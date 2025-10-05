Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 93-83: Ξεκίνημα με νίκη, πρωταγωνιστής ο Μήτογλου (vid)

Πρεμιέρα με το… δεξί για τον Παναθηναϊκό στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τους Πράσινους να αφήνουν πίσω τους την ήττα από την Μπαρτσελόνα και να επικρατούν του ΠΑΟΚ με 93-83 εντός έδρας, για την 1η αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

H ομάδα υπό τις οδηγίες του Χρήστου Σερέλη (ο Εργκίν Αταμάν ήταν τιμωρημένος) είχε τον έλεγχο του αγώνα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και παρότι οι Θεσσαλονικείς ήταν κοντά στο σκορ, μπόρεσαν να φτάσουν στο θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ντίνος Μήτογλου με 22 πόντους, έχοντας ως άξιους συμπαραστάτες τους Κέντρικ Ναν (12π), Αλέξανδρο Σαμοντούροφ (11π) και Τι Τζέι Σορτς (10π). Από την άλλη, ο Κέι Τζέι Τσάκσον είχε 22 πόντους και ο Τόμας Ντίμσα με 14.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να ανταλλάζουν καλάθια, ωστόσο από τα μέσα της πρώτης περιόδου ο Παναθηναϊκός άρχιζε σιγά-σιγά να χτίζει μια μικρή διαφορά αφού προηγήθηκε με 13-8 στο 7′. Μάλιστα, οι Πράσινοι κατάφεραν να ξεφύγουν περισσότερο και βρεθούν στο +10 (20-10) για πρώτη φορά στο 10′.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το «τριφύλλι» άρχισε να βρίσκει ρυθμό και από μακριά, με αποτέλεσμα να αυξάνει σταδιακά και το προβάδισμά του. Ο Παναθηναϊκός είχε αρκετούς πρωταγωνιστές στη διαδικασία του… χτισίματος της διαφοράς, ενώ μπόρεσε να κλείσει το πρώτο μέρος στο +20 με το 51-31.

To δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι σταθερός κρατώντας το +20 (60-40) στο 25′. Ο ΠΑΟΚ απάντησε τρέχοντας ένα επιμέρους 16-7 για το 67-46. Η τρίτη περίοδος έκλεισε με τον Παναθηναϊκό να είχε το προβάδισμα το σκορ με +14 πόντους διαφορά (72-58).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν άλλαξαν πολλά, οι Πράσινοι είχαν το προβάδισμα χωρίς να απειλούνται ιδιαίτερα, παρότι οι Θεσσαλονικείς στέκονταν πολύ καλά, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 93-83.

Τα δεκάλεπτα: 20-10, 51-31, 72-58, 93-83.

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*