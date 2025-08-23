«Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Αλ Μουσράτι» (pic)

Ο Μάρκο Νίκολιτς ψάχνει έναν μέσο που να κάνει τη διαφορά για την ΑΕΚ και έτσι η Ένωση εξετάζει αρκετές περιπτώσεις με τα χρονικά περιθώρια ωστόσο να στενεύουν.

Δημοσιεύματα από την Τουρκία εμπλέκουν τις τελευταίες ώρες τους «κιτρινόμαυρους» με την περίπτωση του Μοατασέμ Αλ Μουσράτι. Ο 29χρονος χαφ της Μπεσίκτας δεν υπολογίζεται από την ομάδα του και αναζητείται ομάδα για να παραχωρηθεί.

Εκτός από την Ένωση τον παίκτη τσεκάρει και η Εσπανιόλ, η οποία αναζητά έναν χαφ με τα δικά του χαρακτηριστικά.

Η σχετική ανάρτηση

* Al-Musrati ile AEK, Espanyol ve beş büyük ligden bir takım daha ilgileniyor. Transferi için her seçenek masada. * Amir Hadziahmetovic’e Süper Lig’den birçok ciddi talip var. Hull City ise maaşının bir bölümünü karşılamayı taahhüt etti. Beşiktaş, Hull City’ye henüz cevap… — Sercan Dikme (@sercan_dikme) August 23, 2025



Ο Πορτογάλος με καταγωγή από τη Λιβύη αγωνίστηκε πέρυσι δανεικός στη Μονακό, ενώ έχει παίξει ακόμα σε Μπράγκα, Ρίο Άβε και Γκιμαράες.

Το συμβόλαιό του με τη Μπεσίκτας λήγει το 2027, ωστόσο δύσκολα θα συνεχίσει την καριέρα του εκεί, καθώς η ομάδα φέρεται να μην τον υπολογίζει. Ο Αλ Μουσράτι είναι διεθνής με τη Λιβύη, μετρώντας 40 συμμετοχές και δύο γκολ.