Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Νοκ-άουτ και με τη Μακάμπι ο Κέντρικ Ναν – Εκτός και ο Μήτογλου για τον Παναθηναϊκό
Euroleague 21 Ιανουαρίου 2026 | 15:08

Νοκ-άουτ και με τη Μακάμπι ο Κέντρικ Ναν – Εκτός και ο Μήτογλου για τον Παναθηναϊκό

Ο Κέντρικ Ναν δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ - Εκτός και ο Ντίνος Μήτογλου για τον Εργκίν Αταμάν

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Ο Κέντρικ Ναν δεν θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού για το Τελ Αβίβ και την αναμέτρηση με την Μακάμπι (22/1, 21:05).

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ δεν μπόρεσε να συμμετάσχει ούτε στη σημερινή προπόνηση των Πράσινων και μοιραία θα μείνει εκτός αποστολής για τον αγώνα με τους Ισραηλινούς.

Πόσα ματς έχει χάσει ο Κέντρικ Ναν για τον Παναθηναϊκό

Αξίζει να σημειωθεί πως το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ θα είναι το τέταρτο συνεχόμενο ματς που θα είναι εκτός ο Ναν, μετά από αυτά στο Μόναχο με τη Μπάγερν, με τον ΠΑΟΚ και στο χθεσινό με την Μπασκόνια.

Παράλληλα, εκτός παραμένει και ο Ντίνος Μητογλου ο οποίος ακόμη ταλαιπωρείται από θλάση και δεν θα είναι έτοιμος, ενώ κάνει αγώνα δρόμου για να μπει στις προπονήσεις από την επόμενη εβδομάδα.

World
Mercosur: «Στον πάγο» η συμφωνία της ΕΕ

Mercosur: «Στον πάγο» η συμφωνία της ΕΕ

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 40 ευρώ η Piraeus Securities

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 40 ευρώ η Piraeus Securities

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Ποδόσφαιρο 21.01.26

Οι νέοι κανόνες της IFAB αλλάζουν το ποδόσφαιρο

Από τις καθυστερήσεις και τις αλλαγές μέχρι το VAR σε κόρνερ και κίτρινες κάρτες – τι αποφασίστηκε στο Λονδίνο από την IFAB και πώς επηρεάζεται το παιχνίδι

Ποδόσφαιρο 21.01.26

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής της Super League, με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να ορίζεται στο Καραϊσκάκη από την ΚΕΔ και τον Ευαγγέλου στην Τρίπολη.

Champions League 21.01.26

Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)

Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League και απόψε θέλει συγκεκριμένα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής για να παραμείνει στην 24άδα.

Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν
Euroleague 21.01.26

Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει για να το Τελ Αβίβ και την αναμέτρηση με τη Μακάμπι και ο Εργκίν Αταμάν περιμένει να δει αν θα έχει στη διάθεση του τον Κέντρικ Ναν.

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι» (vid)
Μπάσκετ 20.01.26

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι» (vid)

Με τον Βασίλη Τολιόπουλο να έχει 21 πόντους και 5 ασίστ, στην καλύτερη εμφάνισή του με τα «πράσινα», ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε εύκολα της Μπασκόνια (93-74) για βελτιώσει το ρεκόρ του στο 14-9.

Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση
Μπάσκετ 20.01.26

Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι πως η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αγώνα με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη είναι αμφίβολη λόγω διάσεισης

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια
Μπάσκετ 20.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)
Euroleague 20.01.26

Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)

Η Euroleague έχει μπει στον δεύτερο γύρο, ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει στροφές, την ώρα που ο Παναθηναϊκός ψάχνεται και δυσκολεύεται – Η μεγάλη ανατροπή στις προσομοιώσεις για την κατάταξη.

Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
Euroleague 20.01.26

Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (19:15) τη Μακάμπι στο ΣΕΦ με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί στη Euroleague – Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπασκόνια (21:15) και ψάχνει αντίδραση...

Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»
Euroleague 19.01.26

Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day του Ολυμπιακού, ενόψει της αναμέτρησης με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1, 19:30) – Τι είπε για το ματς και την κατάσταση του Μόντε Μόρις.

Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα
A cappella 21.01.26

Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα

Μια viral στιγμή έζησε το πάνελ της εκπομπής Κοινωνία Ώρα MEGA, όταν η τραγουδίστρια Μαριάννα Παπαμακαρίου συνάντησε τον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παναγιώτη Δουδωνή και του αφιέρωσε το Ρήγμα.

«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος της Βουλής υποστήριξε ότι το αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν προβλέπεται από τον κανονισμό.

Σύνοδος στο Νταβός: Ο Τραμπ προσγειώθηκε στη Ζυρίχη – Διπλωματικός πυρετός ενόψει της ομιλίας του
Στο επίκεντρο η Γροιλανδία 21.01.26

Ο Τραμπ προσγειώθηκε στη Ζυρίχη - Διπλωματικός πυρετός ενόψει της ομιλίας του στο Νταβός

Ανησυχία και εκνευρισμός στο Νταβός ενόψει της ομιλίας Τραμπ για τη Γροιλανδία και τις σχέσεις ΗΠΑ με την Ευρώπη - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις
CNC 21.01.26

Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις

Αντιδράσεις στον χώρο του γαλλικού κινηματογράφου έχει προκαλέσει η ψήφιση τροπολογίας που μειώνει τη φορολογία των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών, στερώντας πόρους από το Centre national du cinéma (CNC). Tο μέτρο απειλεί τη χρηματοδότηση της κινηματογραφικής παραγωγής σε μια περίοδο ήδη έντονων περικοπών.

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής της Super League, με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να ορίζεται στο Καραϊσκάκη από την ΚΕΔ και τον Ευαγγέλου στην Τρίπολη.

Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες
Πολιτική προστασία 21.01.26

Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες

Με αφορμή την έντονη χιονόπτωση ο Δήμος Μουζακίου εφιστά την προσοχή των πολιτών καθώς όπως αναφέρει το ύψος του χιονιού ξεπερνάει τους 30 πόντους σε συγκεκριμένη περιοχή.

Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)
Champions League 21.01.26

Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)

Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League και απόψε θέλει συγκεκριμένα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής για να παραμείνει στην 24άδα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα όριά τους οι παραγωγοί – Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Αγανάκτηση 21.01.26

Στα όριά τους οι παραγωγοί - Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αγανάκτηση και ανησυχία στους παραγωγούς της βιομηχανικής τομάτας και της κορινθιακής σταφίδας

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Agro-in 21.01.26

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
«Μοτίβο αποπλάνησης» 21.01.26

Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ αποφυλακίζεται εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, με αυστηρούς όρους που επέβαλε δικαστήριο στο Νέο Μεξικό, ενώ η εισαγγελία επιμένει ότι αποτελεί κίνδυνο

Συρεγγέλα: Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου
Επικαιρότητα 21.01.26

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Συρεγγέλα

Η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, κατέθεσε αγωγή εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς όπως υποστηρίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνεχίζει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Περιβάλλον 21.01.26

Λειψυδρία χωρίς επιστροφή - Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο κόσμος έχει υποστεί «ανεπανόρθωτη βλάβη» στα αποθέματα νερού και οι επιπτώσεις απειλούν δισεκατομμύρια ανθρώπους, προειδοποιεί νέα έκθεση για την υδατική χρεοκοπία.

Ιράν: «Όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς» – Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί για την Ευρώπη και τις απειλές Τραμπ
Καρφί για τη πυρηνική συμφωνία 21.01.26

«Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί

Όταν η Ευρώπη έδινε λευκή επιταγή στον Τραμπ για να παραβιάσει την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, άνοιγε τον δρόμο για να υποστεί το ίδιο, λέει ο Αραγτσί

Κακοκαιρία: Έως το βράδυ θα διαρκέσει η ισχυρή βροχή στην Αττική – Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες
Νέο έκτακτο δελτίο 21.01.26

Έως το βράδυ θα διαρκέσουν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αττική - Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας. «Βροχή» τα μηνύματα 112 που προειδοποιούν τους πολίτες για επικίνδυνα φαινόμενα - Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο