία μέρα σαν σήμερα στους Πειραιώτες και έγινε το νούμερο 1 στην ιστορία των ερυθρόλευκων, ξεπερνώντας τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού, έκανε το δικό του… comeback στην ομάδα στις 12 Ιανουαρίου 2020 και άλλαξε την ιστορία του τμήματος. Για την ακρίβεια την ξανά έγραψε μαζί με τους παίκτες και τον κόσμο της ομάδας.

Η δεύτερη θητεία του εκτός από τίτλους έφερε, αναγνώριση, αλλά κυρίως έφερε την μετάβαση του Ολυμπιακού από μία περίοδο αναζήτησης και αβεβαιότητας, σε μια περίοδο σταθερότητας και παρουσίας στην ελίτ. Ο Σπανούλης σταμάτησε το μπάσκετ, ο Πρίντεζης σταμάτησε το μπάσκετ και όμως το τμήμα συνεχίζει να υπάρχει και να κάνει μεγάλες επιτυχίες. Η μετάβαση αυτή έγινε με τον κόουτς Μπαρτζώκα στο τιμόνι.

Τα πεπραγμένα του Μπαρτζώκα στην δεύτερη θητεία του στο Λιμάνι

Με τον Μπαρτζώκα στον πάγκο του, στη δεύτερη θητεία του στον Πειραιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε τρία πρωταθλήματα (2022, 2023, 2025), ισάριθμα Κύπελλα (2022, 2023, 2024), τέσσερα Super Cup (2022, 2023, 2024, 2025) και η μόνη κορυφή που του διαφεύγει είναι αυτή της Euroleague. Την οποία έχει κατακτήσει το 2013 και την οποία προσβλέπει να φέρει και πάλι στον Πειραιά μετά από 12 χρόνια.

Μπορεί ο Ολυμπιακός να αγωνίστηκε σε τέσσερα διαδοχικά Final Four της Ευρωλίγκας (Βελιγράδι, Κάουνας, Βερολίνο, Άμπου Ντάμπι), αλλά στην πραγματικότητα μόνο μία φορά διεκδίκησε το τρόπαιο, χάνοντας στο τελευταίο σουτ από τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Σέρχιο Γιουλ στο Κάουνας.

Ο Μπαρτζώκας αναδείχθηκε και δύο φορές κορυφαίος προπονητής της σεζόν (2022, 2023), με το μπάσκετ του να διδάσκεται σε σεμινάρια προπονητικής, πράγμα γνωστό και από τους ίδιους τους προπονητές της Euroleague.

Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει δημιουργήσει μία κουλτούρα. Την κουλτούρα του ομαδικού πνεύματος και του αλτρουϊσμού, με τους παίκτες να νοιάζονται ο ένας για τον άλλο, λειτουργώντας ως σύνολο και όχι ως μονάδες. Εκεί όπου σημασία έχει το καλό και η ευτυχία του συνόλου. Το «ένας για όλους και όλοι για έναν».

Αυτή είναι η κοσμοθεωρία του και με αυτήν θα πάει μέχρι τέλους. Άλλοτε θα δικαιωθεί και άλλοτε όχι. Ωστόσο η αλήθεια είναι πως μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία ο Ολυμπιακός έχει γίνει μία ομάδα που ξεχωρίζει στην Ευρώπη για παραπάνω από έναν λόγους.

Φέτος θέλει να πάρει αυτό που δικαιούται τόσο εκείνος, όσο και η ομάδα του Πειραιά. Αυτό για το οποίο έχουν μοχθήσει άπαντες στο τμήμα, ειδικά την τελευταία εξαετία, με εκείνον στο τιμόνι της ομάδας. Φυσικά μιλάμε για ο τρόπαιο της Euroleague, με το Final Four να γίνεται στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ.

Η εικόνα της εξαετίας

Ο Ολυμπιακός έχοντας χάσει στον ημιτελικό του Final Four στο Άμπου Ντάμπι, παίζει με τον Παναθηναϊκό για τους τελικούς του πρωταθλήματος, όπου χάνει και το πρώτο παιχνίδι. Στον δεύτερο τελικό μπαίνει στο ΣΕΦ, μην μπορώντας να προβλέψει τι θα γίνει και ο κόσμος τον αποθεώνει και πάλι.

Ο ίδιος είπε μετά το ματς είπε: «Μετά από αυτές τις δύο ήττες σοκαρίστηκα, γιατί τη στιγμή που μπήκα νόμιζα ότι μπήκε γκολ στο Καραϊσκάκη στο 90’». Αν δείτε και το βίντεο, φαίνεται πως σοκαρίζεται καθώς μπαίνει μέσα με ορμή και ξαφνικά φρενάρει και κοιτάει τον κόσμο, ευχαριστώντας τον για την αγάπη. Αυτό περιγράφει απόλυτα και την σχέση του με τον κόσμο του Ολυμπιακού, η οποία είναι σαν τον… χείμαρρο, ορμητική.