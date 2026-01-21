Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε μια πρώτη αντίδραση μετά την ήττα από την Μπάγερν στο Μόναχο και πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση κόντρα στην Μπασκόνια, επικρατώντας άνετα με 93-74, σε ένα παιχνίδι που δεν είχε στη διάθεση του τον τραυματία Κέντρικ Ναν

Ωστόσο, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν έχει χρόνο για ανάσες, αφού σήμερα αναχωρεί για τον Τελ Αβίβ για το δεύτερο παιχνίδι της «διαβαολοβδομάδας». Οι πράσινοι στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση της Πέμπτης (22/1, 21:05) με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ.

Τα δεδομένα για τον Κέντρικ Ναν ενόψει Μακάμπι

Η αποστολή του Παναθηναϊκού θα αναχωρήσει το απόγευμα της Τετάρτης (21/1) από την Αθήνα και το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα βρίσκεται σε αυτή ο Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει μείνει εκτός από τα τρία τελευταία ματς των «πράσινων» (Μπάγερν, ΠΑΟΚ και Μπασκόνια) με πρόβλημα στην ποδοκνημική. Το τελευταίο διήμερο νιώθει πολύ καλύτερα, αλλά η συμμετοχή του στο ταξίδι για το Τελ Αβίβ θα κριθεί μετά την πρωινή προπόνηση που θα γίνει στο Telekom Center Athens.

Ο Κέντρικ Ναν θα δοκιμάσει και σε συνεννόηση με τον ιατρικό επιτελείο και τον Εργκίν Αταμάν θα παρθεί η απόφαση για το αν θα ταξιδέψει για το Ισραήλ. Σίγουρα εκτός θα είναι για ένα ακόμα ματς ο Ντίνος Μήτογλου.