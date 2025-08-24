«Υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Μπαρίνοφ» (pic)

Λίγη ώρα μετά το δημοσίευμα που ανέφερε πως η Λοκομοτίβ Μόσχας απέρριψε πρόταση της ΑΕΚ, μια νέα εξέλιξη έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην υπόθεση για τον Ντμίτρι Μπαρίνοφ.

Ο έγκυρος Ρώσος ρεπόρτερ Αντρέι Πάνκοφ υποστηρίζει ότι ο 26χρονος ποδοσφαιριστής έχει ήδη υπογράψει στην «Ένωση» και μάλιστα είχε προσωπική συνομιλία με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Στο ρεπορτάζ σημειώνεται ακόμη ότι η Λοκομοτίβ απέρριψε προσφορά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, καθώς η απαίτησή της φτάνει τα τέσσερα εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του παίκτη.

Η σχετική ανάρτηση:

Barinov has agreed on contract with AEK

He already spoke with AEK coach Nikolic

Loko rejected a verbal offer of €1,5m, as they demand about €4m

Greeks haven’t returned to negotiations yet but consider doing so after 2nd leg vs Anderlecht

(@andreypankovvv)

Παράλληλα, τονίζεται πως οι δύο πλευρές αναμένεται να επανέλθουν σε συζητήσεις μετά τη ρεβάνς της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ για τα playoffs του Europa League, ώστε να προχωρήσει η συμφωνία.