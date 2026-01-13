sports betsson
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
13.01.2026 | 09:20
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό στο «4»: Ο «ντεφορμέ» Μήτογλου, ο Χουάντσο και ο… Χέιζ-Ντέιβις
Euroleague 13 Ιανουαρίου 2026 | 10:08
Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό στο «4»: Ο «ντεφορμέ» Μήτογλου, ο Χουάντσο και ο… Χέιζ-Ντέιβις

Ο τραυματισμός και το ντεφορμάρισμα του Ντίνου Μήτογλου άνοιξαν τη συζήτηση για την απόκτηση παίκτη στον Παναθηναϊκό, ωστόσο το πρόβλημα είναι βαθύτερο στην πράσινη frontline.

Σύνταξη
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει «βουϊξει» η μπασκετική πιάτσα πως ο Παναθηναϊκός θα κάνει μεταγραφή στις θέσεις των φόργουορντ. Κάτι ο τραυματισμός του Ντίνου Μήτογλου, κάτι η επιμονή πως η ομάδα χρειάζεται κι άλλη ενίσχυση, έχει έρθει στο προσκήνιο το όνομα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίζεται ελάχιστα στους Σανς, είναι ένας από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια στη Euroleague και αν δεν βρει μεγαλύτερο ρόλο δεν αποκλείεται να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ο Έλληνας φόργουορντ αναμένεται να επιστρέψει από τον τραυματισμό που τον κράτησε στα πιτς εδώ και κάποιες μέρες, ωστόσο την εφετινή σεζόν δείχνει να είναι κάπως… ντεφορμέ.

Τα νούμερα του Μήτογλου και η… πτώση του τη φετινή σεζόν

Τη σεζόν 2023-24, ο Μήτογλου αποτελούσε σταθερό πυλώνα στην πορεία για την κατάκτηση της EuroLeague. Παρήγαγε 22,8 πόντους ανά 100 κατοχές με true shooting 57,1% και eFG% 54,1%, ενώ συνδύαζε την επιθετική του παρουσία με 12,4 ριμπάουντ ανά 100 κατοχές, 3,5 επιθετικά και σχεδόν 9 αμυντικά.

YouTube thumbnail

Η πτώση του Μήτογλου στους αριθμούς του τον τελευταίο χρόνο είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Έχουν μειωθεί οι αριθμοί του και η αποτελεσματικότητα που είχε πίσω από τα 6.75μ. Το scoring efficiency του Έλληνα φόργουορντ έχει μειωθεί αισθητά, καθώς έχει eFG% 47,5%, TS% 53,7% και μόλις 22% από το τρίποντο.

YouTube thumbnail

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν δούμε το χρόνο συμμετοχής του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός παίζει στα… κόκκινα με 30+ χρόνο συμμετοχής εδώ και πάρα πολύ καιρό, με συνέπεια να μην είναι φρέσκος και ενεργειακά 100% σε όλα τα παιχνίδια. Συνεχώς ξεπερνάει τα όριά του και ο Παναθηναϊκός ίσως δεν μπορέσει να πάει μέχρι τέλους την χρονιά βασιζόμενος αποκλειστικά σε αυτούς τους δύο.

Τα δεδομένα για Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό

Για αυτό έχει μπει στην εξίσωση το όνομα του Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος είναι παίκτης που αγωνίζεται κυρίως στο «4», ενώ σε ψηλά σχήματα μπορεί να παίξει και «3», όπως ο Χουάντσο. Ωστόσο ο παίκτης θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητές του για να παίξει στο NBA και δεν «καίγεται» ιδιαίτερα να επιστρέψει μεσούσης της σεζόν στην Ευρώπη.

YouTube thumbnail

Συν τοις άλλοις το συμβόλαιό του δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο για τους Σανς (2.048,494), δεν επιβαρύνεται ιδιαίτερα το salary cap τους και έτσι δεν… καίγονται ιδιαίτερα ούτε να τον ανταλλάξουν, ούτε και να τον κάνουν waive. Όλα θα κριθούν μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου όταν και τελειώνει το trade deadline στο NBA όταν και θα πάρουν πλέον την τελική τους μορφή τα ρόστερ των ομάδων.

Πετρέλαιο
HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε η ροή πετρελαίου προς Σκόπια – Το μέτωπο των γεωτρήσεων

HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε η ροή πετρελαίου προς Σκόπια – Το μέτωπο των γεωτρήσεων

Τράπεζες
Δάνεια: Συντηρητικοί στις χρηματοδοτικές επιλογές τους πλέον οι Έλληνες

Δάνεια: Συντηρητικοί στις χρηματοδοτικές επιλογές τους πλέον οι Έλληνες

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
Συνελήφθη 53χρονος καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 13.01.26

Συνελήφθη 53χρονος καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη

σε βάρος του 53χρονου εκκρεμούσε απόφαση δικαστηρίου της Ρόδου, με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 16 ετών για γενετήσιες πράξεις και κατάχρηση ανηλίκου, όπου το θύμα δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του

Σύνταξη
Τουρκία: Γιατί λέει στη Δύση κάτω τα χέρια από το Ιράν
Φόβος και συμφέροντα 13.01.26

Τουρκία: Γιατί λέει στη Δύση κάτω τα χέρια από το Ιράν

Για την Τουρκία, αν καταρρεύσει το συνορεύον Ιράν με τα 90 εκατομμύρια κατοίκων -εκ των οποίων τα οκτώ Κούρδοι- θα δημιουργηθεί μια άνευ προηγουμένου χαοτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την οποία θα πληρώσει εν πολλοίς και η Άγκυρα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αλμέιδα: «Τι να κάνω, να αρχίσω να κλαίω;»
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Αλμέιδα: «Τι να κάνω, να αρχίσω να κλαίω;»

Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα δεν είναι σε καλή κατάσταση και μετά τη νέα εντός έδρας ήττα της από την Θέλτα, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ αναρωτήθηκε για το τι πρέπει να κάνει...

Σύνταξη
Πρόσβαση στη συνταγογράφηση φαρμάκων για την παχυσαρκία ζητούν οι παθολόγοι
Ελλάδα 13.01.26

Πρόσβαση στη συνταγογράφηση φαρμάκων για την παχυσαρκία ζητούν οι παθολόγοι

Οι εκπρόσωποι των γιατρών ζητούν την αποκλειστικά ηλεκτρονική συνταγογράφηση αυτού του είδους φαρμάκων, ακόμα και ως μη αποζημιούμενων, προκειμένου να αποφευχθεί η επικίνδυνη τάση της αυτοθεραπείας

Σύνταξη
Πώς μπορεί να απασχολήσει τη Euroleague ο τραυματίας Έξουμ: Όλες οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 13.01.26

Πώς μπορεί να απασχολήσει τη Euroleague ο τραυματίας Έξουμ: Όλες οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Ντάντε Έξουμ αποτελεί έναν πολύ ιδιαίτερο παίκτη που έχει σοβαρό τραυματισμό, δεν υπολογίζεται στους Μάβερικς και τα σενάρια για το μέλλον του σε NBA και Euroleague δίνουν και παίρνουν…

Σύνταξη
Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»
«Δεν είναι παίξε γέλασε η ζωή μας» 13.01.26

Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»

«Όχι» στα παιχνίδια της κυβέρνησης είπαν οι αγρότες, που ετοιμάζονται για τη νέα κλιμάκωση - Αύριο η Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Το Μαξίμου καταφεύγει σε απειλές και συκοφάντηση και ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί ραντεβού με όσους «πρόθυμους» καταφέρει να συγκεντρώσει

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ιράν: Το Πεντάγωνο παρουσιάζει στον Τραμπ ευρεία γκάμα επιλογών για επίθεση, λένε πηγές των New York Times
Κρίσιμες ώρες 13.01.26 Upd: 10:21

Το Πεντάγωνο παρουσιάζει στον Τραμπ ευρεία γκάμα επιλογών για επίθεση στο Ιράν, λένε πηγές των New York Times

Τουλάχιστον 648 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις στο Ιράν - Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 25% σε όποια χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με την Τεχεράνη

Σύνταξη
Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons
5άστερο κανείς; 13.01.26

Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons

Σύμφωνα με το «Variety», οι επισκέπτες του White Lotus θα κατευθυνθούν στο Château de La Messardière στο Saint-Tropez της Côte d’Azur, ως έναν από τους πολλούς χώρους γυρισμάτων για την 4η σεζόν του White Lotus.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τραμπ υπόσχεται να «σώσει» τους Ιρανούς – Οι επιλογές του και οι συνέπειές τους
The Economist 13.01.26

Ο Τραμπ υπόσχεται να «σώσει» τους Ιρανούς – Οι επιλογές του και οι συνέπειές τους

Τα ιστορικά παραδείγματα από στρατιωτικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες δεν είναι ενθαρρυντικά. Οι επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν και δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουν το αποτέλεσμα που θέλει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις
Editorial 13.01.26

Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις

Ο λαός του Ιράν χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. Όμως, τη δημοκρατία δεν θα τη φέρουν βομβαρδισμοί και ξένες επεμβάσεις, που μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ της δικτατορίας της θεοκρατίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»
«Άγρια Δύση» 13.01.26

Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»

Με την επιβολή de facto ελέγχου στην πλουτοπαραγωγική Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ επιδιώκουν πολλά περισσότερα από τον έλεγχο του πετρελαίου, στέλνοντας μηνύματα ισχύος πρωτίστως σε Κίνα και Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
