Δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Euroleague 22 Ιανουαρίου 2026 | 08:33

Δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Στην Πόλη κόντρα στην Αναντολού Εφές και στο Τελ Αβίβ κόντρα στη Μακάμπι, «δοκιμάζονται» την Πέμπτη Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αντίστοιχα, για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
«Διαβολοβδομάδας»… συνέχεια στη Euroleague, με τις ελληνικές ομάδες να πατούν ξανά παρκέ την ίδια μέρα στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται από την Αναντολού Έφες και τον Παναθηναϊκό από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι «ερυθρόλευκοι» (19:30) θέλουν να… σπάσουν την κατάρα των τελευταίων παιχνιδιών απέναντι στους Τούρκους στην Πόλη. Το σύνολο του Πάμπλο Λάσο μπορεί να μετρά επτά σερί ήττες όμως είναι… διψασμένο για νίκη και οι Πειραιώτες δεν θα έχουν εύκολο έργο.e;isai

Πόσο μάλλον όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα στερηθεί των υπηρεσιών του Νίκολα Μιλουτίνοφ ο οποίος χτύπησε στον αυχένα στο ματς της Τρίτης, ενώ απουσία της τελευταίας στιγμής είναι ο Φρανκ Νιλικίνα λόγω ενοχλήσεων στην ποδοκνημική. Εκτός φυσικά παραμένει ο Μόντε Μόρις. Από την άλλη, η Έφες, πλην των Λάρκιν και Παπαγιάννη, είναι πιθανό να μην έχει τους Τζόρνταν Λόιντ και Βενσάν Πουαριέ.

Στο άλλο ματς με ελληνικό ενδιαφέρον, οι «πράσινοι» θα κοντραριστούν με τη Μακάμπι στο «Γιαντ Ελιγιάου» (21:05). Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει εύκολο βραδιά σε μια από τις ιστορικές έδρες της Euroleague, ψάχνει όμως τη νίκη για να χτίσει σερί.

Ο Τούρκος τεχνικός δεν υπολογίζει στους Ντίνο Μήτογλου και Κέντρικ Ναν, ενώ εκτός είναι φυσικά και ο Ματίας Λεσόρ. Ίδιες απουσίες και για τους Ισραηλινούς σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική αφού δεν θα έχουν στη διάθεσή τους Λόνι Γουόκερ, Τζον Ντιμπαρτολομέο και Ζακ Χάνκινς.

Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής:

Αναντολού Έφες – Ολυμπιακός 22/1 στις 19:30
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός 22/1 στις 21:05
Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις Κάουνας 22/1 στις 21:30
Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια 22/1 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 22/1 στις 21:45
Παρί – Dubai BC 22/1 στις 22:00
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 23/1 στις 19:45
Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας 23/1 στις 21:30
Παρτίζαν- Χάποελ Τελ Αβίβ 23/1 στις 21:30
Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα 23/1 στις 21:45

Η βαθμολογία:

Business
ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

Τράπεζες
Καταθέσεις: Αυξάνονται από τα νοικοκυριά 9 συνεχόμενα έτη

Καταθέσεις: Αυξάνονται από τα νοικοκυριά 9 συνεχόμενα έτη

inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Champions League 22.01.26

Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)

«Πλώρη» για απευθείας πρόκριση στους «16» του Chamions League έβαλε η Νιούκαστλ μετά το άνετο 3-0 επί της Αϊντχόφεν, Στους 8 βαθμούς παρέμεινε η PSV, αποτέλεσμα που ευνόησε τον Ολυμπιακό…

Σύνταξη
Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν
Euroleague 21.01.26

Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει για να το Τελ Αβίβ και την αναμέτρηση με τη Μακάμπι και ο Εργκίν Αταμάν περιμένει να δει αν θα έχει στη διάθεση του τον Κέντρικ Ναν.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι» (vid)
Μπάσκετ 20.01.26

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι» (vid)

Με τον Βασίλη Τολιόπουλο να έχει 21 πόντους και 5 ασίστ, στην καλύτερη εμφάνισή του με τα «πράσινα», ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε εύκολα της Μπασκόνια (93-74) για βελτιώσει το ρεκόρ του στο 14-9.

Σύνταξη
Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση
Μπάσκετ 20.01.26

Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι πως η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αγώνα με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη είναι αμφίβολη λόγω διάσεισης

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια
Μπάσκετ 20.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)
Euroleague 20.01.26

Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)

Η Euroleague έχει μπει στον δεύτερο γύρο, ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει στροφές, την ώρα που ο Παναθηναϊκός ψάχνεται και δυσκολεύεται – Η μεγάλη ανατροπή στις προσομοιώσεις για την κατάταξη.

Σύνταξη
Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
Euroleague 20.01.26

Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (19:15) τη Μακάμπι στο ΣΕΦ με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί στη Euroleague – Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπασκόνια (21:15) και ψάχνει αντίδραση...

Σύνταξη
Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης
Πολιτική 22.01.26

Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης

Ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί απευθείας στις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σύνταξη
Καλλιάνος για κακοκαιρία: Το πριν και το μετά της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα – «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»
Ελλάδα 22.01.26

Καλλιάνος για κακοκαιρία: Το πριν και το μετά της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα – «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»

«Σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Χαρίτσης και Σακελλαρίδης δοκιμάζουν τα όριά τους: Συνέδριο επιβίωσης ή ρήξης για τη Νέα Αριστερά – Το βλέμμα στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Χαρίτσης και Σακελλαρίδης δοκιμάζουν τα όριά τους: Συνέδριο επιβίωσης ή ρήξης για τη Νέα Αριστερά – Το βλέμμα στον Τσίπρα

Όλα ανοιχτά το επόμενο τετραήμερο για το μέλλον της Νέας Αριστεράς, το σενάριο της ρήξης και χρυσή τομή μέσω αυτονομίας

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους
Έρευνα Randstad 22.01.26

Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους

Η διεθνής έρευνα Workmonitor 2026 της Randstad, δείχνει μια αγορά εργασίας σε κρίσιμη καμπή. Μεγαλώνει η ψαλίδα των προσδοκιών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική
Εικόνες αποκάλυψης 22.01.26

Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική

Σε εξέλιξη η φονική κακοκαιρία, που σαρώνει τη χώρα - Δύο νεκροί, άνθρωποι εγκλωβισμένοι, πλημμύρες, μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα - Χάος στην Αττική

Σύνταξη
Allianz: Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ – Εξετάζοντας τις πιθανότητες
Τα τρία σενάρια 22.01.26

Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ - Εξετάζοντας τις πιθανότητες

Η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία γιατί, όπως υποστηρίζει, είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση εντός του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πόσο πιθανό όμως είναι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 22.01.26

Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε πως έδωσε οδηγία στο υπουργείο Εξωτερικών να μελετήσει την πρόσκληση του κ. Τραμπ να ενταχθεί στο υπό ίδρυση «συμβούλιο ειρήνης» του και ότι θα δοθεί απάντηση εν ευθέτω χρόνο

Σύνταξη
Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;
Novus Orbis 22.01.26

Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;

Η νέα ταινία Magellan του Λαβ Ντίαζ επανεξετάζει τον μύθο του εξερευνητή, φωτίζοντας τη βία και τις αντιφάσεις πίσω από το ιστορικό πρόσωπο. Ο Μαγγελάνος προβάλλεται ως μια σκοτεινή, διχαστική φιγούρα πέντε αιώνες μετά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία
TIME 22.01.26

Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ ακόμη μία φορά. Τα μέσα που έχουν για να υπερασπιστούν τη Γροιλανδία περιλαμβάνουν από οικονομικά μέτρα έως ενίσχυση της άμυνας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
