Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό στο «4»: Ο «ντεφορμέ» Μήτογλου, ο Χουάντσο και ο… Χέιζ-Ντέιβις

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει «βουϊξει» η μπασκετική πιάτσα πως ο Παναθηναϊκός θα κάνει μεταγραφή στις θέσεις των φόργουορντ. Κάτι ο τραυματισμός του Ντίνου Μήτογλου, κάτι η επιμονή πως η ομάδα χρειάζεται κι άλλη ενίσχυση, έχει έρθει στο προσκήνιο το όνομα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίζεται ελάχιστα στους Σανς, είναι ένας από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια στη Euroleague και αν δεν βρει μεγαλύτερο ρόλο δεν αποκλείεται να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ο Έλληνας φόργουορντ αναμένεται να επιστρέψει από τον τραυματισμό που τον κράτησε στα πιτς εδώ και κάποιες μέρες, ωστόσο την εφετινή σεζόν δείχνει να είναι κάπως… ντεφορμέ.

Τα νούμερα του Μήτογλου και η… πτώση του τη φετινή σεζόν

Τη σεζόν 2023-24, ο Μήτογλου αποτελούσε σταθερό πυλώνα στην πορεία για την κατάκτηση της EuroLeague. Παρήγαγε 22,8 πόντους ανά 100 κατοχές με true shooting 57,1% και eFG% 54,1%, ενώ συνδύαζε την επιθετική του παρουσία με 12,4 ριμπάουντ ανά 100 κατοχές, 3,5 επιθετικά και σχεδόν 9 αμυντικά.

Η πτώση του Μήτογλου στους αριθμούς του τον τελευταίο χρόνο είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Έχουν μειωθεί οι αριθμοί του και η αποτελεσματικότητα που είχε πίσω από τα 6.75μ. Το scoring efficiency του Έλληνα φόργουορντ έχει μειωθεί αισθητά, καθώς έχει eFG% 47,5%, TS% 53,7% και μόλις 22% από το τρίποντο.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν δούμε το χρόνο συμμετοχής του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός παίζει στα… κόκκινα με 30+ χρόνο συμμετοχής εδώ και πάρα πολύ καιρό, με συνέπεια να μην είναι φρέσκος και ενεργειακά 100% σε όλα τα παιχνίδια. Συνεχώς ξεπερνάει τα όριά του και ο Παναθηναϊκός ίσως δεν μπορέσει να πάει μέχρι τέλους την χρονιά βασιζόμενος αποκλειστικά σε αυτούς τους δύο.

Τα δεδομένα για Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό

Για αυτό έχει μπει στην εξίσωση το όνομα του Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος είναι παίκτης που αγωνίζεται κυρίως στο «4», ενώ σε ψηλά σχήματα μπορεί να παίξει και «3», όπως ο Χουάντσο. Ωστόσο ο παίκτης θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητές του για να παίξει στο NBA και δεν «καίγεται» ιδιαίτερα να επιστρέψει μεσούσης της σεζόν στην Ευρώπη.

Συν τοις άλλοις το συμβόλαιό του δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο για τους Σανς (2.048,494), δεν επιβαρύνεται ιδιαίτερα το salary cap τους και έτσι δεν… καίγονται ιδιαίτερα ούτε να τον ανταλλάξουν, ούτε και να τον κάνουν waive. Όλα θα κριθούν μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου όταν και τελειώνει το trade deadline στο NBA όταν και θα πάρουν πλέον την τελική τους μορφή τα ρόστερ των ομάδων.