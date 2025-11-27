Euroleague: Κέντρικ Ναν και Σέιβον Σιλντς οι MVP της 13ης αγωνιστικής

Ο Κέντρικ Ναν και ο Σέιβον Σιλντς πραγματοποίησαν εντυπωσιακές εμφανίσεις, με σχεδόν ίδια στατιστικά, και κέρδισαν αμφότεροι το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού, στην εντυπωσιακή νίκη με 91-69 επί της Παρτιζάν, σημείωσε 26 πόντους (7/9 σουτ, 9/12 βολές), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο και είχε 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Από πλευράς του, ο φόργουορντ της Αρμάνι είχε επίσης 26 πόντους (7/11 σουτ, 9/9 βολές) και 7 ριμπάουντ, ενώ είχε και 6 ασίστ και 1 κλέψιμο, μαζεύοντας τους ίδιους βαθμούς αξιολόγησης, στη νίκη της ομάδας του επί της Μακάμπι με 102-88.

Δείτε την ανάρτηση της Euroleague για τους MVP: