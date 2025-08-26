Αυτή είναι η ομάδα της Ρωσίας που ενδιαφέρεται για τον Γεράσιμο Μήτογλου
Η Σότσι είναι όπως φαίνεται η ρωσική ομάδα η οποία ενδιαφέρεται για τον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ, Γεράσιμο Μήτογλου, ο οποίος δεν υπολογίζεται τη νέα σεζόν από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ.
- «Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα
- Με το βλέμμα στους Σοσιαλιστές, ο Μπαϊρού αναζητά στήριξη – Η πολιτική αστάθεια συμπαρασύρει τη γαλλική οικονομία
- Τα γηροκομεία έχουν γίνει πολύ ακριβά; Αυτή η κρουαζιέρα προσφέρει παντοτινές διακοπές μετά την σύνταξη
- Σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά υπεβλήθη ο Θανάσης Παφίλης
Ο Σίμος Μήτογλου βρίσκεται στην αναζήτηση νέας ποδοσφαιρικής «στέγης», καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς δεν το υπολογίζει τη νέα σεζόν στην ΑΕΚ.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Δευτέρα (25/8) είχε προκύψει ενδιαφέρον ομάδας από τη Ρωσία για τον Έλληνα στόπερ και όπως προκύπτει αυτή είναι η Σότσι η οποία τσεκάρει την περίπτωση του. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υφίσταται επίσημη πρόταση στο «τραπέζι» της ‘Ενωσης.
Η Σότσι θέλει να ενισχυθεί στα μετόπισθεν, καθώς βρίσκεται ουραγός στο ρωσικό πρωτάθλημα με πέντε ήττες και μια ισοπαλία στις πρώτες έξι αγωνιστικές.
Το συμβόλαιο του Μήτογλου με την ΑΕΚ λήγει το καλοκαίρι του 2026, ενώ βρίσκεται στους «κιτρινόμαυρους» από το 2021, με απολογισμό 5 τέρματα σε 77 εμφανίσεις και ένα νταμπλ το 2023.
- LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ
- LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας
- Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup
- Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο
- Πόλο: Νέα λίγκα με ομάδες από Σερβία και Μαυροβούνιο
- Προκριματικά EURO 2027 U21: Οι κλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις