Οι αναμνήσεις του Μήτογλου από το Eurobasket του 2005: «Όταν πήγαινα σχολείο, φωνάζαμε το ‘βαλε»

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε για το μεγάλο ραντεβού της Εθνικής με την Τουρκία (12/9, 21:00), τονίζοντας τη σημασία της συγκέντρωσης αλλά και της θέλησης για νίκη.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον προπονητή του στον Παναθηναϊκό, Εργκίν Αταμάν με τον οποίο θα βρεθεί αντίπαλος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μήτογλου:

Για το πόσο έτοιμη είναι η ομάδας: «Είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Γνωρίζουμε τον κόουτς. Ξέρουμε τι στιλ παιχνιδιού παίζει η Τουρκία, έχει τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Έχουμε κάνει πολύ καλό σκάουτινγκ, είμαστε έτοιμοι».

Για το γεγονός ότι ο Αταμάν γνωρίζει καλά τους παίκτες του Παναθηναϊκού: «Σίγουρα το ότι συνεργαζόμαστε παίζει ρόλο, αλλά ο καθένας παίζει για τη χώρα του. Είναι ένα ματς με μεγάλη βαρύτητα. Ο κόουτς μας ξέρει και εμείς αυτόν. Θα κερδίσει αυτός που το θέλει πιο πολύ και θα παρουσιαστεί περισσότερο συγκεντρωμένος».

Για το τι θα πει στον Αταμάν πριν το ματς: «Θα μιλήσουμε στο γήπεδο και οι δύο».

Για τον αγώνα: «Είναι πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, πολύ σημαντικό. Ταυτόχρονα, χαίρεσαι να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Είμαστε ευλογημένοι και θέλουμε πάρα πολύ τη νίκη».

Για το 2005: «Σχολείο πήγαινα, φωνάζαμε με τους συμμαθητές μου «το βαλε». Είναι στιγμές που μένουν στο μυαλό σου μια ζωή, ειδικά όταν μιλάμε για μία παιδική ηλικία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε και εμείς τέτοιες αναμνήσεις για τα μικρά παιδιά».

Για τη βελτίωση της Εθνικής: «Έρχεται μέσα από τα παιχνίδια. Κάθε μέρα που βρισκόμαστε μαζί είμαστε καλύτεροι, γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, ξέρουμε τα υπέρ και τα κατά του καθενός».

Για τον κόσμο στον ημιτελικό: «Καταρχάς, ευχαριστούμε τους «Πελαργούς» και όλους τους Έλληνες που έχουν έρθει στα μέχρι τώρα παιχνίδια. Περιμένουμε παραπάνω κόσμο σίγουρα, ειδικά στο αυριανό. Θέλουμε την υποστήριξή τους. Είμαστε επαγγελματίες, έχουμε συνηθίσει να παίζουμε εκτός έδρας. Το προηγούμενο ματς είχε «ηλεκτρική» ατμόσφαιρα από τους Λιθουανούς, αλλά δε μας επηρέασε».