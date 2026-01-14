Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό ενόψει Μπάγερν: Νοκ-άουτ ο Κέντρικ Ναν!

Ο Παναθηναϊκός δίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την 22η αγωνιστική της Euroleague κόντρα στην Μπάγερν στο Μόναχο (15/01, 20:30) και θα έχει μια κομβική απώλεια, καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει στον Κέντρικ Ναν που δεν θα ταξιδέψει στη Βαυαρία.

Ο Αμερικανός γκαρντ του τριφυλλιού ένιωσε ενοχλήσεις στον αστράγαλο στο φινάλε της χθεσινής (13/1) προπόνησης των πρασίνων και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε πως έχει υποστεί κάκωση αριστερής ποδοκνημικής.

Άγνωστο πόσο θα λείψει ο Κέντρικ Ναν

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί στο ματς με την Μπάγερν και για αυτό δεν θα βρεθεί καν στο Μόναχο, αφού έχει ξεκινήσει ήδη θεραπευτική αγωγή και αποθεραπεία για να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και να είναι όσο το δυνατόν συντομότερα διαθέσιμος.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι άγνωστο το πότε θα επιστρέψει στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, αφού όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα εξελιχθεί η αποθεραπεία του Αμερικανού σταρ του Παναθηναϊκού.

Ο Αταμάν καλείται να βρει τρόπο να καλύψει το κενού του Αμερικανού σταρ για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να πάρει το διπλό στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου, που θα τον βοηθήσει να ανέβει στη βαθμολογία της Euroleague.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα νούμερα του Κέντρικ Ναν, ο Αμερικανός γκαρντ μετράει 19.4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ κατά μέσο όρο στη Euroleague και ο Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί να καλύψει το κενό του πρώτου σκόρερ του στη διοργάνωση.