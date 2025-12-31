Μετά τις εκατέρωθεν προσφυγές που είχαν καταθέσει ο Γεράσιμος Μήτογλου και η ΠΑΕ AEK, φαίνεται πως οι δύο πλευρές οδηγούνται σε συμβιβαστική λύση.

Ο Έλληνας στόπερ αναμένεται να μείνει ελεύθερος και σύμφωνα με δημοσίευμα της «La Repubblica» συμφώνησε για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαμπντόρια που αγωνίζεται στη Serie B.

Μάλιστα αναφέρεται πως από τις 3 Ιανουαρίου ο Μήτογλου θα είναι παίκτης της ιταλικής ομάδας και μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί το δημοσίευμα.

«Ένας Έλληνας γίγαντας για τη Σαμπντόρια: Ο Μήτογλου φτάνει από την ΑΕΚ. Ο Έλληνας αμυντικός θα βρίσκεται στο Μπολιάσκο (προπονητικό κέντρο των Γενοβέζων) στις 3 Ιανουαρίου, μαζί με τους Εσπόζιτο και Μπρουνόρι», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα μεταξύ άλλων.

Να θυμίσουμε ότι οι 26χρονος άσος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2021 από τον Βόλο και φέτος ήταν εκτός ομάδας καθώς δεν υπολογιζόταν από τον Μάρκο Νίκολιτς. Με τα κιτρινόμαυρα έχει καταγράψει συνολικά 77 συμμετοχές με πέντε γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.