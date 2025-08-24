Ατζέντης Μπαρίνοφ: «Δεν έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ»

Ο εκπρόσωπος του Ντμίτρι Μπαρίνοφ επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Ρώσο μέσο αλλά διέψευσε πως υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται. Ωστόσο, ο Ντίμα δεν έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο και δεν έχει επικοινωνήσει με τους Έλληνες. Αν η ομάδα συμφωνήσει να αφήσει τον Μπαρίνοφ να φύγει, τότε θα αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ για τους προσωπικούς όρους», ανέφερε ο Πάβελ Μπανατίν.

Deal με 2 εκατομμύρια

Ο δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ επισημαίνει πως η ΑΕΚ είναι διατεθειμένη να πληρώσει 2 εκατ. ευρώ για τον Μπαρίνοφ, καθώς -όπως υποστηρίζουν οι Ρώσοι- με αυτό το ποσό η Λοκομοτίβ Μόσχας δείχνει διατεθειμένη να αφήσει τον παίκτη να φύγει.

Στην περίπτωση που τα βρουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, τότε η ΑΕΚ θα έχει ένα ακόμα σκόπελο να ξεπεράσει. Η μεταγραφή δεν θα πρέπει να γίνει απευθείας από την ρωσική ομάδα, λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία, με την κατάσταση να είναι περίπλοκη. Αυτό φάνηκε και στην υπόθεση της αποζημίωσης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον Μάρκο Νίκολιτς.