sports betsson
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
24.08.2025 | 19:50
Ακινητοποιήθηκε συρμός του Οδοντωτού στα Καλάβρυτα
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Παναθηναϊκός: Ο Σάντσες πήρε το νούμερο «8» που φορούσε ο Ουναΐ
Ποδόσφαιρο 24 Αυγούστου 2025 | 17:00

Παναθηναϊκός: Ο Σάντσες πήρε το νούμερο «8» που φορούσε ο Ουναΐ

Ο Ρενάτο Σάντσες είναι πλέον με κάθε επισημότητα παίκτης του Παναθηναϊκού και διάλεξε το νούμερο «8» για την φανέλα του.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Spotlight

Ο Ρενάτο Σάντσες ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό ως δανεικός από τη Παρί Σεν Ζερμέν και ο Πορτογάλος διάλεξε το νούμερο «8» για την φανέλα του, το οποίο φορούσε και ο Ουναΐ, την περυσινή αγωνιστική σεζόν. Ο 28χρονος μέσος θα ενισχύσει τους «πράσινους» μετά το «αντίο» του Μαξίμοβιτς και φυσικά, ο ίδιος θα συνεργαστεί με μία γνώριμη φυσιογνωμία για εκείνον, τον Ρουί Βιτόρια ο οποίος τον ανέδειξε στη Μπενφίκα το 2015.

Υπενθυμίζεται ότι για την απόκτηση του Σάντσες ενδιαφέρθηκε και η Τραμζονσπόρ και πολλά παρελθοντικά δημοσιεύματα είχαν συνδέσει τον εν λόγω παίκτη με επικείμενη «μετακόμισή» του στην Τουρκία. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη, ο Σάντσες επέλεξε το Τριφύλλι και ετοιμάζεται να ενισχύσει το ρόστερ των πράσινων.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Ρενάτο Σάντσες:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ένταξη του Ρενάτο Σάντσες στο δυναμικό της ομάδας υπό τη μορφή δανεισμού από τη γαλλική Παρί Σεν Ζερμέν! Ο 28χρονος Πορτογάλος μέσος αποτελεί την όγδοη προσθήκη στο ρόστερ του Τριφυλλιού για τη νέα αγωνιστική περίοδο και με την ποδοσφαιρική του ποιότητα, τις παραστάσεις που έχει και το πνεύμα του νικητή που τον διακατέχει, έρχεται για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το δυναμικό των Πρασίνων.

Ο Ρενάτο Σάντσες γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου 1997 στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, Λισαβόνα. Σε ηλικία 10 ετών εντάχθηκε στην ακαδημία της Μπενφίκα με το ταλέντο του να ξεχωρίζει.

Ο πρώτος, εντός του κορυφαίου πορτογαλικού συλλόγου, που τον πίστεψε και του έδωσε την ευκαιρία που χρειαζόταν, ήταν ο Ρουί Βιτόρια! Ο νυν προπονητής της ομάδας μας, πριν από μία δεκαετία, πήρε τον 18χρονο Σάντσες από τη δεύτερη ομάδα της Μπενφίκα, τον προώθησε στην πρώτη και τον έβαλε σχεδόν άμεσα να αγωνιστεί. Το αποτέλεσμα της απόφασης αυτής, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακό. Ο νεαρός μέσος συστήθηκε στο κοινό ως ο παίκτης που άλλαξε ταχύτητα στην Μπενφίκα, κέρδισε την κλήση του στη «μεγάλη» εθνική της Πορτογαλίας κι έγινε εκ των πολυτιμότερων παικτών της στο Euro 2016 όταν και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρωπης! Η πρώτη του σεζόν ήταν ονειρεμένη. Κι έφερε μια μεγάλη μετεγγραφή έναντι 35 εκατ. ευρώ: στη Μπάγερν Μονάχου.

Στη Βαυαρία κατά την πρώτη του σεζόν αγωνίστηκε σε 25 αγώνες κατακτώντας το πρωτάθλημα. Ωστόσο, την επόμενη αγωνιστική περίοδο παραχωρήθηκε δανεικός στην ουαλική Σουόνσι. Η επιστροφή στη Μπάγερν το 2018 έφερε μία δεύτερη ευκαιρία, όμως ο Σάντσες ήθελε να παίζει βασικός κι αυτό στο Μόναχο δεν φαινόταν εγγυημένο. Έτσι ζήτησε να φύγει και η Λιλ τον έκανε δικό της. Στη Γαλλία, όντως, υπενθύμισε σε όλους την ακούραστη μηχανή στη μεσαία γραμμή. Η καριέρα του αναγεννήθηκε και μετά από τρία εξαιρετικά χρόνια στη Λίλ, «ανάγκασε» τον κορυφαίο γαλλικό σύλλογο, την Παρί Σεν Ζερμέν, να τον κάνει δικό της το 2022. Στο γαλαξία αστέρων που στήθηκε στο Παρίσι, ο Σάντσες κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2023, αλλά στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στην ιταλική Ρόμα κι ένα χρόνο αργότερα στην Μπενφίκα.

Ο Σάντσες έχει αγωνιστεί με όλες τις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, καταγράφοντας 32 συμμετοχές στην ανδρών.

Είναι ένας πραγματικός… συλλέκτης τίτλων. Στην κορυφή της Ευρώπης με την Πορτογαλία το 2016, κατάκτηση του Nations League το 2019, πρωταθλητής Πορτογαλίας το 2015 με τη Μπενφίκα, πρωταθλητής Γερμανίας το 2017, το 2019 και το 2020 με τη Μπάγερν, πρωταθλητής Γαλλίας το 2021 με τη Λιλ και το 2023 με την Παρί Σεν Ζερμέν, Κυπελλούχος Γερμανίας το 2019 και το 2020, Σούπερ Καπ Γαλλίας το 2022 και Γερμανίας το 2017 και το 2019.

Καλωσορίζουμε τον Ρενάτο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!»

Headlines:
Business
Αγορά παιχνιδιών: Προκλήσεις, ευκαιρίες και οι μεγάλοι παίκτες

Αγορά παιχνιδιών: Προκλήσεις, ευκαιρίες και οι μεγάλοι παίκτες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Ποντοπόρος
Ναυτιλία: Χαράσσει ρότα προς τον…«παγκόσμιο νότο»

Ναυτιλία: Χαράσσει ρότα προς τον…«παγκόσμιο νότο»

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
On Field 24.08.25

Χαμός στη Ντόρτμουντ με την οικογένεια Μπέλινγκχαμ – Άγριος καυγάς με τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια

Η απόφαση του Νίκο Κόβατς να κάνει αλλαγή τον νεαρό άσο, οδήγησε σε αδιανόητη επίθεση του πατέρα του παίκτη εναντίον του Σεμπαστιάν Κελ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Πανσερραϊκός για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Φιλικό παιχνίδι 24.08.25

LIVE: Ελλάδα – Γαλλία

LIVE: Ελλάδα – Γαλλία. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γαλλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Eurobasket. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Χαμός στη Ντόρτμουντ με την οικογένεια Μπέλινγκχαμ – Άγριος καυγάς με τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια
On Field 24.08.25

Χαμός στη Ντόρτμουντ με την οικογένεια Μπέλινγκχαμ – Άγριος καυγάς με τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια

Η απόφαση του Νίκο Κόβατς να κάνει αλλαγή τον νεαρό άσο, οδήγησε σε αδιανόητη επίθεση του πατέρα του παίκτη εναντίον του Σεμπαστιάν Κελ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Πανσερραϊκός για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Έγραψε ιστορία ο Εντιαγέ
On Field 24.08.25

Έγραψε ιστορία ο Εντιαγέ

Ο επιθετικός της Έβερτον πέτυχε το πρώτο γκολ στη νέα έδρα της αγγλικής ομάδας, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί πως είχε πετύχει και το τελευταίο, στο Γκούντισον Παρκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ . Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο «άσος» στο μανίκι του Μέντι
On Field 24.08.25

Ο «άσος» στο μανίκι του Μέντι

Η κίνηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περάσει στο ματς τον Ζέλσον Μαρτίνς, δημιούργησε νέα δεδομένα και βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρενάτο Σάντσες: «Μεγάλος σύλλογος ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα – Έχει το DNA του νικητή»
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Ρενάτο Σάντσες: «Μεγάλος σύλλογος ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα – Έχει το DNA του νικητή»

Ο Ρενάτο Σάντσες ξεκαθάρισε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε τον Παναθηναϊκό, τόνισε πως ήταν μια απόφαση την οποία πήρε δίχως αμφιβολίες και στάθηκε και στον Ρουί Βιτόρια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ηγετική ομιλία του Ρονάλντο μετά το χαμένο Super Cup: «Ψηλά το κεφάλι» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Η ηγετική ομιλία του Ρονάλντο μετά το χαμένο Super Cup: «Ψηλά το κεφάλι» (vid)

H Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο έχασε στον τελικό του Super Cup της Σαουδικής Αραβίας, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να εμψυχώνει τους συμπαίκτες του μετά το τέλος του αγώνα με μια ηγετική κίνηση.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: Έβερτον – Μπράιτον

LIVE: Έβερτον – Μπράιτον . Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μπράιτον για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η επιστροφή του Γιαζίτζι σε έξι (δικές του) εικόνες: «Εδώ είναι το σπίτι μου» (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Η επιστροφή του Γιαζίτζι σε έξι (δικές του) εικόνες: «Εδώ είναι το σπίτι μου» (pics, vid)

Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι επέστρεψε με γκολ-νίκης στον Ολυμπιακό μετά τον τραυματισμό του και το χάρηκε με την ψυχή του, όπως φαίνεται και από τη σειρά αναρτήσεών του στα social media.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Προπονητής Σλάβια για Ζαφείρη: «Δύσκολο να καλύψεις τέτοιο κενό»
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Προπονητής Σλάβια για Ζαφείρη: «Δύσκολο να καλύψεις τέτοιο κενό»

Ο προπονητής της Σλάβια Πράγας μίλησε για το πόσο σημαντικός είναι ο Χρήστος Ζαφείρης για την ομάδα του και για την παραμονή του μέχρι τον Δεκέμβριο, όταν θα μετακομίσει στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν σταμάτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία; Μα, γιατί το χρήμα ρέει απρόσκοπτα
The New York Times 24.08.25

Γιατί οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν σταμάτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία; Μα, γιατί το χρήμα ρέει απρόσκοπτα

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία είναι ίσως η χώρα στην οποία έχουν επιβληθεί οι περισσότερες κυρώσεις στην Ιστορία, δεν πτοείται από αυτές. Ο λόγος είναι ότι οι εταιρείες βρήκαν τρόπο να τις παρακάμπτουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αλίνα Καμπάεβα: Το σκάνδαλο, η ρήξη και η μυστική ζωή της Τσαρίνας του Βλαντιμίρ Πούτιν
Κόκκινος οίκος 24.08.25

Αλίνα Καμπάεβα: Το σκάνδαλο, η ρήξη και η μυστική ζωή της Τσαρίνας του Βλαντιμίρ Πούτιν

Γαλλίδα δημοσιογράφος αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη μυστική σχέση του Βλαντιμίρ Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα και τη ρήξη της με την προπονήτριά της, την ισχυρή Ιρίνα Βίνερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρήτη: Ανταποκρίνεται στις θεραπείες η 36χρονη – Αεροδιακομιδή του 40χρονου εγκαυματία στην Αθήνα
Ελλάδα 24.08.25

Κρήτη: Ανταποκρίνεται στις θεραπείες η 36χρονη – Αεροδιακομιδή του 40χρονου εγκαυματία στην Αθήνα

Ο άτυχος άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με 36χρονη από φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου στην Αμμουδάρα υπέστη ανακοπή χθες Σάββατο, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να το αντιμετωπίσουν.

Σύνταξη
Χαμός στη Ντόρτμουντ με την οικογένεια Μπέλινγκχαμ – Άγριος καυγάς με τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια
On Field 24.08.25

Χαμός στη Ντόρτμουντ με την οικογένεια Μπέλινγκχαμ – Άγριος καυγάς με τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια

Η απόφαση του Νίκο Κόβατς να κάνει αλλαγή τον νεαρό άσο, οδήγησε σε αδιανόητη επίθεση του πατέρα του παίκτη εναντίον του Σεμπαστιάν Κελ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Washington Post: Ο τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης – Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό
Πρωτοσέλιδο 24.08.25

Ο «τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης» στην Washington Post - Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό

Αιχμηρό δημοσίευμα για τη χώρα μας, στην αμερικανική εφημερίδα. Σε πρώτο πλάνο το μεταναστευτικό και η στροφή της Αθήνας στις πολιτικές Τραμπ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Πανσερραϊκός για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Γαλλία
Φιλικό παιχνίδι 24.08.25

LIVE: Ελλάδα – Γαλλία

LIVE: Ελλάδα – Γαλλία. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γαλλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Eurobasket. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας
Κόσμος 24.08.25

WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας

Το Πεντάγωνο εδώ και μήνες μπλοκάρει τη χρήση από την Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για επιθέσεις στη Ρωσία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, περιορίζοντας την πρόσβαση του Κιέβου σε ένα ισχυρό όπλο κατά την εισβολή της Μόσχας, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ κατά Ανδρουλάκη: «Στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια»
«Μόνος και απομονωμένος» 24.08.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Ανδρουλάκη: «Στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια»

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν καλεί την κυβέρνηση να αναγνωρίσει Κράτος της Παλαιστίνης, που όπως λένε πηγές του είναι το ζητούμενο, ούτε την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ.

Σύνταξη
«Τώρα πάλι μαζί»: Συγκινητική ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα – Δημήτρης Κωνσταντάρας και ο πατέρας του σε ένα πορτρέτο ζωής
Ελλάδα 24.08.25

«Τώρα πάλι μαζί»: Συγκινητική ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα για τον πατέρα του και τον παππού του

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Λάμπρος Κωνσταντάρας σε δεύτερη ανάρτηση για την απώλεια του πατέρα του. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία ετών

Σύνταξη
Κινηματογραφιστές ζητούν από το Φεστιβάλ Βενετίας να πάρει θέση για την Παλαιστίνη – «Να είστε ξεκάθαροι»
«Ανοιχτή στο διάλογο» 24.08.25

Κινηματογραφιστές ζητούν από το Φεστιβάλ Βενετίας να πάρει θέση για την Παλαιστίνη – «Να είστε ξεκάθαροι»

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το μαρτύριο μιας γενοκτονίας που διαπράττεται ζωντανά από το κράτος του Ισραήλ» ανέφερε μεταξύ άλλων η επιστολή των κινηματογραφιστών - Η απάντηση του Φεστιβάλ Βενετίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μετά τα 6,1 εκατ. δολάρια, νέα κάρτα με τις υπογραφές των Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ έπιασε διπλάσια τιμή!
Μπάσκετ 24.08.25

Μετά τα 6,1 εκατ. δολάρια, νέα κάρτα με τις υπογραφές των Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ έπιασε διπλάσια τιμή!

Αυτή τη φορά συλλεκτική κάρτα με τις υπογραφές του Μάικλ Τζόρνταν και του Κόμπε Μπράιαντ πουλήθηκε στα 12,9 εκατομμύρια δολάρια, σπάζοντας κάθε ρεκόρ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΠΑΣΟΚ: Φέρνει προς επικαιροποίηση στη Βουλή το ψήφισμα για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης
Λύση δύο κρατών 24.08.25

ΠΑΣΟΚ: Φέρνει προς επικαιροποίηση στη Βουλή το ψήφισμα για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης

Την πρωτοβουλία είχε προαναγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής πριν κλείσει η Ολομέλεια για το καλοκαίρι. Είχε επισημάνει ότι η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη δίκαιη και βιώσιμη.

Σύνταξη
Νταϊάνα: Το Netflix «χρυσοπληρώνει» τον Χάρι για τη θλιμμένη πριγκίπισσα στην επέτειο του τραγικού θανάτου της
Χρέος & στοίχημα 24.08.25

Νταϊάνα: Το Netflix «χρυσοπληρώνει» τον Χάρι για τη θλιμμένη πριγκίπισσα στην επέτειο του τραγικού θανάτου της

Τριάντα χρόνια μετά τον τραγικό της θάνατο, η πριγκίπισσα Νταϊάνα αναμένεται να «πρωταγωνιστήσει» στη νέα παραγωγή του Netflix, με τον γιο της, τον πρίγκιπα Χάρι, να βρίσκεται πίσω από την κάμερα

Σύνταξη
Έγραψε ιστορία ο Εντιαγέ
On Field 24.08.25

Έγραψε ιστορία ο Εντιαγέ

Ο επιθετικός της Έβερτον πέτυχε το πρώτο γκολ στη νέα έδρα της αγγλικής ομάδας, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί πως είχε πετύχει και το τελευταίο, στο Γκούντισον Παρκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ . Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Πυρκαγιές: «Η αντιπυρική περίοδος μεγαλώνει», προειδοποιεί ο Λαγουβάρδος – Οι πολλαπλές απειλές για τα ελληνικά δάση
Ελλάδα 24.08.25

«Η αντιπυρική περίοδος μεγαλώνει», προειδοποιεί ο Λαγουβάρδος - Οι πολλαπλές απειλές για τα ελληνικά δάση

Όπως εξηγεί ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, λόγω των πυρκαγιών, αυξάνεται η θερμοκρασία στις καμένες περιοχές που γίνονται και πιο ευάλωτες στις πλημμύρες.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα» είπε ο δράστης στην κόρη του – Τι έκανε μετά τη δολοφονία της γυναίκας του
Γυναικοκτονία στον Βόλο 24.08.25

«Θόλωσα» είπε ο δράστης στην κόρη του - Τι έκανε μετά τη δολοφονία της γυναίκας του - Τα μηνύματα στο facebook που τον εξόργισαν

Η 18χρονη κόρη του 40χρονου επισκέφθηκε τον πατέρα της στα κρατητήρια και τον ρώτησε γιατί το έκανε - Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο δράστης - Εισαγγελική έρευνα για το εξιτήριο από το ψυχιατρείο

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Απόρρητο