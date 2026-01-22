sports betsson
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός 68-74: Διπλό στην Πόλη με «σφραγίδα» Γουόκαπ
Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός 68-74: Διπλό στην Πόλη με «σφραγίδα» Γουόκαπ

Ο Ολυμπιακός πέρασε και από την Πόλη επικρατώντας της Εφές με 74-68 και πέτυχε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του με κομβικό τον Τόμας Γουόκαπ στην αναμέτρηση…

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 74-68 στην Κωνσταντινούπολη την Εφές για την 24η αγωνιστική της Euroleague και ανέβασε το ρεκόρ του στο 15-8, έχοντας και ένα ματς λιγότερο.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν σε εξαιρετικοί μέρα και πάλι αρκετούς παίκτες ωστόσο ο απόλυτα κομβικός ήταν ο Τόμας Γουόκαπ που πέτυχε το πιο κρίσιμο καλάθι του ματς, κάνοντας το 61-64, 61-67 στο τελευταίο τρίλεπτο. Ο Τεξανός γκαρντ είχε 6 πόντους, 9 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν και πάλι ο Σάσα Βεζένκοφ με 19 πόντους. Από την Εφές σε πολύ καλή μέρα βρέθηκαν οι Ντόζιερ και Λι που είχαν 16 και 13 πόντους αντίστοιχα με τον Αμερικανό πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού να παίζει πολύ καλά στην τελευταία περίοδο του παιχνιδιού.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ καλά στην επίθεση με δύο τρίποντα του Ντόρσεϊ και προηγήθηκε με 0-8 της Εφές. Ο Ντέσερτ έβαλε το πρώτο καλάθι της Εφές για να κάνει ο Βεζένκοφ με τρίποντο το 2-11 στο 4’. Ο Οσμάνι με 5 συνεχόμενους πόντους έκανε το 7-11 για την Εφές στο 5’. Ο Ντόζιερ με πέντε συνεχόμενους πόντους του μείωσε σε 12-17 για την τουρκική ομάδα στο 7’. Ο Σάσα Βεζένκοφ με καλάθι τους τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου έδωσε προβάδισμα με +12 στον Ολυμπιακό και σκορ 13-25 με τους πόντους του σταρ των ερυθρόλευκων να είναι 12 στο πρώτο δεκάλεπτο.

Ο Σέιμπεν Λι το πήρε προσωπικά στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και με τέσσερις συνεχόμενους πόντους μείωσε στο -10 και σκορ 17-27 για την Εφές στο 12’. Ο Ντόντα Χολ με δύο καρφώματα έκανε το 23-34 για τον Ολυμπιακό για να μειώσει ο Κάι Τζόουνς στο -9 για την Εφές και σκορ 24-33 στο 14’.

Ο Φουρνιέ με ένα τρίποντο μετά από όμορφη δημιουργία του Γουόρντ και έκανε το 27-40 στο 17’. Ο Κάι Τζόουνς με 2/2 βολές μείωσε σε -12 για την Εφές στο 18’. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με τον Ολυμπιακό στο +17 και σκορ 31-48 με μία βολή από τον Γουόρντ και μία από τον Πίτερς στο τέλος του ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ο Ντόζιερ με πέντε προσωπικούς πόντους μείωσε σε 36-48 για την Εφές στο 21’. Ο Πι Τζέι Ντόζιερ με συνεχόμενους πόντους μείωσε στο -8 και σκορ 42-50 με τον Οσμάνι να μειώνει ακόμα περισσότερο στο -5 και σκορ 45-50 στο 24’. Φουρνιέ και Γουόρντ με προσωπικούς πόντους έδωσαν προβάδισμα με +9 και σκορ 47-56 στον Ολυμπιακό. Η τρίτη περίοδος τελείωσε με την Εφές στο -7 και σκορ 51-58 και τον Ντόζιερ να φτάνει τους 16 πόντους στο συγκεκριμένο σημείο της αναμέτρησης.

Το ματς τελείωσε με τον Γουόρντ να βάζει 1/2 βολές και τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 74-68 κάνοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στη Euroleague, ενώ συνολικά στα τελευταία 8 ματς έχει 7-1.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-25, 31-48, 51-58, 68-74

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Λάσο): Μπομπουά, Χάζερ, Λι 13 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/7 βολές, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα), Γουάιλερ-Μπαμπ 6 (3/3 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κορντινιέ 8 (0/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ), Σμιτς 4, Ντεσέρ 2 (1/6 δίποντα), Ντόζιερ 16 (2/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/6 βολές), Σουάιντερ 3 (1), Οσμάνι 10 (2/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Τζόουνς 6 (3/3 δίποντα, 7 ριμπάουντ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 λάθος), Γουόρντ 9 (3/4 δίποντα, 3/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοβ 19 (5/8 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ), Παπανικολάου 2 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 11 (2/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Πίτερς 4 (1), Χολ 10 (4/6 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), ΜακΚίσικ, Τζόουνς 2 (2/8 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Φουρνιέ 11 (2/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

Economy
Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

ΠΑΟΚ-Μπέτις 2-0: Αγρίεψε με Κωνσταντέλια, νίκησε, προκρίθηκε στα πλέι οφ και βλέπει 8αδα
ΠΑΟΚ-Μπέτις 2-0: Αγρίεψε με Κωνσταντέλια, νίκησε, προκρίθηκε στα πλέι οφ και βλέπει 8αδα

Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος προέρχονταν από ίωση, μπήκε αλλαγή και άλλαξε η εικόνα του ΠΑΟΚ που νίκησε τους Ισπανούς με γκολ του Ζίφκοβιτς. Καταπληκτικός και ο Γιακουμάκης με ασίστ και εύστοχο πέναλτι

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός
LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:05 την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Αναντολού Εφές– Ολυμπιακός
LIVE: Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός

LIVE: Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Αναντολού Έφες – Ολυμπιακός για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4HD.

Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν
Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει για να το Τελ Αβίβ και την αναμέτρηση με τη Μακάμπι και ο Εργκίν Αταμάν περιμένει να δει αν θα έχει στη διάθεση του τον Κέντρικ Ναν.

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι» (vid)
Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι» (vid)

Με τον Βασίλη Τολιόπουλο να έχει 21 πόντους και 5 ασίστ, στην καλύτερη εμφάνισή του με τα «πράσινα», ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε εύκολα της Μπασκόνια (93-74) για βελτιώσει το ρεκόρ του στο 14-9.

Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση
Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι πως η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αγώνα με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη είναι αμφίβολη λόγω διάσεισης

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

ΠΑΟΚ-Μπέτις 2-0: Αγρίεψε με Κωνσταντέλια, νίκησε, προκρίθηκε στα πλέι οφ και βλέπει 8αδα
ΠΑΟΚ-Μπέτις 2-0: Αγρίεψε με Κωνσταντέλια, νίκησε, προκρίθηκε στα πλέι οφ και βλέπει 8αδα

Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος προέρχονταν από ίωση, μπήκε αλλαγή και άλλαξε η εικόνα του ΠΑΟΚ που νίκησε τους Ισπανούς με γκολ του Ζίφκοβιτς. Καταπληκτικός και ο Γιακουμάκης με ασίστ και εύστοχο πέναλτι

Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»
Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»

Οι συλλήψεις έρχονται σε μία περίοδο ευρύτερης καταστολής των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων στην Κίνα, με τις αρχές να κλείνουν dating apps και ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+

«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο
«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο

Από το μόντελινγκ στην υποκριτική η μεταμόρφωση της Κάια Γκέρμπερ σε «χαμαιλέοντα» της τέχνης συνεχίζεται σε δημόσια θέα

Ολυμπιακός – Εστουδιάντες 68-72: Ήττα στις λεπτομέρειες και αποκλεισμός
Ολυμπιακός – Εστουδιάντες 68-72: Ήττα στις λεπτομέρειες και αποκλεισμός

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 72-68 από την Εστουδιάντες και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurocup – Παράπονα για τη διαιτησία για το αντιαθλητικό που δεν δόθηκε στη Σπυριδοπούλου λίγο πριν το φινάλε.

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός
LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:05 την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

«Το συμβούλιο ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τείχος δυσαρέσκειας απέναντι στην ΝΔ – Πολιτικό σκηνικό σε αναμονή των νέων κομμάτων – Ισχυρό αίτημα αλλαγής
Τείχος δυσαρέσκειας απέναντι στην ΝΔ – Πολιτικό σκηνικό σε αναμονή των νέων κομμάτων – Ισχυρό αίτημα αλλαγής

Παρά τη μικρή βελτίωση των δημοσκοπικών επιδόσεών της η ΝΔ εξακολουθεί να είναι αντιμέτωπη με μαζική αποδοκιμασία από τη μεριά των πολιτών

Φινλανδία: Ο πρόεδρος Στουμπ επιδιώκει σχέδιο για την ασφάλεια της Αρκτικής μέχρι την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Ο Φινλανδός πρόεδρος επιδιώκει σχέδιο για την ασφάλεια της Αρκτικής μέχρι την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο Αλεξάντερ Στουμπ πρόσθεσε ότι μια πιο στιβαρή αρχιτεκτονική ασφαλείας για την Αρκτική θα απαιτήσει τη στενότερη συνεργασία των σκανδιναβικών χωρών με τις ΗΠΑ και τον Καναδά

ΗΠΑ: Η ICE έχει συλλάβει τουλάχιστον τέσσερα παιδιά στη Μινεσότα, ανάμεσά τους έναν 5χρονο
ΗΠΑ: Η ICE έχει συλλάβει τουλάχιστον τέσσερα παιδιά στη Μινεσότα, ανάμεσά τους έναν 5χρονο

Την ώρα που όλος ο κόσμος συζητά για την σύλληψη του πεντάχρονου στην Μινεσότα, αξιωματούχος σχολικής περιφέρειας της πόλης ανέφερε πως ακόμα 3 ανήλικοι έχουν συλληφθεί μόνο τον Ιανουάριο

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

LIVE: Μπολόνια – Σέλτικ
LIVE: Μπολόνια – Σέλτικ

LIVE: Μπολόνια – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Σέλτικ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ
Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ

«Αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε τους φόβους μας, δεν θα ενώσουμε ποτέ τις ελπίδες μας», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην προσύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις
LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail
«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail

Με σπασμένη φωνή και δάκρυα που δεν μπορούσε να συγκρατήσει η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ περιέγραψε τον εφιάλτη της διαρκούς παρακολούθησης από τη Daily Mail και τη λεγεώνα των βρετανικών ταμπλόιντ στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου

Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» – Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»
Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία - Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπάρχει «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία μετά τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε - Ο Γροιλανδός πρωθυπουργός λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα γι' αυτό

