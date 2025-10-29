Παναθηναϊκός και Μήτογλου μαζί μέχρι το 2029
Ο Μήτογλου στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2029. Η ομάδα συμφώνησαν για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους
Παναθηναϊκός και Ντίνος Μήτογλου θα συνεχίσουν μαζί μέχρι το 2029, αφού συμφώνησαν σε πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους.
Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ πρόκειται να ανανεώσει για ακόμη τρία χρόνια το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι», το οποίο έληγε το 2026 και έτσι για άλλα τρία χρόνια θα αγωνίζεται στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.
Συνολικά, ο Ντίνος Μήτογλου μετράει 190 αγώνες (όλους με τον Παναθηναϊκό, πλην 13 που έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο τη σεζόν 2021/22) στη EuroLeague από το 2017, έχοντας κατά μέσο όρο 7.3 πόντους και 4.2 ριμπάουντ.
Κατά τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου, ο 29χρονος άσος καταγράφει μέχρι στιγμής 5.1 πόντους και 3.1 ριμπάουντ ανά 13’21” σε επτά παιχνίδια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
