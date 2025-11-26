Γράφει ιστορία ο Κέντρικ Ναν: Ξεπέρασε τον Μποντιρόγκα στη λίστα των σκόρερ του Παναθηναϊκού (pic)
Ο Κέντρικ Ναν έφτασε τους 1.603 πόντους με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη και ανέβηκε στην 7η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της ομάδας.
Ο Παναθηναϊκός ήταν επιβλητικός κόντρα στην Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και επικράτησε με 91-69, για την 13η αγωνιστική της Euroleague. Αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη των πρασίνων και για άλλη μία φορά, πρωταγωνιστής ήταν ο Κέντρικ Ναν.
Ο Αμερικανός πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στη σερβική ομάδα, σημειώνοντας 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με 39 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης, για να οδηγήσει το «τριφύλλι» στη νίκη.
Παράλληλα, ο 30χρονος συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, καθώς έφτασε τους 1.603 πόντους στη Euroleague, ανεβαίνοντας στην 7η θέση των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση για τους «πράσινους».
Πίσω του, ο Ναν άφησε τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο οποίος στην καριέρα του στον Παναθηναϊκό σημείωσε 1591 πόντους.
Δείτε την ανάρτηση για τον Κέντρικ Ναν και τον Μποντιρόγκα
Kendrick Nunn, with the 26 points he scored against Partizan, reached 1,603 career points with the #paobc jersey in European competitions and surpassed Dejan Bodiroga (1,591), moving into 7th place on Panathinaikos’ all-time scoring list in Europe.
•Dejan Bodiroga: 85 games,… pic.twitter.com/7hspz5J5gu
— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) November 25, 2025
Πάνω από τον Αμερικανό γκαρντ βρίσκονται οι Δημήτρης Διαμαντίδης, Φραγκίσκος Αλβέρτης, Μάικ Μπατίστ, Νικ Καλάθης, Αντώνης Φώτσης και Τζέιμς Γκιστ.
