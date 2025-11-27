Euroleague: Κέντρικ Ναν και Σέιβον Σιλντς οι MVP της 13ης αγωνιστικής
Ο Κέντρικ Ναν και ο Σέιβον Σιλντς αναδείχτηκαν οι πολυτιμότεροι παίκτες της 13ης αγωνιστικής της Euroleague, χάρις στις… παρόμοιες εμφανίσεις τους.
Ο Κέντρικ Ναν και ο Σέιβον Σιλντς πραγματοποίησαν εντυπωσιακές εμφανίσεις, με σχεδόν ίδια στατιστικά, και κέρδισαν αμφότεροι το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.
Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού, στην εντυπωσιακή νίκη με 91-69 επί της Παρτιζάν, σημείωσε 26 πόντους (7/9 σουτ, 9/12 βολές), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο και είχε 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Από πλευράς του, ο φόργουορντ της Αρμάνι είχε επίσης 26 πόντους (7/11 σουτ, 9/9 βολές) και 7 ριμπάουντ, ενώ είχε και 6 ασίστ και 1 κλέψιμο, μαζεύοντας τους ίδιους βαθμούς αξιολόγησης, στη νίκη της ομάδας του επί της Μακάμπι με 102-88.
Δείτε την ανάρτηση της Euroleague για τους MVP:
Shared honors for MVP of Round 13
Identical stats, identical mindset from these two insane performances 🤝
‘MVP of the Round’ I #EveryGameMatters pic.twitter.com/CZyCtTZ7mu
— EuroLeague (@EuroLeague) November 27, 2025
