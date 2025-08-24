«Υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Μπαρίνοφ» (pic)
Ο έγκυρος Ρώσος ρεπόρτερ Αντρέι Πάνκοφ υποστηρίζει ότι ο 26χρονος ποδοσφαιριστής έχει ήδη υπογράψει στην «Ένωση» και μάλιστα είχε προσωπική συνομιλία με τον Μάρκο Νίκολιτς.
- Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος
- Παγκράτι: 27χρονος πήγε να ληστέψει ηλικιωμένη και κλείστηκε στο ασανσέρ
- Έβαλε… σκούπα ο Γιώργος Μαζωνάκης – «Σαββατογενική, Σαββατογεννημένος, Σαββατοκύριακο»
- Ασπρόπυργος: Νεαροί ξυλοκόπησαν εργαζόμενους σε απορριμματοφόρο – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Λίγη ώρα μετά το δημοσίευμα που ανέφερε πως η Λοκομοτίβ Μόσχας απέρριψε πρόταση της ΑΕΚ, μια νέα εξέλιξη έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην υπόθεση για τον Ντμίτρι Μπαρίνοφ.
Ο έγκυρος Ρώσος ρεπόρτερ Αντρέι Πάνκοφ υποστηρίζει ότι ο 26χρονος ποδοσφαιριστής έχει ήδη υπογράψει στην «Ένωση» και μάλιστα είχε προσωπική συνομιλία με τον Μάρκο Νίκολιτς.
Στο ρεπορτάζ σημειώνεται ακόμη ότι η Λοκομοτίβ απέρριψε προσφορά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, καθώς η απαίτησή της φτάνει τα τέσσερα εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του παίκτη.
Η σχετική ανάρτηση:
Barinov has agreed on contract with AEK
He already spoke with AEK coach Nikolic
Loko rejected a verbal offer of €1,5m, as they demand about €4m
Greeks haven’t returned to negotiations yet but consider doing so after 2nd leg vs Anderlecht
(@andreypankovvv) https://t.co/xILrLOFCfz pic.twitter.com/iVti7QjL0D
— RPL Sky (@RPLNews_eng) August 23, 2025
Παράλληλα, τονίζεται πως οι δύο πλευρές αναμένεται να επανέλθουν σε συζητήσεις μετά τη ρεβάνς της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ για τα playoffs του Europa League, ώστε να προχωρήσει η συμφωνία.
- Λεβάντε – Μπαρτσελόνα 2-3: Επική ανατροπή και «απόδραση» με το διπλό!
- Serie A: Ήττα σοκ για τη Μίλαν από την Κρεμονέζε – «Επαγγελματική» νίκη η Ρόμα με Μπολόνια
- Super League: Νίκες για Ολυμπιακό, Άρη και Ατρόμητο – Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής (pic)
- Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2: «Διπλό» στο Αγρίνιο με ένα γκολ στο φινάλε κάθε ημιχρόνου (vid)
- «Υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Μπαρίνοφ» (pic)
- «Αυτοκτονία» στην πρεμιέρα της Bundesliga για τη Ντόρτμουντ! (3-3)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις