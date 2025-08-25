ΑΕΚ: Στο «στόχαστρο» ξένων ομάδων Μήτογλου και Πιερό

Την ώρα που ο Γεράσιμος Μήτογλου και ο Φραντζί Πιερό που βρίσκονται σε διαφορετική μοίρα τη δεδομένη στιγμή για την ομάδα της ΑΕΚ, προκύπτει ενδιαφέρον για την απόκτησή τους από ομάδες του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα για τον Έλληνα στόπερ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον προπονητή της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, έχει προκύψει ενδιαφέρον από μια ρώσικη ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες η ομάδα αυτή έχει κάνει κρούση στην ΠΑΕ ΑΕΚ και μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες οι όποιες εξελίξεις.

Οι κιτρινόμαυροι εφόσον ικανοποιηθούν οικονομικά τότε το πιθανότερο είναι να συναινέσουν στην παραχώρηση του Μήτογλου, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το καλοκαίρι του 2026.

Από εκεί και πέρα όσον αφορά τον Πιερό, υπάρχει ενδιαφέρον από την Φατίχ Καραγκουμρούκ, η οποία εξασφάλισε την άνοδό της φέτος στην τουρκική Super Lig και η οποία επίσης έχει κάνει επαφή με την ΠΑΕ ΑΕΚ.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ογκιούζ Ορούτς η ΑΕΚ ενημέρωσε την Καραγκιουμρούκ ότι προς το παρόν, ο παίκτης δεν πωλείται. «Η Καραγκιουμρούκ έκανε επίσημη προσφορά για τον έμπειρο επιθετικό της ΑΕΚ, Φράντζντι Πιερό, αλλά η ΑΕΚ ενημέρωσε τους αξιωματούχους του Καραγκιουμρούκ ότι δεν θα πουλούσε τον παίκτη προς το παρόν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Να αναφέρουμε οτι την Κυριακή (24/8) ένας άλλος Τούρκος δημοσιογράφος, ο Ερτάν Σουτζγκούν, σημείωνε πως υπάρχουν δυο ομάδες της χώρας οι οποίες έχουν καταθέσει προσφορά στην ΑΕΚ για τη μεταγραφή του Πιερό, χωρίς όμως να αναφέρει ποιες είναι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν οτι η η Ένωση τηρεί στάση αναμονής επί του θέματος, καθώς ενόψει του επαναληπτικού με την Άντερλεχτ για τα πλέι οφ του Europa Conference League είναι ο μοναδικός ουσιαστικός ετοιμοπόλεμος φορ της ομάδα μετά το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει ο Ζίνι.

Συνεπώς η όποια συζήτηση για παραχώρηση του ποδοσφαιριστή θα «ανοίξει» μετά το παιχνίδι της προσεχούς Πέμπτης. Πάντως όπως προκύπτει ΑΕΚ είναι θετική στο να συζητήσει την παραχώρηση του υψηλόσωμου φορ, με το κατάλληλο οικονομικό αντάλλαγμα βεβαίως, Ακόμη και την περίπτωση του δανεισμού.