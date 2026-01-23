Ολυμπιακός: Νίκησε την Εφές στην Πόλη κι έβαλε τέλος σε «κατάρα» επτά ετών!

Ο Ολυμπιακός πήρε μία πολύ σημαντική νίκη με σκορ 74-68 επί της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη για την 23η αγωνιστική της regular season της Euroleague και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 15-8, βλέποντας ξεκάθαρα πια την τετράδα.

Η αναμέτρηση της 22ας Ιανουαρίου 2026 είχε ιστορικό χαρακτήρα για τους Πειραιώτες, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να φύγουν νικητές από την Πόλη απέναντι στην Αναντολού Εφές για πρώτη φορά μετά από επτά ολόκληρα χρόνια!

Το αρνητικό σερί των Πειραιωτών μετρούσε επτά συνεχόμενες ήττες σε εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι στην Εφές, έξι στο «Sinan Erdem Dome» και μία στο «Basketball Development Center», ενώ τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός είχε πανηγυρίσει «διπλό» στην Πόλη ήταν στις 22 Δεκεμβρίου 2017. Τότε, για τη σεζόν 2017-18 της Euroleague, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με σκορ 61-58.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έχει δώσει ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη από το 2017 και έπειτα:

2017-18 Εφές – Ολυμπιακός 58-61

2018-19 Εφές – Ολυμπιακός 75-65

2019-20 Εφές – Ολυμπιακός 91-79

2020-21 Εφές – Ολυμπιακός 76-53

2021-22 Εφές – Ολυμπιακός 88-69

2022-23 Εφές – Ολυμπιακός 82-71

2023-24 Εφές – Ολυμπιακός 85-72

2024-25 Εφές – Ολυμπιακός 91-89