Το ταξίδι του Ολυμπιακού στην Πόλη μέσα από το βίντεο της ΚΑΕ (vid)
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε τπ βίντεο με το ταξίδι της ομάδας στην Κωνσταντινούπολη όπου θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές για την Ευρωλίγκα.
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται από την Τετάρτη (21/1) το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη όπου την Πέμπτη (19:30) θα τεθεί αντιμέτωπος με την Αναντολού Έφες στο «Basketball Development Center», για την 24η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague.
Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από το ταξίδι της ομάδας στην Πόλη. Από την άφιξη των παικτών και του σταφ στο αεροδρόμιο, μέχρι τις φωτογραφίες που έβαλαν οι παίκτες με οπαδούς του συλλόγου που βρίσκονταν εκεί.
Παράλληλα, την παράσταση έκλεψε το τετ-α-τετ που είχε ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τον νέο προπονητή της Γαλατασαράι, Τζιανμάρκο Ποτζέκο, στο γήπεδο όπου βρέθηκε ο Ολυμπιακός για να κάνει το ζέσταμά του πριν τον αγώνα.
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
✈️ The journey to Turkey.
⁰👀 Shootaround before the clash with Anadolu Efes.
🎥 Watch it all through Olympiacos BC’s camera.
Let’s go strong!!! 🔴⚪️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #EFSOLY pic.twitter.com/vR5qjZ9yUX
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 22, 2026
