Νοκ-άουτ και με τη Μακάμπι ο Κέντρικ Ναν – Εκτός και ο Μήτογλου για τον Παναθηναϊκό

Ο Κέντρικ Ναν δεν θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού για το Τελ Αβίβ και την αναμέτρηση με την Μακάμπι (22/1, 21:05).

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ δεν μπόρεσε να συμμετάσχει ούτε στη σημερινή προπόνηση των Πράσινων και μοιραία θα μείνει εκτός αποστολής για τον αγώνα με τους Ισραηλινούς.

Πόσα ματς έχει χάσει ο Κέντρικ Ναν για τον Παναθηναϊκό

Αξίζει να σημειωθεί πως το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ θα είναι το τέταρτο συνεχόμενο ματς που θα είναι εκτός ο Ναν, μετά από αυτά στο Μόναχο με τη Μπάγερν, με τον ΠΑΟΚ και στο χθεσινό με την Μπασκόνια.

Παράλληλα, εκτός παραμένει και ο Ντίνος Μητογλου ο οποίος ακόμη ταλαιπωρείται από θλάση και δεν θα είναι έτοιμος, ενώ κάνει αγώνα δρόμου για να μπει στις προπονήσεις από την επόμενη εβδομάδα.