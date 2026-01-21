sports betsson
21.01.2026 | 09:04
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν πρoβλήματα
Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν
Euroleague 21 Ιανουαρίου 2026 | 09:37

Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει για να το Τελ Αβίβ και την αναμέτρηση με τη Μακάμπι και ο Εργκίν Αταμάν περιμένει να δει αν θα έχει στη διάθεση του τον Κέντρικ Ναν.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε μια πρώτη αντίδραση μετά την ήττα από την Μπάγερν στο Μόναχο και πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση κόντρα στην Μπασκόνια, επικρατώντας άνετα με 93-74, σε ένα παιχνίδι που δεν είχε στη διάθεση του τον τραυματία Κέντρικ Ναν

Ωστόσο, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν έχει χρόνο για ανάσες, αφού σήμερα αναχωρεί για τον Τελ Αβίβ για το δεύτερο παιχνίδι της «διαβαολοβδομάδας». Οι πράσινοι στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση της Πέμπτης (22/1, 21:05) με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ.

Τα δεδομένα για τον Κέντρικ Ναν ενόψει Μακάμπι

Η αποστολή του Παναθηναϊκού θα αναχωρήσει το απόγευμα της Τετάρτης (21/1) από την Αθήνα και το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα βρίσκεται σε αυτή ο Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει μείνει εκτός από τα τρία τελευταία ματς των «πράσινων» (Μπάγερν, ΠΑΟΚ και Μπασκόνια) με πρόβλημα στην ποδοκνημική. Το τελευταίο διήμερο νιώθει πολύ καλύτερα, αλλά η συμμετοχή του στο ταξίδι για το Τελ Αβίβ θα κριθεί μετά την πρωινή προπόνηση που θα γίνει στο Telekom Center Athens.

Ο Κέντρικ Ναν θα δοκιμάσει και σε συνεννόηση με τον ιατρικό επιτελείο και τον Εργκίν Αταμάν θα παρθεί η απόφαση για το αν θα ταξιδέψει για το Ισραήλ. Σίγουρα εκτός θα είναι για ένα ακόμα ματς ο Ντίνος Μήτογλου.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκτοξεύθηκε ο ημερήσιος τζίρος στην εποχή του Euronext

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκτοξεύθηκε ο ημερήσιος τζίρος στην εποχή του Euronext

ΑΔΜΗΕ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς νέο επενδυτή

ΑΔΜΗΕ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς νέο επενδυτή

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Champions League 21.01.26

«Τρέλα» για τον τελικό με τον Άγιαξ – Χιλιάδες αιτήσεις για εισιτήριο από τον κόσμο του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν με 2-0 πάει στο Άμστερνταμ για «τελικό» πρόκρισης κόντρα στον Άγιαξ και ο κόσμος της ομάδας έχει κάνει χιλιάδες αιτήσεις για να βρεθεί στην Ολλανδία.

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι» (vid)
Μπάσκετ 20.01.26

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι» (vid)

Με τον Βασίλη Τολιόπουλο να έχει 21 πόντους και 5 ασίστ, στην καλύτερη εμφάνισή του με τα «πράσινα», ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε εύκολα της Μπασκόνια (93-74) για βελτιώσει το ρεκόρ του στο 14-9.

Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση
Μπάσκετ 20.01.26

Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι πως η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αγώνα με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη είναι αμφίβολη λόγω διάσεισης

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια
Μπάσκετ 20.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)
Euroleague 20.01.26

Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)

Η Euroleague έχει μπει στον δεύτερο γύρο, ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει στροφές, την ώρα που ο Παναθηναϊκός ψάχνεται και δυσκολεύεται – Η μεγάλη ανατροπή στις προσομοιώσεις για την κατάταξη.

Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
Euroleague 20.01.26

Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (19:15) τη Μακάμπι στο ΣΕΦ με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί στη Euroleague – Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπασκόνια (21:15) και ψάχνει αντίδραση...

Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»
Euroleague 19.01.26

Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day του Ολυμπιακού, ενόψει της αναμέτρησης με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1, 19:30) – Τι είπε για το ματς και την κατάσταση του Μόντε Μόρις.

Χανιά: Στο εδώλιο ο οδηγός της Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη
Το μήνυμα της οικογένειας 21.01.26

Στο εδώλιο ο οδηγός της Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο στα Χανιά

Μετά την αναβολή τον περασμένο Δεκέμβριο, η δίκη του προφυλακισμένου 45χρονου οδηγού ξεκινάει σήμερα στο Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων στα Χανιά - Η ανακοίνωση της οικογένειας του 22χρονου

Ολυμπιακός: «Τρέλα» για τον τελικό με τον Άγιαξ – Χιλιάδες αιτήσεις για εισιτήριο
Champions League 21.01.26

«Τρέλα» για τον τελικό με τον Άγιαξ – Χιλιάδες αιτήσεις για εισιτήριο από τον κόσμο του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν με 2-0 πάει στο Άμστερνταμ για «τελικό» πρόκρισης κόντρα στον Άγιαξ και ο κόσμος της ομάδας έχει κάνει χιλιάδες αιτήσεις για να βρεθεί στην Ολλανδία.

Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ
Στις μύτες 21.01.26

Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ

Όταν ο Seth Orza ήταν μέλος του New York City Ballet, ανέπτυξε πελματιαία απονευρωσίτιδα, μια πάθηση στην οποία ο παχύς ιστός που συνδέει τα δάχτυλα των ποδιών με τη φτέρνα αναπτύσσει φλεγμονή. Η καλύτερη λέξη για να περιγράψει τον πόνο που προκαλεί στη φτέρνα; Μαχαιριές.

Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές έχουν ντυθεί στα λευκά – Πού σημειώνονται χιονοπτώσεις
Κακοκαιρία 21.01.26

Ποιες περιοχές έχουν ντυθεί στα λευκά - Πού σημειώνονται χιονοπτώσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα - Στο Καρπενήσι το έχει στρώσει, ενώ αναφορές για χιόνια υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, στην Καρδίτσα

O Ολυμπιακός «εκτόξευσε» τις πιθανότητες του – Τι λένε οι αριθμοί μετά τη σπουδαία νίκη με τη Λεβερκούζεν (pics)
Champions League 21.01.26

O Ολυμπιακός «εκτόξευσε» τις πιθανότητες του – Τι λένε οι αριθμοί μετά τη σπουδαία νίκη με τη Λεβερκούζεν (pics)

Ο Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια νίκη επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν και αύξησε κατακόρυφα τις πιθανότητές του για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Consumer Protection Heads Approved by Committee
English edition 21.01.26

Consumer Protection Heads Approved by Committee

The Special Permanent Parliamentary Committee on Institutions and Transparency approved, by majority vote, the appointments of deputy governors, as well as the president and four members of the governing board, of the newly established Independent Authority for Consumer Protection and Market Oversight. Three deputy governors were nominated to the authority: Anna Stratinaki, responsible for the […]

Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία, οι κόκκινες περιοχές – Κίνδυνος για πλημμύρες, μπαράζ 112, κλειστά σχολεία
Επικίνδυνα φαινόμενα 21.01.26

Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία, οι κόκκινες περιοχές – Κίνδυνος για πλημμύρες, μπαράζ 112, κλειστά σχολεία

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα - Live η πορεία της - Προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες - Αναλυτικά η λίστα με τα κλειστά σχολεία

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ
Κόσμος 21.01.26

«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος, που εκφραζόταν με τόνο συχνά υποτονικό, χωρίς εξάρσεις ενθουσιασμού, μιλούσε επί περίπου μια ώρα και σαράντα πέντε λεπτά--η μια ώρα ήταν απλά μονόλογος--σε αίθουσα του Λευκού Οίκου

Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα δηλώσεων για τα δασικά αυθαίρετα – Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 21.01.26

Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα δηλώσεων για τα δασικά αυθαίρετα – Όσα πρέπει να ξέρετε

Πρόθεση του υπουργείου είναι να  ανοίξει εκ νέου η σχετική ψηφιακή πλατφόρμα των δηλώσεων, δίνοντας πιο αναλυτικές οδηγίες  και πληροφορίες ώστε να προσελκύσει περισσότερους αυθαιρετούχους να υποβάλλουν αιτήματα «τακτοποίησης»

Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επέστρεψε στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος
Κόσμος 21.01.26

Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επέστρεψε στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επιβιβαστεί σε άλλο αεροσκάφος και θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του προς το Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Ασπίδα προστασίας για τα παιδιά με το νέο κληρονομικό δίκαιο
Οι αλλαγές 21.01.26

Ασπίδα προστασίας για τα παιδιά με το νέο κληρονομικό δίκαιο

Η θέση τους στην αλυσίδα της κληρονομικής διαδοχή. Πώς μπορούν να προεισπράξουν μέρος της κληρονομιάς για τις σπουδές τους. Πότε το παιδί κληρονομεί μικρότερο μερίδιο. Ποιος ο ρόλος των κληρονομικών συμβάσεων

Έκρηξη – ρεκόρ στις συνταξιοδοτήσεις
Έτος - κλειδί 21.01.26

Έκρηξη – ρεκόρ στις συνταξιοδοτήσεις

Οι βασικές ομάδες που μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2026 με ευνοϊκότερους όρους είναι οι: μητέρες ανηλίκων, γονείς στο Δημόσιο και ασφαλισμένοι σε βαρέα και ανθυγιεινά

