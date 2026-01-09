Γιατί δεν προχωράει η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια

Στη διαδικασία αναζήτησης νέας ομάδας μπαίνει ξανά ο Σίμος Μήτογλου, καθώς η Σαμπντόρια αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει τη συμφωνία για την απόκτησή του.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός δεν υπολογίζεται στην ΑΕΚ και βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες στη Γένοβα για τις ιατρικές εξετάσεις και τις τελικές συζητήσεις.

Ωστόσο, η Σαμπντόρια δεν θα γίνει η τρίτη ομάδα στην επαγγελματική καριέρα του Σίμου Μήτογλου, όπως αποκαλύπτει σε ανάρτησή του Ιταλός δημοσιογράφος. Συγκεκριμένα, ο Αντρέα Λα Μόνικα σημειώσει σε post του στο «X» ότι μετά από τον νέο κύκλο εξετάσεων που υποβλήθηκε ο Έλληνας στόπερ, η ομάδα της Γένοβας αποφάσισε να μην κινηθεί για την απόκτησή του.

Τι λένε για Σαμπντόρια και Μήτογλου

🇬🇷❌La Samp ha deciso di rinunciare a #Mitoglou dopo le visite mediche approfondite, con tempistiche di almeno un mese. Il difensore torna quindi in Grecia. Per sostituirlo, oltre alla quasi chiusura per Franco Carboni, occhi puntati su Mattia #Viti, di proprietà del Nizza e in… https://t.co/xliE7p1n74 pic.twitter.com/muICsb2uN7 — Andrea La Monica (@AndreLaMonica22) January 9, 2026

Η αγωνιστική του απραξία προβλημάτισε τους ανθρώπους της Σαμπντόρια και ο Μήτογλου υποβλήθηκε σε νέο γύρο εξετάσεων. Αν και τα αποτελέσματα ήταν καλά, η ομάδα της Γένοβας αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτησή του, αλλά να πάει σε λύση πιο… έτοιμου να βοηθήσει παίκτη. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι λύσεις του Ματία Βίτι, που αγωνίζεται στη Φιορεντίνα ως δανεικός από τη Νις και ο Βραζιλιάνος Πέδρο Φελίπε από τις ακαδημίες της Γιουβέντους.

Εάν επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ του Λα Μόνικα, τότε ο Μήτογλου αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα και να αναζητήσει εκ νέου τον επόμενο σταθμό του, καθώς το «διαζύγιο» με την ΑΕΚ είναι δεδομένο.