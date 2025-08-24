Ατζέντης Μπαρίνοφ: «Δεν έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ»
Ο μάνατζερ του Ντμίτρι Μπαρίνοφ δίνει την δική του διάσταση για την εμπλοκή του ονόματος του παίκτη με την ΑΕΚ.
- Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας
- Αστυνομική επιχείρηση σε Ίλιον και Πετρούπολη – Εντοπίστηκαν διανομείς χωρίς άδεια οδήγησης
- Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή – Δείτε σε ποιες περιοχές
- Φωτιά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Κουρσκ - Ουκρανικό drone «βλέπουν» οι Ρώσοι
Ο εκπρόσωπος του Ντμίτρι Μπαρίνοφ επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Ρώσο μέσο αλλά διέψευσε πως υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται. Ωστόσο, ο Ντίμα δεν έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο και δεν έχει επικοινωνήσει με τους Έλληνες. Αν η ομάδα συμφωνήσει να αφήσει τον Μπαρίνοφ να φύγει, τότε θα αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ για τους προσωπικούς όρους», ανέφερε ο Πάβελ Μπανατίν.
Deal με 2 εκατομμύρια
Ο δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ επισημαίνει πως η ΑΕΚ είναι διατεθειμένη να πληρώσει 2 εκατ. ευρώ για τον Μπαρίνοφ, καθώς -όπως υποστηρίζουν οι Ρώσοι- με αυτό το ποσό η Λοκομοτίβ Μόσχας δείχνει διατεθειμένη να αφήσει τον παίκτη να φύγει.
Στην περίπτωση που τα βρουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, τότε η ΑΕΚ θα έχει ένα ακόμα σκόπελο να ξεπεράσει. Η μεταγραφή δεν θα πρέπει να γίνει απευθείας από την ρωσική ομάδα, λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία, με την κατάσταση να είναι περίπλοκη. Αυτό φάνηκε και στην υπόθεση της αποζημίωσης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον Μάρκο Νίκολιτς.
- Γκασόλ για Κόμπι Μπράιαντ: «Μου λείπεις και θα σε αγαπώ πάντα» (pic)
- Ελλάδα – Πουέρτο Ρίκο 3-1: Η Εθνική πήρε την πρώτη νίκη στο Παγκόσμιο και «φουλάρει» για τους «16» (vids)
- Η επιστροφή του Γιαζίτζι σε έξι (δικές του) εικόνες: «Εδώ είναι το σπίτι μου» (pics, vid)
- H Kελίφ διαψεύδει ότι αποσύρεται από την πυγμαχία: «Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα»
- Πολονάρα: «Θα ξαναπαίξω μπάσκετ»
- Προπονητής Σλάβια για Ζαφείρη: «Δύσκολο να καλύψεις τέτοιο κενό»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις