Daily Record: «Ο Παναθηναϊκός κοντράρει την ΑΕΚ για Ντέσερς»

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού προετοιμάζονται για την αντικατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρότι μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τον 25χρονο επιθετικό, οι ενδείξεις συγκλίνουν προς το… happy end.

Επιθετικοί από το εξωτερικό έχουν γραφτεί στα ρεπορτάζ ως πιθανοί αντικαταστάτες του Ιωαννίδη και η σκωτσέζικη «Daily Record» έδωσε τη δική της εκδοχή. Σύμφωνα με την οποία, επίκειται αθηναϊκό ντέρμπι για τη διεκδίκηση του Σίριλ Ντέσερς!

Το δημοσίευμα τονίζει ότι ο Παναθηναϊκός αναμένεται να ανταγωνιστεί την ΑΕΚ για τη διεκδίκηση του 30χρονου στράικερ! «Πηγές» από την Ελλάδα αναφέραν στη «Daily Record» πως στο Τριφύλλι θεωρούν ότι ο Ντέσερς έχει το ιδανικό προφίλ για να καλύψει το κενό του Ιωαννίδη.

Άλλωστε, οι «πράσινοι» έχουν νωπή άποψη για τον Ντέσερς από τα δύο παιχνίδια με τη Ρέιντζερς για τον Β’ προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Νιγηριανός άσος έπαιξε σε Άιμπροξ Παρκ και ΟΑΚΑ, αλλά για λίγα λεπτά ως αλλαγή. Αν και στο «Σπύρος Λούης» πρόλαβε να χάσει μία μεγάλη ευκαιρία στις καθυστερήσεις, με τον Ντραγκόβσκι να αποκρούει το τετ-α-τετ.

Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση 5,2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ντέσερς, την οποία η Ρέιντζερς απέρριψε. Άρα, αν ο Παναθηναϊκός θέλει να τον αγοράσει θα χρειαστεί να πληρώσει περισσότερα. Βέβαια, με τα λεφτά από την πώληση του Ιωαννίδη στο ταμείο, τα πράγματα θα είναι πιο απλά για τους «πράσινους».