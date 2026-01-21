Νοκ-άουτ και με τη Μακάμπι ο Κέντρικ Ναν – Εκτός και ο Μήτογλου για τον Παναθηναϊκό
Ο Κέντρικ Ναν δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ - Εκτός και ο Ντίνος Μήτογλου για τον Εργκίν Αταμάν
Ο Κέντρικ Ναν δεν θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού για το Τελ Αβίβ και την αναμέτρηση με την Μακάμπι (22/1, 21:05).
Ο Αμερικανός σούπερ σταρ δεν μπόρεσε να συμμετάσχει ούτε στη σημερινή προπόνηση των Πράσινων και μοιραία θα μείνει εκτός αποστολής για τον αγώνα με τους Ισραηλινούς.
Πόσα ματς έχει χάσει ο Κέντρικ Ναν για τον Παναθηναϊκό
Αξίζει να σημειωθεί πως το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ θα είναι το τέταρτο συνεχόμενο ματς που θα είναι εκτός ο Ναν, μετά από αυτά στο Μόναχο με τη Μπάγερν, με τον ΠΑΟΚ και στο χθεσινό με την Μπασκόνια.
Παράλληλα, εκτός παραμένει και ο Ντίνος Μητογλου ο οποίος ακόμη ταλαιπωρείται από θλάση και δεν θα είναι έτοιμος, ενώ κάνει αγώνα δρόμου για να μπει στις προπονήσεις από την επόμενη εβδομάδα.
