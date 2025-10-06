Stoiximan GBL: MVP της πρώτης αγωνιστικής ο Μήτογλου

Η πρώτη αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί κόντρα στον ΠΑΟΚ με τον Ντίνο Μήτογλου να είναι ο κορυφαίος για τους πράσινους.

Ο Έλληνας φόργουορντ «έλαμψε» στην πρεμιέρα του εγχώριου πρωταθλήματος και αναδείχθηκε MVP της πρώτης αγωνιστικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μήτογλου πέτυχε 22 πόντους και 7 ριμπάουντ σε μόλις 19 λεπτά και οδήγησε με τη συνεισφορά του το σύνολο του Αταμάν στην πρώτη νίκη της σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Ντίνος Μήτογλου είναι ο πρώτος Stoiximan MVP of the Week της Stoiximan GBL της σεζόν 2025-26!

Ο 29χρονος διεθνής πάουερ φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR στην εντός έδρας νίκη των «πρασίνων» επί του ΠΑΟΚ για την πρεμιέρα της κανονικής περιόδου του 34ου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος συγκέντρωσε 27 βαθμούς στο ranking που ήταν η καλύτερη επίδοση μεταξύ των παικτών που συμμετείχαν στην 1η αγωνιστική.

Ο Μήτογλου πέτυχε 22 πόντους με 5/7 βολές, 7/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, πήρε 7 ριμπάουντ, έδωσε μια ασίστ, δέχθηκε ένα μπλοκ, κέρδισε 5 φάουλ, έκανε 2 φάουλ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 19’ και 7’’ συμμετοχής.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.