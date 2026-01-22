Δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

«Διαβολοβδομάδας»… συνέχεια στη Euroleague, με τις ελληνικές ομάδες να πατούν ξανά παρκέ την ίδια μέρα στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται από την Αναντολού Έφες και τον Παναθηναϊκό από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι «ερυθρόλευκοι» (19:30) θέλουν να… σπάσουν την κατάρα των τελευταίων παιχνιδιών απέναντι στους Τούρκους στην Πόλη. Το σύνολο του Πάμπλο Λάσο μπορεί να μετρά επτά σερί ήττες όμως είναι… διψασμένο για νίκη και οι Πειραιώτες δεν θα έχουν εύκολο έργο.e;isai

Πόσο μάλλον όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα στερηθεί των υπηρεσιών του Νίκολα Μιλουτίνοφ ο οποίος χτύπησε στον αυχένα στο ματς της Τρίτης, ενώ απουσία της τελευταίας στιγμής είναι ο Φρανκ Νιλικίνα λόγω ενοχλήσεων στην ποδοκνημική. Εκτός φυσικά παραμένει ο Μόντε Μόρις. Από την άλλη, η Έφες, πλην των Λάρκιν και Παπαγιάννη, είναι πιθανό να μην έχει τους Τζόρνταν Λόιντ και Βενσάν Πουαριέ.

Στο άλλο ματς με ελληνικό ενδιαφέρον, οι «πράσινοι» θα κοντραριστούν με τη Μακάμπι στο «Γιαντ Ελιγιάου» (21:05). Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει εύκολο βραδιά σε μια από τις ιστορικές έδρες της Euroleague, ψάχνει όμως τη νίκη για να χτίσει σερί.

Ο Τούρκος τεχνικός δεν υπολογίζει στους Ντίνο Μήτογλου και Κέντρικ Ναν, ενώ εκτός είναι φυσικά και ο Ματίας Λεσόρ. Ίδιες απουσίες και για τους Ισραηλινούς σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική αφού δεν θα έχουν στη διάθεσή τους Λόνι Γουόκερ, Τζον Ντιμπαρτολομέο και Ζακ Χάνκινς.

Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής:

Αναντολού Έφες – Ολυμπιακός 22/1 στις 19:30

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός 22/1 στις 21:05

Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις Κάουνας 22/1 στις 21:30

Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια 22/1 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 22/1 στις 21:45

Παρί – Dubai BC 22/1 στις 22:00

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 23/1 στις 19:45

Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας 23/1 στις 21:30

Παρτίζαν- Χάποελ Τελ Αβίβ 23/1 στις 21:30

Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα 23/1 στις 21:45

Η βαθμολογία: