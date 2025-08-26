Αυτή είναι η ομάδα της Ρωσίας που ενδιαφέρεται για τον Γεράσιμο Μήτογλου

Ο Σίμος Μήτογλου βρίσκεται στην αναζήτηση νέας ποδοσφαιρικής «στέγης», καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς δεν το υπολογίζει τη νέα σεζόν στην ΑΕΚ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Δευτέρα (25/8) είχε προκύψει ενδιαφέρον ομάδας από τη Ρωσία για τον Έλληνα στόπερ και όπως προκύπτει αυτή είναι η Σότσι η οποία τσεκάρει την περίπτωση του. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υφίσταται επίσημη πρόταση στο «τραπέζι» της ‘Ενωσης.

Η Σότσι θέλει να ενισχυθεί στα μετόπισθεν, καθώς βρίσκεται ουραγός στο ρωσικό πρωτάθλημα με πέντε ήττες και μια ισοπαλία στις πρώτες έξι αγωνιστικές.

Το συμβόλαιο του Μήτογλου με την ΑΕΚ λήγει το καλοκαίρι του 2026, ενώ βρίσκεται στους «κιτρινόμαυρους» από το 2021, με απολογισμό 5 τέρματα σε 77 εμφανίσεις και ένα νταμπλ το 2023.