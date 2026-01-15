Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Κέντρικ Ναν για το «διπλό» στο Μόναχο

Ο Παναθηναϊκός δίνει σημαντικό παιχνίδι εκτός έδρας, καθώς οι «Πράσινοι» αντιμετωπίζουν απόψε την Μπάγερν (20:30) στο Μόναχο.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θα παραταχθεί χωρίς τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος υπέστη κάκωση αριστερής ποδοκνημικής, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου λόγω αδιαθεσίας. Νοκ άουτ έχει τεθεί και ο Ντίνος Μήτογλου και φυσικά, ούτε ο Λεσόρ υπολογίζεται.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague με 13-8, ενώ από την άλλη η Μπάγερν βρίσκεται στην 17η με το αρνητικό 7-14. Η Μπάγερν Μονάχου διανύει μία απογοητευτική σεζόν, κάτι που εξηγεί την απόφαση της απομάκρυνσης του Γκόρντον Χέρμπερτ και την αντικατάστασή του με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός συμμάζεψε λίγο τους Βαυαρούς και τους οδήγησε σε μερικά θετικά αποτελέσματα, όμως ο συνολικός απολογισμός (ρεκόρ 7-14) παραμένει απογοητευτικός, για μία ομάδα που πέρυσι διεκδίκησε μέχρι τέλους μία θέση στα playoffs.

Αγωνιστικά, δεν υπολογίζονται οι Ρόκας Γιοκουμπάιτις και Ελίας Χάρις, ενώ αμφίβολοι είναι οι Καμάρ Μπόλντγουιν, Βλάντιμιρ Λούτσιτς, Στέφαν Γιόβιτς και Γιούστους Χόλατζ.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για το Μπάγερν – Παναθηναϊκός

«Η Μπάγερν έχει πολύ έμπειρο ρόστερ και φυσικά ο κόουτς Πέσιτς είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής. Ξέρει πώς να καθοδηγήσει την ομάδα. Αρχίζουν να παίζουν πολύ καλύτερα τώρα. Φυσικά ο Ομπστ είναι σε καλή φόρμα, στα τελευταία παιχνίδια ειδικά εντός έδρας έχει κάνει σπουδαία ματς. Στα τελευταία δύο εντός έδρας ματς σκόραραν 96 και 98 πόντους. Πολύ επικίνδυνη ομάδα, πρέπει σίγουρα να παίξουμε καλή άμυνα και να ελέγξουμε τους αιφνιδιασμούς τους. Παίζουν run and gun με σουτ νωρίς στις επιθέσεις».

Όσα ανέφερε ο Σορτς για το παιχνίδι

«Ξέρουμε το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας. Αλλά δεν μπορούμε να κοιτάξουμε πολύ μπροστά. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στη EuroLeague, ακόμη και αν παίζουμε στα χαρτιά με μία χειρότερη ομάδα. Πρέπει να πάρουμε τα παιχνίδια με τη σειρά. Το επόμενο είναι με την Μπάγερν και όλη η συγκέντρωσή μας είναι εκεί. Ελπίζω να πάρουμε μια ακόμη νίκη και να συνεχίσουμε το μομέντουμ που έχουμε από το παιχνίδι με την Μπολόνια.

Το κλειδί θα είναι η άμυνά μας. Θεωρώ ότι κάναμε καλή αμυντική προσπάθεια κόντρα στην Μπολόνια, πρέπει να το συνεχίσουμε και τώρα που παίζουμε εκτός έδρας. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην άμυνά μας και να κάνουμε από κει και πέρα το παιχνίδι μας».

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ, Πιότρ Παστούσιακ και Τόμας Μπισουέλ.