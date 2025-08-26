Η μεταγραφική υπόθεση του Φώτη Ιωαννίδη παρακολουθείται όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία, αλλά και στην Αίγυπτο! Επειδή ο αιγυπτιακός Τύπος θεωρεί βέβαιο πως εφόσον ο Παναθηναϊκός παραχωρήσει τον αρχηγό του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, τότε θα κινηθεί για τον Μοσταφά Μοχάμεντ της Ναντ.

Η αιγυπτιακή ιστοσελίδα «korabia.net» παρέθεσε τις δηλώσεις ενός προσώπου με γνώση του ζητήματος, το οποίο ισχυρίστηκε πως η απόκτηση του Μοσταφά Μοχάμεντ αποτελεί προσωπική επιθυμία του Ρουί Βιτόρια.

«Αν ο Παναθηναϊκός πουλήσει τον Φώτη Ιωαννίδη, ο Ρουί Βιτόρια θέλει τον Μοσταφά Μοχαμέντ για τον αντικαταστήσει. Ο Μοχάμεντ ήταν στη μεταγραφική λίστα της ομάδας τον Ιανουάριο, αλλά τότε ήταν δύσκολο να τον αποκτήσει. Για αυτό πήρε τον Σβιντέρσκι, όμως ο Βιτόρια τον θέλει οπωσδήποτε, γιατί τον ξέρει καλά από τη συνεργασία τους στην Εθνική Αιγύπτου. Αν ο Ιωαννίδης φύγει με 25 εκατομμύρια ευρώ, μετά ο Παναθηναϊκός θα έχει τα λεφτά να αγοράσει τον Μοχάμεντ» ήταν το σχόλιο του προσώπου που φέρεται να γνωρίζει τι συμβαίνει στην υπόθεση.

Όντως, ο Αιγύπτιος επιθετικός της Ναντ είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που εξετάζονται από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, εν όψει της πιθανής παραχώρησης του Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Αλλά δεν είναι ο μόνος στράικερ στη λίστα τους, αφού υπάρχουν και άλλα ονόματα.

Το κύριο κριτήριο που έχει ορίσει ο Βιτόρια και το οποίο αναζητούν από το Τριφύλλι, είναι το βιογραφικό του επιθετικού. Επειδή ο Παναθηναϊκός έχει χαμηλή παραγωγικότητα στο σκοράρισμα, οι «πράσινοι» ψάχνουν για έναν στράικερ με γεμάτες σεζόν και με έφεση στο «εύκολο γκολ», για να λύσουν κατά μέρος αυτό το πρόβλημα.